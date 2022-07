Czy The Quarry to jeszcze gra? Na pewno to doskonała opowieść

The Quarry było dla mnie zdecydowanie jedną z najjaśniejszych premier czerwca tego roku. Po spędzeniu z grą kilkunastu godzin mogę śmiało powiedzieć, że bardzo potrzebowałem tego tytułu.

Spis treści

Nigdy nie ukrywałem, że jestem wielkim fanem horrorów. Staram się obserwować wszelkie filmowe nowości pojawiające się na Netflix czy HBO Max, jednak od dłuższego czasu nic z głównego nurtu nie było w stanie zbytnio mnie porwać. Obracałem się w horrorowym podziemiu wyszukując prawdziwe perełki i natrafiając na rzeczy wprost tragiczne. Podobnie z grami z tego gatunku. Outlast? Ok, jednak bazowanie w większości przypadków na jump scare'ach zaczęło mnie w pewnym momencie nudzić. Szczególnie, że zaglądając za każdy róg czekałem, aż coś wyskoczy nie skupiając się na fabule. Mimo wszystko jednak właśnie ona jest dla mnie najbardziej pociągająca w tzw. strasznych historiach. Layers of Fear? Ten tytuł niezbyt mnie do siebie przekonał. Chcąc się bać i grać jednocześnie, z uporem maniaka wracałem do Until Dawn (ukończone wielokrotnie, ale za każdym razem znajdowałem tutaj coś nowego) oraz starego i niezbyt dobrze wyglądającego już Nosferatu: Wrath of Malachi. Z tym ostatnim tytułem mam wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa i pewnie sentyment wygrywa, jednak uwielbiam tę grę. Potrzebowałem czegoś nowego, czegoś, co będzie na każdym kroku bazowało na utartych, horrorowych schematach jednocześnie zapewniając powiew świeżości. Na The Quarry czekałem z niecierpliwością i cieszę się, że Supermassive Games stworzyło ten tytuł.

The Quarry (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kilka słów o fabule

Opowieść w The Quarry na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo prosta i oklepana. Grupa wychowawców kończy sezon na wakacyjnym obozie. W jego trakcie zawiązały się nowe znajomości, przyjaźnie a nawet miłości. Kiedy przyszedł czas wyjazdu, jeden z członków postanowił sabotować powrót, aby spędzić razem jeszcze jedną noc. Wbrew konkretnym prośbom ze strony "góry" młodzi ludzie postanowili urządzić imprezę, co staje się preludium do dalszych wydarzeń. Brzmi prosto i oklepanie, prawda? The Quarry ma jednak swój urok a fabuła niesamowicie wciąga. Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi bohaterami sprawiają, że akcja cały czas płynie i nie odczuwałem w żadnym momencie znużenia. Co więcej, w grze znajdują się wszystkie elementy, które w horrorach uwielbiam, czyli grupka na odludziu, wielka tajemnica, dziwni tubylcy oraz wisienka na torcie, czyli lokalny folklor. Połączenie tych składowych sprawiło, że zakochałem się w tej grze.

Zobacz również:

The Quarry (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Czy The Quarry to jeszcze gra czy już film?

The Quarry jest zdecydowanie tą grą od Supermassive w której więcej czasu spędzamy na oglądaniu historii niż rzeczywistym graniu. Ja ten tytuł traktuję bardziej jak interaktywną opowieść, w której mogę decydować o losach bohaterów. Wiele razy łapałem się na tym, że wybierając odpowiedź czy ścieżkę, zastanawiałem się, czy kierować się sercem czy rozumem. Mogłem wybrać odpowiedź, którą uznam za bezpieczniejszą dla siebie i grupy lub wprost przeciwnie, kierować się własnymi przekonaniami i odpowiedzieć tak, jak (przynajmniej tak mi się wydaje) zrobiłbym to w prawdziwym życiu. The Quarry ukończę zapewne jeszcze nie raz, z czystej ciekawości, aby zobaczyć, jak historia mogła się potoczyć, gdybym w trakcie gry/seansu wybrał inaczej.

Co więcej, możemy wybrać tryb, w którym decydujemy tylko o ścieżce jaką ma podążać bohater i wszystkie wydarzenia obserwujemy z boku. Na ten wariant też pewnie się kiedyś zdecyduję, aby ułożyć się na kanapie i obejrzeć po prostu świetny serial.

The Quarry (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dla mnie The Quarry to gra 10/10

Od premiery The Quarry minęło już trochę czasu, więc nie jest to typowa recenzja, w której daną produkcję rozkładamy na czynniki pierwsze przyglądając się wadom i zaletom. Prezentuję tutaj bardziej swoje przemyślenia, które dotyczą tego tytułu. Fakt, w produkcji Supermassive znajdzie się kilka mniejszych lub większych błędów, jednak dla mnie są one przykryte doskonałą opowieścią i klimatem, w którym się zakochałem. Widzę, że da się tworzyć świetne horrory, które nie będą kolejną kopią Outlasta z wyskakującymi zewsząd zmutowanymi kreaturami. Rynek gier potrzebuje takich produkcji jak The Quarry. No dobra, ja potrzebuję takich produkcji, jednak po ocenach w sieci widzę, że mi podobnych jest więcej. Już nie będę teraz The Quarry kategoryzował tylko powiem, że jest to po prostu doskonała opowieść, jedna z lepszych z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia.