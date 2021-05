Czy Samsung porzuci Androida? Czas na Fuchsia OS!

Rezygnacja ze stosowania Androida przez Samsunga byłaby ogromnym ciosem dla całego rynku nowych technologii. Czy inwestycja w Fuchsia OS to początek końca Androida na smartfonach Galaxy?

Mało kto wie, ale Google od dobrych kilku lat pracuje nad zupełnie nowym systemem operacyjnym, który w przyszłości może zastąpić na rynku Androida. Mowa o oprogramowaniu Fuchsia OS, które po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 2016 roku.

Wersja testowa Fuchsia OS

Budowany od zera system nie opera się na Androidzie, ale nadal jest to rozwiązanie z otwartym kodem źródłowym. Oznacza to, że każdy producent będzie mógł za darmo implementować Fuchsia OS na swoich urządzeniach. Sam system będzie działać na szerokiej gamie sprzętów - od elementów smart home oraz IoT przez urządzenia ubierane, aż po laptopy, telefony komórkowe oraz tablety.

Google w dalszym ciągu nie podaje żadnych szczegółów o Fuchsia OS skupiając się na Androidzie 12. Tymczasem do sieci przedostały się informacje sugerujące, że w prace nad nowym systemem zaangażowany jest koreański gigant technologiczny - Samsung.

Od grudnia ubiegłego roku Google umożliwia innym firmom współpracę nad nowym systemem operacyjnym. Okazuje się, że Samsung jest pierwszym dużym gigantem z branży technologicznym, który zechciał współpracować przy rozwoju Fuchsia OS. Czy oznacza to zmierz Androida na urządzeniach koreańskiego producenta?

Tego jeszcze nie wiemy, ale to prawdopodobne. W przyszłości Android zostanie zastąpiony systemem Fuchsia. Logiczne jest zatem, że Samsung próbuje uzyskać dostęp do systemu jak najszybciej. Współpraca z Google pozwoli dostosować go do własnych potrzeb.

W ramach współtworzenia Fuchsia OS, Samsung dostarczył Google F2FS (Flash Friendly File System - nowy system plików zbudowany z myślą o pamięciach eMMC oraz SSD. Rozwiązanie to ma zastąpić format plików EXT4 wykorzystywany od lat przez Androida.

Pierwszym urządzeniem z F2FS na rynku jest Samsung Galaxy Note 10 z 2019 roku.

Źródło: sammobile.com