Czy Xiaomi 13 Lite to idealny telefon na każdą podróż? Żeby to sprawdzić, pojechałem do Niemiec

Nowy średniak od Xiaomi wydaje się mieć sporo zalet i mocnych punktów. Sprawdziłem jednak, czy będzie dobrym kompanem w codziennym, aktywnym życiu i pojechałem z nim w zagraniczną podróż.

Spis treści

Xiaomi kontynuuje swój marsz do serc i kieszeni coraz większej liczby zadowolonych klientów. Firma stara się zrobić to zarówno za sprawą urządzeń budżetowych, jak i flagowych serii. Producent zaprezentował właśnie nowe flagowce Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, ale wraz z nimi na rynek wyszła także wersja Xiaomi 13 Lite - nowy mocarz w średniej półce, który ma w rękawie kilka asów. Postanowiłem, że tym razem nie przeprowadzę zwykłego testu telefonu, ale za to będzie go czekało o wiele bardziej wymagające zadanie - towarzyszenie mi podczas intensywnego wyjazdu w Niemczech.

Xiaomi 13 Lite - wygląd i specyfikacja

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na początku jednak kilka informacji na temat samego telefonu. Xiaomi 13 Lite to średniej wielkości telefon o ekranie AMOLED z przekątną 6,55" i rozdzielczością 1080 x 2400 px, który może się też pochwalić odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz. Za jego działanie odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 oraz 8 GB RAM, które jest połączone z 256 GB pamięci wewnętrznej. Producent wyposażył smartfon w baterię o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą do 67 W dzięki ładowarce dołączonej w opakowaniu. Z kolei system operacyjny to Android 12 z nakładką MIUI 14.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wykonanie telefonu stoi na bardzo dobrym poziomie. Zarówno tył, jak i przód telefonu, wykonane są ze szkła Corning Gorilla Glass 5 i mają zaokrąglone brzegi, dzięki czemu smartfon jest smukły i ma bardzo małe ramki. Szczególnie mleczne szkło z tyłu dużo daje , bo dzięki temu telefon nie łapie tak bardzo odcisków palców. Oczywiście ten problem nie istnieje, kiedy nosimy go w etui. W moim przypadku telefon jest czarny, ale do wyboru są jeszcze dwa kolory: różowy i niebieski.

W telefonie uwagę zwracają aparaty - i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Na przedzie telefonu znajdziemy, dość nietypowo, aż dwie kamery. Xiaomi 13 Lite ma być telefonem idealnym dla osób, które lubią nagrywać swoje przygody i siebie, dlatego znajduje się tu zarówno aparat szerokokątny 32 MP, jak i 8 MP czujnik głębi. Jednak to nie wszystko, gdyż ponad nimi, na górnej ramce, znajdziemy też dwie lampy LED, które pełnią funkcję przedniego flasha, dzięki czemu możemy robić selfie czy nagrywać vlogi nawet w złych warunkach oświetleniowych.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Z tyłu z kolei znajdziemy spory moduł aparatu, w który Xiaomi umieściło trzy kamery o różnych funkcjach. Główny aparat to matryca Sony IMX776 o rozdzielczości 50 MP i wielkości 1/1,56", znana z kilku interesujących telefonów jak np. Nothing Phone (1) czy też Asus Zenfone 9. Współpracuje z nią szerokokątny aparat 8 MP i czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP. Wszystko to zostało zamknięte w interesująco wyglądającym module, który uzupełniony został o dwutonowy flash.

Te elementy Xiaomi 13 Lite sprawdziły się świetnie

Czas testowania przez mnie Xiaomi 13 Lite przypadł na moment, kiedy wybierałem się do Niemiec. W tym czasie miałem dość aktywne plany - przejazd pociągiem z Warszawy do Berlina, gdzie spędziłem pół dnia, a następnie wieczorny pociąg do Essen. Tam z kolei czekały mnie trzy dni zwiedzania lub konferencji, a następnie pociąg z powrotem do Berlina, gdzie spędziłem jeszcze jedną noc. Na koniec długi dzień w Berlinie i wieczorny powrót pociągiem do Warszawy.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Ogólnie więc potrzebowałem telefonu, który będzie w stanie zrobić ładne zdjęcie, dobrze poradzi sobie z intensywnym użytkowaniem baterii - często korzystam z map i dużo chodzę po mieście, więc okazji do ładowania nie było dużo. Poza tym zawsze ważny jest dla mnie ładny ekran płynne działanie, które nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Sprawdzałem więc, jak w moim podróżnym użytkowaniu sprawdził się średniak od Xiaomi.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na początku muszę przyznać, że zaskoczyła mnie wielkość tego telefonu. Nie lubię smartfonów z dużym ekranem, bo zdecydowanie bardziej przemawiają do mnie kompaktowe smartfony, które nie wypełniają aż tak kieszeni - szczególnie w podróży jest to ważne. Jednak Xiaomi 13 Lite, mimo swojego ekranu 6,55", jest bardzo zgrabny i dobrze maskuje swoją wielkość, nie przeszkadzał mi więc w ogóle.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Podobnie było z samym wyświetlaczem. Jako że jest to panel AMOLED, był on bardzo czytelny przy każdej pogodzie - czy to przy zwykłej marcowej szarówce, czy też w chwilach, gdy słońce padało prosto na ekran. Maksymalna jasność na poziomie 1000 nitów sprawiała, że w żadnej sytuacji nie musiałem się martwić o zobaczenie czegoś na ekranie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Bardzo ważną rzeczą na takich wypadach jest też działanie na baterii, ale też możliwość szybkiego podładowania telefonu, kiedy jest taka okazja. Na szczęście i tutaj Xiaomi 13 Lite mnie nie zawiódł. Co prawda zamontowane w telefonie ogniwo 4500 mAh nie jest w czołówce pojemności, jednak nigdy nie znalazłem się w sytuacji, kiedy musiałem aktywnie szukać miejsca do naładowania telefonu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Nawet przy całodziennym spacerze i częstym używaniu nawigacji oraz słuchaniu muzyki i synchronizacji z zegarkiem, bateria nie była problemem. Muszę też przyznać, że szybka ładowarka 67 W zdecydowanie pomagała - dzięki niej mogłem usiąść piekarni i zjeść na szybko precla i w międzyczasie podładować telefon o 40-50%.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Nie mogę też narzekać na prędkość działania. Przy podróżniczym użytkowaniu - mapy, muzyka, przeglądarka, do tego robienie zdjęć - telefon spisywał się świetnie i nie zauważyłem żadnych zwolnień. Trzeba przyznać, że szczególnie w momentach, gdy robiłem więcej zdjęć na raz, można było poczuć, że smartfon trochę się nagrzewa - to często wspominany problem ze Snapdragonem 7 Gen 1, który napędza to urządzenie. Jednak nawet to nie było zbyt uciążliwe. Wieczorem, kiedy miałem ochotę zagrać chwilę w ulubioną grę (Vampire Survivors), telefon także radził sobie świetnie, bez żadnych przycięć czy spowolnień.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Ostatnią - i zapewne najważniejszą - sprawą są aparaty. Po pierwsze, Xiaomi w modelu 13 Lite zastosowało ciekawe rozwiązanie dla fanów selfie, czyli podwójny przedni aparat, który dodatkowo został wyposażony w przedni flash. Główny aparat selfie ma rozdzielczość 32 MP i może pochwalić się bardzo szerokim kątem widzenia.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jednak to druga kamera jest bardziej interesująca, ponieważ jest to 8 MP czujnik głębi, dzięki któremu aparat ma się lepiej sprawować przy zdjęciach portretowych. Wraz z wbudowanym przednim flashem oraz funkcjami takimi jak wbudowany teleprompter czy też dynamiczne kadrowanie, jest to idealna opcja dla osób nagrywających vlogi czy też lubiących robić selfie. Ja co prawda do nich nie należę, ale Xiaomi zdecydowanie dobrze trafia w popularny segment rynku.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jeśli chodzi o tylne aparaty, również nie jest źle. Główna matryca to znany sensor Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP i wielkości 1/1,56", dzięki czemu wpuszcza on sporo światła i pozwala na scalanie 4 pikseli w 1, co skutkuje jasnymi, szczegółowymi zdjęciami. Aparat spisuje się bardzo dobrze, jednak widać intensywne przetwarzanie obrazu, które Xiaomi stosuje w swoich telefonach - kolory są dość mocno nasycone a obraz wyostrzony, co w niektórych momentach mocno rzuca się w oczy.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Trzeba jednak przyznać, że telefon świetnie radzi sobie z różnymi warunkami i dobrze opanowuje zarówno przejaśnienia, jak i zaciemnienia na zdjęciach. Samo przetwarzanie obrazu jest szybkie i nie przeszkadza w robieniu wielu zdjęć po sobie. Dzięki dużej rozdzielczości nawet 2x zoom cyfrowy jest zadowalający i szczegółowy a EIS nieźle sobie radzi ze stabilizacją zdjęć. Ogólnie można być zadowolonym ze zdjęć z głównego aparatu.

Tego zabrakło mi w Xiaomi 13 Lite

W czasie tak intensywnych wyjazdów telefony też często pokazują swoje słabe strony, nawet jeśli są to najlepsze konstrukcje na rynku. Podobnie było też w przypadku Xiaomi 13 Lite, który ujawnił kilka gorszych elementów, które wpływały na przyjemność użytkowania tego telefonu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Pierwszy z tych problemów może być najmniejszy, ale w czasie tego wyjazdu był chyba najbardziej zauważalny. Chodzi o brak żadnego certyfikatu wodoodporności IP. Cały pobyt w Niemczech stał pod znakiem bardzo złej pogody - a to zamarzający deszcz, a to śnieg, a to ulewny deszcz. Taka pogoda nie przeszkadza mi w zwiedzaniu, ale zazwyczaj nie przeszkadza też w wyciągnięciu telefonu i zrobieniu zdjęcia czy też po prostu nieprzejmowaniu się o niego - od kiedy mogę, staram się używać wodoodpornych telefonów. Powrót do braku certyfikatu IP nie tylko zwiększył stres, że coś się z najnowszym telefonem od Xiaomi stanie, ale też uniemożliwił mi zrobienie zdjęć kilku miejsc, które innym telefonem bym mógł wykonać.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Skoro już wspomniałem o zdjęciach, tutaj też muszę wspomnieć o kilku problemach. Po pierwsze, główny aparat nie ma optycznej stabilizacji obrazu, co w tym przedziale cenowym jest zaskakującym brakiem. EIS radzi sobie nieźle, ale jednak nie ma to, jak stabilizacja fizyczna. Niestety boli także brak prawdziwego zooma, który - przynajmniej według mnie - jest bardzie użyteczny niż obiektyw szerokokątny. Czy to do zdjęć portretowych, czy do obiektów, do których podejść się już nie da, przydałby się taki obiektyw (na przykład zamiast bezużytecznego sensora głębi). Sam aparat szerokokątny też wyraźnie odstaje od głównego obiektywu, zarówno jeśli chodzi o reprodukcję kolorów i wyostrzenie, jak i rozdzielczość - widać, że ma on jedynie 8 MP.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Po długim dniu lubię się zrelaksować i obejrzeć ulubiony serial - w tym przypadku przygotowałem sobie Mentalistę. Niestety już pierwszego dnia okazało się, że doświadczenie z jego oglądania nie będzie idealne, gdyż Xiaomi 13 Lite nie jest wyposażony w dźwięk stereo - ma tylko jeden głośnik na dole, bez dodatkowego amplifikowanego głośnika górnego. Dźwięk stereo w tym segmencie uważam za niezbędny, jest to wiec kolejny szczegół, który z dziwnych powodów Xiaomi pominęło, a mocno wpływa na codzienny komfort użytkowania telefonu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jest jeszcze jeden słabszy punkt, który znalazłem w telefonie chińskiego producenta. Zdecydowanie jest to czytnik linii papilarnych pod ekranem, który z jakiegoś powodu działał nie tylko ospale, ale też często nie mógł wychwycić mojego odcisku palca. Możliwe, że działo się tak ze względu na zimno na dworze, jednak mimo wszystko nie miałem takich problemów np. z moim Pixelem 6, który znany jest z niezbyt dobrego czytnika linii papilarnych.

Na koniec muszę też wspomnieć o oprogramowaniu. Co prawda Xiaomi 13 Lite ma zainstalowaną najnowszą nakładkę MIUI 14, ale w wersji bazującej na Androidzie 12. Warto tu przypomnieć, że nie jest to budżetowa konstrukcja, a telefon z flagowej serii Xiaomi 13. Nie rozumiem więc, dlaczego jest on sprzedawany ze starą wersją systemu - Android 13 jest już przecież dostępny od prawie roku.

Podsumowanie - czy Xiaomi 13 Lite to najlepszy telefon na wyjazd?

Wróciłem więc z Niemiec i po całej tej przygodzie musiałem zadać sobie pytanie - czy Xiaomi 13 Lite jest idealnym telefonem do aktywnego podróżowania? To pytanie, wydaje mi się, jest dość skomplikowane.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Z jednej strony Xiaomi 13 Lite ma sporo naprawdę mocnych stron i unikalnych dodatków, które mogą przekonać do siebie wielu użytkowników. Blogerzy czy osoby nagrywające dużo filmów ze swoją twarzą będą nim zachwyceni dzięki skupieniu na przednim aparacie, który dysponuje nawet swoim flashem. Do tego szybkie ładowanie, kompetentny procesor i dobry ekran, a to wszystko zapakowane w smukłą, ładną paczkę z niezłym aparatem głównym - może to być idealny partner dla kogoś, kto chce zrobić vlog z wyjazdu czy też potrzebuje zastępstwa dla swojego aparatu, aby nagrać kilka filmików na Youtube.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Z drugiej strony Xiaomi 13 Lite, przynajmniej dla mojego stylu podróżowania, ma kilka braków. Boli szczególnie brak wodoodporności, mimo posiadania takiego certyfikatu przez Xiaomi 13 i 13 Pro. Dodatkowe aparaty (a raczej jeden aparat i dwa sensory głebi) niestety nie grzeszą jakością, a w głównym brakuje OIS, nie ma też kilku podstawowych elementów wyposażenia dla tej półki cenowej - na przykład najnowszej wersji systemu czy głośnika stereo.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Ze względu na to muszę powiedzieć, że nie jest to na pewno telefon dla każdego typu podróżników. Znajdą się osoby, dla których będzie to wybór idealny - skupienie się na selfie jest zdecydowanie świetną decyzją, którą podjęło Xiaomi i może się odpłacić świetnymi wynikami sprzedażowymi. Jednak z drugiej strony brakuje kilku elementów, aby ten telefon mógł być naprawdę uniwersalnym kompanem.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Trzeba jednak przyznać, że za 2499 zł (a nawet 2249 zł, jeśli jeszcze załapiemy się na promocyjną ofertę z 250 zł cashbackiem) jest to interesująca propozycja, gdy szukamy nowego telefonu ze średniej półki. Warto więc zajrzeć na stronę producenta i zdecydować, czy będzie to telefon dla nas, czy szukamy jednak urządzenia skupiającego się na innych elementach designu i funkcjonalności. Jeśli Xiaomi 13 Lite wpisuje się w Wasz styl - na pewno nie będziecie nim zawiedzeni.