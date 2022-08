Czy Władca Pierścieni to dobry serial? Opinie nie pozostawiają złudzeń

W sieci dostępne są już pierwsze opinie osób, które miały okazję zobaczyć serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Czego możemy się spodziewać?

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ma swoją premierę już w najbliższy piątek. Nie są jeszcze niestety dostępne oficjalne recenzje, jednak osoby, które miały okazję obejrzeć najnowsze dzieło Amazona, mogą pochwalić się w mediach społecznościowych swoimi wrażeniami. Czego w takim razie możemy się spodziewać?

I’ve seen the first two episodes of Rings of Power!



I really, really dig it so far. It’s slower, and I’m savouring all the build up. Beyond a couple of cheeky nods, it’s not trying to be Jackson’s trilogy, it’s standing apart on its own, and I am so excited to see where it goes — Lucy James (@lucyjamesgames) August 24, 2022

Widziałam dwa pierwsze odcinki Pierścieni Władzy! (...) Poza kilkukrotnym puszczeniem oczka do widzów, [serial - dop. red.] nie próbuje być trylogią Jacksona. Jestem bardzo podekscytowana tym, dokąd zmierza.

Have seen the first 2 episodes of the @primevideo's #LordOfTheRings series. Prepare to be blown away by the scale and scope of #TheRingsofPower. I don’t know how they managed to pull this off, but they made a ‘Lord of the Rings’ show that feels like ‘Lord of the Rings.’ ½ pic.twitter.com/OTZjH41WTS — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 24, 2022

Widziałem dwa pierwsze odcinki. Przygotuj się na zachwyty dotyczące skali i rozmachu. Nie wiem, jak im się to udało, ale zrobili serial „Władca Pierścieni”, który przypomina „Władcę Pierścieni”.

#TheRingsOfPower is a CINEMATIC MASTERPIECE! The visionary team behind it has produced an epic that dives into its roots and delivers a story like no other. Its production is beyond comparison, masterfully orchestrating a mythology that fans have been waiting for. Bravo! pic.twitter.com/nvebQkdEx7 — Anthony - The Movie Podcast (@AJJetset) August 24, 2022

Pierścienie Władzy to KINOWE ARCYDZIEŁO! Stojący za nim wizjonerski zespół stworzył epopeję, która zagłębia się w swoje korzenie i przedstawia historię jakiej jeszcze nie mieliśmy. Jego produkcja jest nieporównywalna, mistrzowsko inscenizując mitologię, na którą czekali fani. Brawo!

I have seen the first two episodes of The Lord of the Rings: The Rings of Power, and they are a total joy. Watching it feels like stepping back into Middle-earth. I cannot wait to see where this story goes. — Devan Coggan (@devancoggan) August 24, 2022

Widziałem dwa pierwsze odcinki Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy i jestem totalnie szczęśliwy. Oglądanie tego sprawia wrażenie powrotu do Śródziemia. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak potoczy się ta historia.

#TheRingsofPower is CINEMATIC EXCELLENCE. The scale of this story has never been done before, making each moment EPIC & BREATHTAKING. The marriage between practical and computer generated effects will set the standard for everything that follows. @LOTRonPrime @PrimeVideoCA pic.twitter.com/Grt3wsUUtC — Shahbaz @ #TIFF22 - The Movie Podcast (@shayhbaz) August 24, 2022

Pierścienie Władzy to KINOWA DOSKONAŁOŚĆ. Ta historia nigdy nie była zrobiona w takiej skali, dzięki czemu każda chwila jest EPICKA I ZACHWYCAJĄCA. Mariaż efektów praktycznych i generowanych komputerowo ustanowi standard dla wszystkiego, co nastąpi.

Watched the first 2 episodes of #TheRingsOfPower and it's a powerhouse of storytelling that reaffirms why I love LOTR and the kind of world building that empowers and inspires. Also, badass women. Can't forget about them! ❤️ @LOTRonPrime @PrimeVideo pic.twitter.com/8ss0ixNb3n — Lyra Hale ✍️????️‍???????????? (@TheAltSource) August 24, 2022

Muszę przyznać, że nie byłem zbyt podekscytowany Pierścieniami Władzy. Potem obejrzałem pierwsze 2 odcinki i jestem w pełni nawrócony. Produkcja jest piękna dzięki doskonałemu połączeniu efektów fizycznych i efektów wizualnych. Świetna obsada, która wciąga cię w różne wątki.

Wychodzi na to, że mimo wielu krytycznych opinii zagorzałych fanów uniwersum i kilku dość kontrowersyjnych decyzji i zapowiedzi twórców, Pierścienie Władzy są serialem, który warto obejrzeć. Pamiętajmy jednak, że są to tylko wstępne opinie a nie oficjalne recenzje. Co więcej, wkrótce sami będziemy mogli się o tym przekonać, ponieważ premiera nowego Władcy Pierścieni na Amazon Prime Video już w najbliższy piątek.

Zobacz również: