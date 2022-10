Czy Smart Home sprzyja oszczędzaniu energii i niższym rachunkom za prąd? Jakie urządzenia warto w tym celu kupić?

Idea Smart Home przenika również do polskich domów - stajemy się coraz większymi zwolennikami nowoczesnych udogodnień. Czy sterowanie urządzeniami może przyczyniać się do oszczędności energii, a w efekcie - niższych rachunków? Tego, i wielu innych wskazówek dowiesz się z naszego materiału.

Spis treści

Inteligentny dom - czym właściwie jest?

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, należy nieco zagłębić się w historię oraz ideę. Futurystyczna wizja mieszkań krążyła w umysłach wielu specjalistów już w latach 80-tych. Warto w tej kwestii odnieść się do materiału wideo "This Old House" wyemitowanego w 1989 roku - w głównej roli pojawił się Steve Thomas. Fraza Smart Home została po raz pierwszy użyta m.in. przez firmę Microsoft już w latach 90-tych. Na przestrzeni dekad sytuacja zmieniła się diametralnie, choć wiele wizji i planów znacząco wykracza poza wyobrażenia sprzed laty. Świetnym przykładem jest materiał wideo stworzony przez wspomniane przedsiębiorstwo w roku 1999.

Możemy poszukiwać wielu synonimów nowoczesnego domu - zastosowanie innowacyjnych technologii idzie w parze z każdym z nich. Na ten moment, Smart Home to przede wszystkim możliwość większej kontroli, nadzorowania pracy urządzeń, a także wygody. Nie sposób ukryć zadowolenia, gdy poprzez jeden przycisk w aplikacji możemy doprowadzić do zmiany trybu pracy sprzętu na drugim końcu mieszkania. W przypadku bardziej zaawansowanych typów urządzeń lub chęci sterowania większą liczbą sprzętów, konieczne jest zastosowanie dodatkowej bramki. Jest ona swego rodzaju bazą wyjściową pozwalającą na równoczesne połączenie, zbiór danych (w tym również z czujników) i zarządzanie z poziomu użytkownika. Spisuje się znacznie lepiej, aniżeli Wi-Fi - działanie centralki nie jest uzależnione od dostępu do internetu. Pytanie jednak, czy wyposażenie mieszkania w duży przekrój rozmaitych urządzeń Smart Home może rzeczywiście wpływać na oszczędności? I tak, i nie...

Smart Home, a oszczędzanie energii i niższe rachunki

Patrząc na Smart Home pod względem użyteczności, jest to doskonała metoda na możliwe zmniejszenie zużycia energii. Pod kilkoma warunkami...

Jeśli należysz do grona zapominalskich, którym zdarza się zostawić m.in. włączone światła czy ładowarkę w gniazdku - to rozwiązanie nie uleczy Cię ze sklerozy, ale może zwiastować oszczędności. Podczas gdy podejrzysz pracę urządzeń w aplikacji, wyłączysz i włączysz je niemal jednym kliknięciem. Sytuacja jest analogiczna wobec zapomnianych lampek, którym przystało świecić w gabinetach, sypialniach i kuchniach przez długie godziny nieobecności domowników. Mamy również dobrą wiadomość dla gospodarzy, którym zdarzyło się najeść strachu i zapomnieć zamknąć okien lub bramy. Wiele nowoczesnych urządzeń dokona tego za Ciebie - nawet, gdy przypomnisz sobie o sprawdzeniu aplikacji poza domem. Jeśli zdecydujemy się na czujniki, które dostosowują działanie urządzeń (w tym oświetlenia) na podstawie panujących warunków lub ruchu, ograniczamy możliwość marnotrawienia prądu podczas nieobecności. Sytuacja tyczy się również zaawansowanych sprzętów takich jak klimatyzacja oraz ogrzewanie. Osiągnięcie określonej temperatury pozwoli na automatyczne wyłączenie lub zmniejszenie poboru mocy. Poza specjalistycznymi sterownikami, warto przyjrzeć się wielu pozostałym rodzajom komponentów. Ułóżmy to zatem w spójną całość - poniżej, znajdziesz najbardziej korzystne rozwiązania oraz przykłady urządzeń, które możesz wykorzystać.

Sterowanie zasilaniem urządzeń - gniazdka oraz listwy zasilające

- gniazdka oraz listwy zasilające Sterowanie centralnym ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją w domu - głowice termostatyczne, termostaty radiowe, czujniki temperatury, wilgotności, stacje pogodowe

- głowice termostatyczne, termostaty radiowe, czujniki temperatury, wilgotności, stacje pogodowe Sterowanie oświetleniem - żarówki, lampy, taśmy LED, czujniki ruchu/zmierzchowe, regulatory, ścienne włączniki/wyłączniki, mostki

- żarówki, lampy, taśmy LED, czujniki ruchu/zmierzchowe, regulatory, ścienne włączniki/wyłączniki, mostki Bezpieczeństwo - czujniki otwarcia okien/bram, sensory wykrywające niepożądane gazy, systemy alarmowe, monitoring przesyłający obraz w czasie rzeczywistym, dzwonki oraz domofony, napędy do bram

W zależności od tego, na co się zdecydujesz - system działania i podłączenia może być nieco inny. Niemniej, każdy z powyższych przykładów umożliwia sterowanie za pomocą smartfona (z systemem Android lub iOS). Jak wspomnieliśmy wcześniej, centralka będzie konieczna w przypadku większości urządzeń.

Te, i wiele innych przykładów skłaniają nas ku większemu optymizmowi wobec łączenia Smart Home i energooszczędności. Potwierdzić mogą to liczne badania przedsiębiorstw, a w tym m.in. firmy Sense. Jak wynika z analiz, połączenie wielu nowoczesnych rozwiązań może przyczyniać się do 8% oszczędności w skali roku. Wszystko jednak jest zależne od samych domowników, jak i urządzeń na które się zdecydujemy.

Zaoszczędź ze Smart Home - polecane urządzenia i systemy

Termostat Netatmo Valves

Oszczędność energii do 37%

Panel zdalnego sterowania

Indywidualny harmonogram ogrzewania dla każdego pokoju

Wykrywanie otwartych okien

Inteligentna regulacja

Sterowanie: Apple HomeKit, Messanger, Google Assistant, Alexa

Nous L3

Napięcie robocze: 12V/1A

Typ zaworu: Handle valve

Stopień ochrony przed wilgocią: IP66

Standard komunikacji: WiFi

Rodzaj sieci bezprzewodowej: 2.4GHz

Sterowanie ze smartfona Nous: Smart Home app

Zgodność z asystentami głosowymi: Amazon Alexa, Google Assistant

Philips Hue mostek + 2x E27 9W RGBW

Gwint: E27

Barwa światła: RGBW

Strumień światła: 806 lumenów

Moc: 9 W

Łączność: Bluetooth, ZigBee

Sterowanie: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Asystent Google

Minimalna temperatura światła: 2000 K

Maksymalna temperatura światła: 6500 K

Ekwiwalent mocy tradycyjnej żarówki: 75 W

Żywotność: 25000 godzin

Klasa energetyczna: F

TP-LINK Tapo P100

Częstotliwość pracy: 2.4 Ghz

Sterowanie za pomocą: tablet, smartfon, laptop

Maks. moc obciążeniowa: 2300 W

Łączność: Wi-Fi

Sterowanie głosowe: Amazon Alexa, Google Assistant

Funkcje: zdalne zarządzanie, harmonogram, kontrola głosem

Smart Home - czy to się opłaca?

Nie zamierzamy ukrywać, że inteligentny dom to spory wydatek. Niemniej, tego typu rozwiązania stają się wraz z czasem coraz bardziej przystępne cenowo. Całkiem podstawowy zestaw z centralką nie powinien przekroczyć budżetu rzędu kilkuset złotych. Oczywiście na rynku jest wiele znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań, które choć funkcjonalne - pozostają dość drogą innowacją. Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem Smart Home, a nie chcesz przeznaczać na to zbyt dużego budżetu - warto skorzystać z tańszych alternatyw. Jest to m.in. bogata oferta Lidla, a nawet Action.

Niezależnie od tego na jaki rodzaj sprzętów lub urządzeń się zdecydujesz, miej na uwadze, że koszty zużycia będą różnić się niemal w każdym domu. Aby wyliczyć możliwą różnicę, warto przed zakupem przygotować dokładną analizę rachunków, a następnie porównać ją z nadchodzącymi płatnościami (po instalacji Smart Home). Pod uwagę należy wziąć jednak nie samą wysokość rachunku, a zużycie energii. Warto pamiętać, że wydatek jest jednorazowy, a oszczędności mierzone w skali rocznej mogą uzupełnić domowy budżet o niemałą kwotę. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie przygody ze Smart Home od typów urządzeń, które według nas - generują najwięcej energii.