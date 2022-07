Czy Samsung Galaxy Z Fold 4 ma jeszcze jakieś tajemnice? Sprawdzamy kolejny przeciek!

Przedpremierowe przecieki to już standard - pojawiają się one masowe przed każdą oczekiwaną prezentacją nowego telefonu. Jednak o Samsungu Galaxy Fold 4 wiemy już nadspodziewanie dużo - teraz na jaw wyszły kolejne szczegóły!

Sierpień będzie naprawdę gorącym miesiącem dla fanów Samsunga. Nie chodzi tu tylko o temperatury za oknem (i też w środku, jeśli nie mamy klimatyzacji), ale także o nadchodzących urządzeniach. Już w połowie miesiąca możemy się spodziewać wielkiego wydarzenia Samsung Unpacked, gdzie zaprezentowane zostaną różnego rodzaju wyczekiwane sprzęty od tej firmy. Czekamy na wiele rzeczy - nowe zegarki, słuchawki i nowe technologie.

Jednak największe zainteresowanie budzą nadchodzące składane smartfony. Koreański gigant jest potentatem jeśli chodzi o telefony z elastycznym ekranem, a aktualnie sprzedawane Galaxy Fold 3 i Galaxy Flip 3 cieszą się sporą popularnością. Ze względu na to następna generacja jest tak wyczekiwana - według samego producenta ma to być zarówno najbardziej dopracowany, ale też najbardziej pożądany składany telefon.

Zobacz również:

Ekscytacja czwartą generacją Galaxy Folda udziela się wszystkim - od zwykłych entuzjastów do osób zajmujących się przeciekami. Może dlatego tak często otrzymujemy nowe informacje o nadchodzącym smartfonie - sami analitycy są ciekawi tego urządzenia. Wiemy już naprawdę wiele - wszystkie przecieki podsumowujemy w tym artykule. Możemy być pewni, że smartfon zadebiutuje z nowym zawiasem, większą baterią, a także ulepszonymi podzespołami, lecz teraz dowiadujemy się nawet szczegółów, które zazwyczaj pozostawały w cieniu aż do premiery urządzenia.

Znany analityk Evan Blass, zajmujący się przeciekami od Samsunga i inny firm, zamieścił na Twitterze wpis informujący o nadchodzących kolorach oraz wielkościach pamięci wewnętrznej w Samsung Galaxy Foldzie 4.

Według jego informacji, nadchodzący składany Samsung będzie dostępny w czterech kolorach i trzech konfiguracjach pamięci:

Kolory:

Beżowy

Burgundowy

Szarozielony

Czarn

Pamięć wewnętrzna:

128 GB

256 GB

512 GB

Fot. Waqar Khan

Co ciekawe, brakuje w tej liście wariantu 1 TB, który stał się dość powszechną wielkością pamięci wśród flagowców. Możliwe, że informacja od evleaks jest niekompletna - wtedy dotyczyłoby to nie tylko konfiguracji pamięci wewnętrznej, ale także kolorystyki urządzenia. Jednak może się też zdarzyć, że Samsung po prostu zrezygnował z tak dużej ilości miejsca na dysku, gdyż firma uznała, że nie jest to potrzebne większości użytkowników.