Czy Twitter umożliwi edycję tweetów?

Od dłuższego czasu użytkownicy Twittera proszą o funkcję edytowania tweetów. Od wczoraj to było możliwe za pomocą łatwego triku, czy zostanie to wprowadzone na stałe?

Twitter jako serwis społecznościowy opiera się na usłudze mikroblogowania. Działa od 2006 roku i do dzisiaj chętnie korzystają z niego osoby publiczne i nie tylko. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wysyłania i odczytywania tak zwanych tweetów, czyli krótkich komunikatów tekstowych. Jednak jednej funkcji brakuje wszystkim od lat, a jest to możliwość edytowania wysłanych już wiadomości.

Twitter w końcu wprowadza zmiany?

Tom Warren z The Verge zademonstrował w jaki sposób skorzystać z opcji edycji. Jeżeli usuniesz odpowiedź na tweeta, a następnie spróbujesz odpowiedzieć ponownie to "usunięta" wiadomość pojawia się jeszcze raz, umożliwiając naprawienie wszelkich błędów. Niestety, jeszcze tego samego dnia rzeczniczka aplikacji przekazała smutną wiadomość, że to tylko błąd.

hey tom - unfortunately, we're not testing this. it's a bug and we're looking into it. — liz kelley (@lizkelley) September 14, 2020

Opcji edycji nie będzie?

Co tu dużo mówić? Wszyscy odczuwają zawód. Prezes Twittera, Jack Dorsey dobitnie mówi, że "prawdopodobnie nigdy" nie wprowadziłby przycisku edycji. To powinno ukrócić wszelkie spekulacje, mimo to nadzieja pozostała. Należy pamiętać jednak, że ostatnio została wprowadzona inna, również bardzo pożądana funkcja jak możliwość ograniczenia odpowiedzi dla wszystkich użytkowników. Pozwala to mieć większą kontrolę nad rozmowami.

