Czy Realme 10 powalczy z Galaxy A53? Nowe informacje na temat smartfona

Realme od lat kojarzone jest w Polsce jako producent budżetowych smartfonów, które świetnie sprawdzają się w przypadku większości casualowych użytkowników. Na horyzoncie pojawił się właśnie nowy model marki, a jego premierę mamy zobaczyć w listopadzie tego roku. Realme 10, bo o tym smartfonie mowa, będzie konkurował z takimi urządzeniami jak OPPO Reno 7 czy Samsung Galaxy A53.

Wiceprezes marki udostępnił na swoim twitterowym profilu kilka najważniejszych informacji o nowym urządzeniu. Realme 10 ma skupić się, przede wszystkim, na poprawie trzech elementów względem poprzednika.

Pierwszą modyfikacją ma być zastosowanie nowego procesora, który poprawi wydajność smartfona. Poprzedni model oparty był na Snapdragonie 680, a wczesne przecieki sugerują, że Realme 10 otrzyma chipset Helio G99. Jeżeli informacje okażą się prawdą, to urządzenie odejdzie od podzespołów marki Qualcomm - przynajmniej w przypadku podstawowego modelu. Kolejne duże zmiany mają dotyczyć wyświetlacza oraz ogólnego designu smartfona.

The 3 major leap-forward technologies are Performance, Design & Display ???? Did you get them right? And yupp, the new #realme Number Series will be launched in Nov!! Hit the ???? if you can't wait. https://t.co/CrZLrAGPr9