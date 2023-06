Czy Samsung oszukuje? Galaxy Fold 5 wcale nie wygląda tak, jak na obrazkach

Saga dzisiejszych przecieków dotyczących składaków Samsunga nabiera kolorów. Jak pisaliśmy w tym artykule, nowy Fold 5 po raz pierwszy został pokazany na oficjalnych renderach, pochodzących z kampanii promocyjnej Samsunga. Okazuje się jednak, że te zdjęcia mogły zostać sfabrykowane a telefon wcale nie wygląda aż tak dobrze, jak przedstawiony został w materiałach promocyjnych.

Według leakera IceUniverse, nadchodzący telefon - który leaker miał okazję zobaczyć na własne oczy - wcale nie jest tak cienki, jak przedstawione to zostało na poniższym obrazku. Wygląda więc na to, że Samsung skorzystał z magii Photoshopa aby wizualnie zmniejszyć grubość nadchodzącego składaka.

Galaxy Z Fold5 poster, Samsung beautified the product this time. In fact, the real fold5 is not so thin. The Type C socket in the picture is squashed. I have seen the real fold5, and it is not so thin. pic.twitter.com/gvheKDGgYC