Czy Xiaomi 13 Pro jest faktycznie taki drogi? Porównujemy cenę urządzenia do innych flagowców największych marek

Xiaomi 13 Pro doczekał się swojej światowej premiery. Urządzenie zwala z nóg nie tylko specyfikacją, ale i ceną, która jest naprawdę wysoka. Sprawdźmy jednak, czy konkurencja oferuje tańsze flagowce.

Początek 2023 roku okazał się bardzo interesującym czasem dla wszystkich fanów branży mobile. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na rynku zadebiutowały takie urządzenia jak Galaxy S23 Ultra oraz OnePlus 11, a swoją światową premierę miał również Xiaomi 13 Pro. To jednak nie koniec dużych premier, ponieważ już wkrótce do Polski ma trafić także Vivo X90 Pro, a w ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy zobaczyć debiut OPPO Find X6 Pro. Wybór będzie więc naprawdę szeroki.

Prezentacja najnowszych flagowców Xiaomi odbyła się 26 lutego. Wśród zaprezentowanych urządzeń znalazły się dwa warianty smartfona:

Xiaomi 13 (podstawowy),

(podstawowy), Xiaomi 13 Pro (droższa wersja urządzenia).

Na tym samym evencie producent pokazał również nowe słuchawki bezprzewodowe oraz smartwatch - Xiaomi Watch S1 Pro. Flagowce chińskiej marki zapowiadają się naprawdę świetnie, choć niemałe kontrowersje wzbudziły ceny droższych wersji urządzenia. Zaskoczenie wydaje się być częściowo uzasadnione, ponieważ Xiaomi od dawna kojarzone było z wypuszczaniem na rynek solidnych urządzeń w znacznie niższych cenach niż konkurencja. W ciągu ostatnich lat polityka marki uległa jednak zmianie, a efektem tego jest tworzenie topowych flagowców, których cena może zwalać z nóg.

Źródło: NextPit.com

Xiaomi 13 Pro jest już dostępny w przedsprzedaży, a za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki, zapłacimy 6299 zł. Urządzenie zdecydowanie nie należy do najtańszych smartfonów na rynku, ale sprawdźmy, jak cena modelu 13 Pro ma się do kwot, które musimy zapłacić za najnowsze flagowce konkurencji.

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB

Cena: 6299 zł / Link

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB

Cena: 6799 zł / Link

iPhone 14 Pro MAX 256 GB

Cena: 7493 zł / Link

W ciągu ostatnich miesięcy na rynku zadebiutował także OnePlus 11, który jest wyraźnie tańszy od swojej konkurencji, choć o wiele trafniejsze byłoby porównanie go do podstawowych modeli Xiaomi 13 oraz Galaxy S23. Chciałbym jednak przybliżyć wam ceny wszystkich najwyższych wersji urządzeń, które pojawiły się na rynku w ostatnim czasie.

OnePlus 11 16/256 GB

Cena: 4599 zł / Link

Rynek smartfonów zmienił się mocno w ciągu ostatnich lat, co spowodowało podwyższenie cen wszystkich topowych modeli od największych producentów. Powstaje więc pytanie - czy zakup drogich flagowców jest nadal lepszym rozwiązaniem niż kupno starszych urządzeń lub niższych modeli? Patrząc na to, w jakich kwotach debiutują topowe smartfony mam co do tego spore wątpliwości.