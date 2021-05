Czy Twój telefon zwolni po instalacji Androida 11?

Aktualizacja oprogramowania do wyższej wersji to moment, na który czeka wielu użytkowników. Zdarza się jednak, że na niektórych urządzeniach system nie będzie działał stabilnie. Jakie smartfony zachowują się tak w połączeniu z Androidem 11? Odpowiedź poniżej.

Android 11 zadebiutował na rynku 8 września 2020 roku. Od tamtej pory nową wersję systemu otrzymała już cała masa urządzeń. Wszystkie modele znajdują się na naszej aktualizowanej na bieżąco liście. Zostało jednak jeszcze całkiem sporo smartfonów, które nadal czekają na to, aby pojawił się na nich Android z numerem 11. Śledząc archiwum aktualizacji możemy zauważyć, że w niektórych przypadkach pojawiały się problemy z działaniem urządzeń po instalacji systemu.

Jednym z pierwszych zgłaszanych problemów był błąd, który powodował niepoprawne działanie trybu pełnoekranowego. konkretnie chodziło o to, że paski (dolny z przyciskami oraz górny z powiadomieniami) nie chowały się podczas działania trybu pełnoekranowego. Problem ten mocno irytował pierwszych użytkowników, ponieważ w wielu przypadkach skutecznie utrudniał korzystanie z aplikacji. Usterka została w końcu naprawiona, jednak taki przypadek pozwala twierdzić, że po instalacji aktualizacji na nowych urządzeniach, pewne błędy mogą się pojawiać.

Problem z trybem pełnoekranowym źródło: gizchina.com

Powyższy przykład pokazuje, że wraz z Androidem 11 mogą pojawiać się problemy na skalę globalną. Zdarza się jednak, że problemy występują w przypadku konkretnych modeli urządzeń. Tak było niedługo po premierze systemu ze smartfonami z rodziny Pixel. Konkretnie chodziło o modele Pixel 4a oraz Pixel 4 XL. Oba rodzaje urządzeń wyraźnie zwolniły po aktualizacji Androida do wersji oznaczonej numerem 11. Testy porównawcze pomiędzy działaniem smartfonów z Androidem 11 i Androidem 10 opublikował wówczas portal HotHardware. Wyraźnie wykazały, że zarówno Pixel 4a jak i Pixel 4 XL działają szybciej i stabilniej na Androidzie 10. Spadki wydajności sięgały od 3 do 33%. Można by sądzić, że były to odosobnione przypadki, jednak informacje o podobnych problemach użytkowników pojawiły się także w sekcji pomocy Google oraz na Reddicie.

Google Pixel 4 XL

Na początku tego roku w sekcji pomocy technicznej Samsunga pojawił się post dotyczący braku dźwięków dzwonka po aktualizacji Androida w telefonie Samsung Galaxy M31. Właściciel tak opisał swój problem (pisownia oryginalna):

Okazało się że telefon zaktualizował się i zainstalował nową wersję ANDROID 11. Zmieniły się niektóre okna w aplikacjach ale najgorsze że pomimo prawidłowych ustawień zniknął sygnał dzwonka jedynie została wibracja telefonu.

Jak się okazało, po wykonaniu update, nowy system "nie dogadał" się z zewnętrznym programem antywirusowym. W tym przypadku należało zainstalować go ponownie, aby zażegnać problem.

Samsung Galaxy M31

Wpływ na problem z działaniem poszczególnych smartfonów po zainstalowaniu aktualizacji może być także trudność z dostosowaniem wersji systemu do konkretnych urządzeń. Taka sytuacja ma miejsce choćby z telefonami z rodziny Xiaomi. Implementacja zmian w przypadku urządzeń tego producenta przynosi wiele trudności a twórcy starają się jak mogą, szczególnie, że w przeszłości zdarzały się głosy niezadowolenia ze strony użytkowników po aktualizacjach oprogramowania.

Te kilka przykładów świadczy o tym, że po aktualizacji mogą się zdarzyć problemy ze stabilnym działaniem urządzeń. Widzimy jednak, że twórcy starają się jak najszybciej naprawić ewentualne problemy. Bywa też tak, że sam użytkownik musi po prostu wykonać pewne działania, np. reinstall aplikacji tak jak w przypadku posiadacza Galaxy M31. Wiadomo też, że może się zdarzyć tak, że smartfony lekko zwolnią po aktualizacji. Należy wtedy odczekać jakiś czas żeby nowy system operacyjny "dogadał się" z naszym urządzeniem. Może to trwać tydzień, dwa, jednak po krótkim czasie wszystko powinno wrócić do normy. Obecnie wątpliwe jest, aby twórcy poszczególnych modeli smartfonów decydowali się na wprowadzenie aktualizacji dla urządzeń, które mogłyby sobie nie poradzić z obsługą najnowszego Androida.