Czy The Last Of Us trafi na PC? Tajemnice PlayStation Studios

Sony kilka dni temu udostępniło dla pecetowców kolejny hit, który do tej pory był przeznaczony tylko na konsole PlayStation. Jakich gier możemy spodziewać się w przyszłości? Czy największe bestsellery także trafią na platformę Steam?

Od 18 maja gracze, którzy są wierni komputerom stacjonarnym, mają możliwość poznania historii, jaka kryje się za tytułem Days Gone. Co prawda od premiery na konsole minęły już dwa lata, jednak produkcja Bend Studio świetnie przyjęła się na PC. Może świadczyć o tym fakt, że spośród 4225 recenzji, aż 91% to pozytywne opinie na temat gry.

Strona PlayStation Studios na Steam

Steam udostępnił opcję śledzenia poszczególnych producentów i wydawców gier. Dzięki temu użytkownicy platformy mogą obserwować swoich ulubionych twórców i być na bieżąco z nowymi informacjami, premierami oraz sprawdzić, jakie tytuły w przeszłości wyszły spod rąk danego studia. Dostępna jest m.in. strona PlayStation Studios, co może sugerować, że Horizon Zero Dawn oraz Days Gone to nie jedyne tytuły, które mogą pojawić się na komputerach stacjonarnych, a które do tej pory były dostępne wyłącznie dla posiadaczy konsoli PlayStation.

Sony Interactive Entertainment (SIE) zrzesza w swoich szeregach studia produkcyjne naeżące do Sony, które stoją za stworzeniem największych hitów, jakie pojawiły się na PlayStation. Wspomniane wcześniej Bend Studio (Days Gone), Insomniac Games, m.in. nowe odsłony Spider-mana, Naughty Dog, czyli twórcy najbardziej rozpoznawalnych tytułów ekskluzywnych (Uncharted, The Last Of Us, Crash) czy wreszcie Santa Monica Studio, które jest odpowiedzialne za historię Kratosa w serii God of War.

W zakładce informacje widzimy, że PlayStation ma w tej chwili na Steamie 44 gry

Po wejściu do zakładki "Informacje" widzimy, że PlayStation ma na Steamie 44 gry. Część z nich jest ukryta i możemy podejrzewać, że przygotowane są już karty produktów, które czekają tylko na publikację. Obecnie widocznych jest 26 produkcji, z czego mamy do dyspozycji 6 pełnoprawnych gier:

Days Gone

Predator: Hunting Grounds

Horizon Zero Dawn (Complete Edition)

Guns Up!

Everybody's Gone To The Rapture

Helldivers: Dive Harders Edition

Po przejściu do zakładki "Nadchodzące tytuły" czeka nas pusta strona

Reszta (21) to DLC do wyżej wymienionych produkcji. Obecnie pozostaje jeszcze kilkanaście tytułów, które na chwilę obecną pozostają tajemnicą. Przechodząc do zakładki "Nadchodzące tytuły" czeka na nas na razie pusta strona. Od dłuższego czasu krążą pogłoski, jakoby The Last Of Us: Part II miało dostać swój port na komputery PC. Co prawda twórcy zarzekają się, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca i mówił o tym wprost Arne Meyer, dyrektor komunikacji w studiu Naughty Dog już w lutym 2020 roku. Ale w ostatnim czasie pojawiają się pogłoski o kolejnym odświeżeniu pierwszej części z 2013 roku i być może właśnie ten tytuł pojawi się na liście PlayStation Studios na Steam.

is this coming to COMPUTER or other xbox and playstation systems? — Mandy Laura Lane ????‍???? (@mandylaneart) February 11, 2020

It’s not, we are PlayStation exclusive. Out on PS4 and PS4 Pro in May. — arne (@arnemeyer) February 11, 2020

Niewątpliwie społeczność graczy czeka z niecierpliwością na nowe informacje dotyczące rozszerzenia portfolio gier z PlayStation na pecety. Takie tytuły jak wspomniane wyżej The Last of Us, ale także God of War, Bloodborne, Uncharted czy Demon's Souls na pewno cieszyłyby się wielkim zainteresowaniem.

Wydaje się, że Sony powoli zaczyna podążać drogą, którą już dawno obrał Microsoft. Gigant z Redmont zrezygnował z wydawania gier wyłącznie na konsole Xbox. Te pojawiają się równocześnie na komputerach osobistych. Co prawda nie mamy co liczyć na to, że Sony będzie tak samo szybko i w tak dużej liczbie udostępniał swoje tytuły poza systemem PlayStation, jednak aktualne działania mogą dawać nadzieje, że pecetowcy także dostaną możliwość poznania świetnych historii. A przynajmniej jej części. O wszystkich nowych informacjach dotyczących rozszerzenia biblioteki gier z PlayStation na Steamie będziemy informować na bieżąco.