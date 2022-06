Czy Xiaomi 12 Lite to dobry konkurent Samsunga A53 i POCO F4? Sprawdzamy nadchodzący smartfon

W internecie pojawiły się dokładne rendery pokazujące nadchodzącego średniaka od Xiaomi - model 12 Lite. Sprawdzamy, jak nadchodzący telefon wypada na tle konkurencji.

Rodzina telefonów spod znaku Xiaomi 12 powoli się rozrasta. Na początku światło dzienne ujrzały modele 12, 12 Pro i 12X. Od kilku miesięcy słyszymy o nadchodzącej kolejnej fali serii 12 - Xiaomi 12S, 12S Pro, a nawet 12S Ultra! Xiaomi pragnie jednak rozbudować swoją ofertę nie tylko o propozycje premium. Wraz z nowymi telefonami z wyższej półki producent ma zaprezentować Xiaomi 12 Lite, która będzie średniopółkową propozycją. Dziś w sieci pojawiły się szczegółowe rendery tego telefonu, sprawdzamy więc czego możemy się po nim spodziewać i jak wygląda jego pozycja na tle konkurencyjnych propozycji.

Xiaomi 12 Lite - wygląd zewnętrzny

Najnowsze rendery zostały udostępnione na Twitterze znanego analityka evleaks. Dzięki nim dowiedzieliśmy się jak dokładnie ma wyglądać nadchodzący smartfon - jest on, według mnie, bardzo atrakcyjny. Zaostrzona ramka nawiązuje do designu znanego z nowych iPhone'ów, a ładny moduł kamery (który widzieliśmy już w "większych" modelach z tej serii) nadaje uroku tyłowi urządzenia. Ogólnie telefon wygląda bardzo dobrze.

Różnorodne rzuty pokazują też, że moduł kamery nie będzie przesadnie duży. Prawa ramka telefonu będzie miejscem na przyciski służące do regulacji głośności oraz wyłączania telefonu, z kolei po lewej stronie jest całkowicie gładka powierzchnia. Na dole znajduje się głośnik, gniazdo USB-C, wejście na SIM i mikrofon, a na górze - kolejny mikrofon. Z przodu z kolei przywita nas estetyczna, cienka ramka (niestety z niesymetryczną brodą), a do tego małe wycięcie na aparat do selfie.

Xiaomi 12 Lite - specyfikacja i cena

Niestety nie wiemy aż tak dużo na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia - mamy jednak kilka niepotwierdzonych informacji. Telefon najpewniej zadebiutuje ze Snapdragonem 778G (chociaż może to być też Snapdragon 7 Gen 1). Do tego znajdziemy w nim 6 lub 8 GB RAM i przynajmniej 128 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie będzie pracowało pod okiem Androida 12 z nakładką MIUI 13. Za zdjęcia odpowiedzialność ma wziąć znany moduł ISOCELL GW3 od Samsunga, który oferuje rozdzielczość 108 MP. Zdjęcia i filmy z tego aparatu obejrzymy na wyświetlaczu AMOLED 120 Hz z rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli.

Niestety nie mamy też sprawdzonych informacji na temat ceny urządzenia. Jednak możemy się tutaj kierować poprzednią edycją - kosztowała ona 1999 zł. Możemy więc założyć, że Xiaomi 12 Lite również powinien kosztować około 2000 zł w dniu premiery, która ma odbyć się już 4 lipca!

Xiaomi 12 Lite - konkurencja

Xiaomi weszło na rynek jako mistrz niskich cen, jednak w miarę rozwoju firma utraciła to miano na rzecz innych marek - w tym swojego sub-brandu POCO. Jak w takim razie wygląda nadchodzący telefon na tle konkurencji?

Fot. Twitter.com/evleaks Fot. Xiaomi Fot. Samsung

Najważniejszymi konkurentami dla Xiaomi 12 Lite będą zapewne Samsung Galaxy A53 5G oraz POCO F4. Wraz z telefonem Xiaomi tworzą one bardzo ciekawe zestawienie i pokazują, jak interesującym rynkiem jest średnia półka cenowa.

Xiaomi 12 Lite i Samsung A53 5G bardzo podobnie podchodzą do pomysłu średniej półki. Mają to być telefony wykonane tak dobrze, jak propozycje klasy premium, które oszczędności szukają w podzespołach. Dostajemy tutaj świetną jakość wykonania i dopracowania, ale podzespoły z niższej półki - często też nie tak zaawansowane aparaty. Jednak szczególnie w kwestii aparatów Samsung nie odbiega dużo od swoich flagowych braci - musimy więc poczekać i zobaczyć, jak spisze się Xiaomi.

Zupełnie inaczej wygląda rywalizacja z POCO (firmą, której właścicielem też jest Xiaomi). POCO F4 nie rości sobie prawa do miana najlepiej wykonanego smartfona - widać w nim zdecydowanie bardziej budżetową linię design. Jednak to, co traci wyglądem, nadrabia podzespołami - dostajemy tutaj dużo pamięci RAM, zdecydowanie mocniejszy procesor Snapdragon 870. Tracimy z kolei w sekcji fotograficznej - Xiaomi 12 Lita ma nowszą i znacznie lepszej jakości matrycę.

Jak widać konkurencja w średniej półce smartfonów jest nie tylko duża, ale też zdecydowanie bardziej zróżnicowana niż w segmencie premium - producenci podejmują bardzo różne decyzję co do tego, na których elementach smartfona oszczędzać.