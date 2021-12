Czy Samsung pożegna się z Androidem? Nadchodzi Fuchsia OS

Przyszłe telefony Samsunga mogą już nie pracować pod kontrolą systemu Android, ale nowego, który jest w fazie rozwoju w laboratoriach Google już od kilku lat. Fuchsia OS, jak został nazwany, niektórzy z was mogą pamiętać z początku tego roku, kiedy to wyszło na jaw, że Samsung przyczynił się do jego rozwoju.

Najnowsza plotka sugeruje (za pośrednictwem @dohyun854 na Twitterze), że Samsung zdążył już pójść o kilka kroków naprzód i zdecydował się zostawić Androida za sobą na rzecz systemu Fuchsia.

To przejście nie nastąpi jednak w najbliższym czasie. Źródło precyzuje, że minie kilka lat zanim Samsung przyjmie ten nowy system typu open-source od Google. Jest również zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy Fuchsia OS będzie towarzyszyć One UI lub innej zastrzeżonej nakładce od Samsunga.

Zobacz również:

Samsung: Hello Fuchsia! ????



(Don't be too excited. It will take a few years for Samsung to adopt it.) https://t.co/LLwFqqS0Bu — Dohyun Kim ???? (@dohyun854) December 22, 2021

Przejście z Androida na Fuchsia nie jest czymś, co Samsung wymyślił na własną rękę - jest to raczej częścią głównego planu Google, aby przejść do nowej platformy zbudowanej od podstaw. W przeciwieństwie do Androida, Fuchsia nie jest oparty na kodzie Linuxa, lecz na nowym o nazwie Zircon. Google rozwija Fuchsia, aby działać na szerokiej gamie inteligentnych produktów, od urządzeń ubieranych do smartfonów, tabletów, komputerów i IoT. Został już użyty do hubu Nest jako pilotaż.

Zakładając, że Google uczyni to rzeczywistością i popchnie system Fuchsia do przodu w ciągu najbliższych kilku lat, Samsung może nie być jedynym producentem elektroniki użytkowej, który porzuci Androida. Inne firmy również będą musiały się dostosować, jeśli nie chcą zostać w tyle.

Ponieważ Samsung już wydaje się być zaangażowany w rozwój Fuchsia, może dać to tej firmie przewagę nad konkurencją. Zapozna się ona z nowym system o wiele wcześnie, a to może być kluczem do utrzymania swojego przywództwa w nowej erze. Taka zmiana zajmie jednak trochę czasu, dlatego Android zostanie z nami na co najmniej kilka następnych lat. I choć wydaje się, że jest to niepokojąca i trudna zmiana, może być to zmiana na lepsze. Android zawsze miał pewne problemy, które Fuchsia może w końcu naprawić.