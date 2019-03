Czy Twój telefon ma simlock?

Posiadanie odblokowanego telefonu daje Ci swobodę korzystania z dowolnej karty SIM. Oto, jak sprawdzić, czy Twój telefon jest odblokowany.

Jeżeli chcesz zmienić operatora lub sprzedać telefon będziesz chciał sprawdzić, czy posiada on blokadę SIM Lock. W tym artykule pokazujemy, jak sprawdzić, czy telefon jest odblokowany.

Istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć mieć telefon bez blokady SIM Lock. Możesz chcieć zmienić operatora lub użyć zagranicznej karty SIM podczas wakacji, aby ograniczyć koszty. Być może zakupiłeś telefon na portalu aukcyjnym i chcesz wiedzieć, czy na pewno nie posiada on blokady SIM Lock. Jeżeli telefon lub tablet posiada taką blokadę będziesz mógł go używać tylko z kartami jednego operatora, co może być problematyczne.

Jeżeli kupiłeś telefon z wolnej dystrybucji w sklepie możesz być pewny, że nie będzie on posiadał ani blokady SIM Lock, ani brandingu operatora. Jeżeli kupiłeś telefon u operatora może się okazać, że posiada on blokadę SIM Lock, chociaż obecnie operatorzy co raz rzadziej blokują urządzenia.

Nawet, jeżeli twój telefon posiada blokadę SIM Lock nie powinieneś się martwić. W chwili obecnej odblokowanie telefonu jest w większości wypadków proste i nie kosztuje wiele. Czasami może się okazać, że twój kontrakt z operatorem musi się skończyć.

Jak sprawdzić, czy Twój telefon jest odblokowany

Jeżeli posiadasz telefon przy sobie niezależnie od tego, czy będzie to urządzenie z Androidem, iOS, Blackberry czy zwykły klawiszowiec najprostszym sposobem sprawdzenia, czy telefon posiada blokadę SIM Lock jest włożenie innej karty SIM. W tym celu musisz zdobyć kartę SIM innego operatora. Możesz pożyczyć ją od znajomych, rodziny lub kupić starter. Jeżeli telefon się uruchomi i będzie można wykonywać połączenie twoje urządzenie nie posiada blokady SIM Lock. Zalecamy wyłączyć telefon przed wymianą karty SIM i uruchomić go ponownie po jej zmianie.

Jeśli nie masz telefonu, ponieważ dopiero go kupujesz, będziesz musiał zapytać się sprzedawcy i mu zaufać. Nawet jeśli okaże się, że telefon posiada blokadę SIM Lock w większości przypadku łatwo można ją usunąć. Unikaj zakupu iPhone'a z blokadą SIM Lock, ponieważ koszty jej usunięcia mogą być bardzo wysokie.

Czasem nie ma możliwości zdjęcia blokady simlock z iPhone'a u operatora

W sieci możesz znaleźć aplikacje, które rzekomo są w stanie sprawdzić, czy dane urządzenie posiada blokadę SIM Lock. Odradzamy korzystanie z tego rozwiązania, ponieważ nie jest ono całkowicie skuteczne. Najlepszym sposobem jest włożenie karty SIM innego operatora.