Czy Twój komputer obsługuje TPM 2.0?

Jednym z wymagań systemowych dla Windows 11 jest TPM 2.0. Sprawdź na naszej liście czy Twoja płyta główna go obsługuje.

Technologia TPM 2.0 jest wdrożona w chipsetach Intel serii 100 i nowszych oraz w procesorach AMD Ryzen. W związku z tym dla tych płyt głównych nie jest wymagany zewnętrzny moduł TPM, ponieważ chipsety i procesory posiadają wbudowany firmware TPM (fTPM). Wszystko, co musisz zrobić, to włączyć opcję "Security Device Support" w BIOSie.

Poniżej znajduje się lista płyt głównych MSI obsługujących TPM 2.0.

Choć początkowo dostęp do Windowsa 11 mogły uzyskać jedynie komputery z TPM 2.0. Później dowiedzieliśmy się, że użytkownicy z Rosji i Chin, którzy go nie posiadają, także będą mogli zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli jednak twojej płyty głównej nie ma na tej liście, dalej możesz zainstalować Windowsa 11. Jak to zrobić przeczytasz w naszym artykule - Windows 11 - jak obejść wymóg posiadania TPM 2.0?

Źródło i grafiki: VideoCardz.com