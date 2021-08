Czy Xiaomi Mi 11T Pro będzie pogromcą flagowców?

Pojawiają się pierwsze szczegóły specyfikacji technicznej Xiaomi Mi 10T Pro. Czy będzie rywalizował z realme GT o miano pogromcy flagowców?

Xiaomi przyzwyczaiło nas już do wypuszczania wielu smartfonów w różnych wariantach w ciągu roku. Podstawowa wersja Xiaomi Mi 11 i „lżejsza” Mi 11 Lite są już z nami od jakiegoś czasu, a już niedługo do tej listy dołączyć mają dwa kolejne modele: Mi 11T oraz Mi 11T Pro.

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące specyfikacji technicznej następców zeszłorocznej serii Mi 10T. Oba ze wspomnianych modeli mają różnić się między sobą. Mocniejsze z urządzeń, czyli Mi 11T Pro ma być napędzane przez procesor Qualcomm Snapdragon 888. Telefon ma także posiadać baterię o pojemności 5000 mAh. Spodziewamy się także, że Xiaomi umożliwi ładowanie jej z wykorzystaniem swojej najnowszej technologii błyskawicznego ładowania 120 W.

Zobacz również:

Z przecieków dowiadujemy się także, że chiński producent w końcu zdecyduje się na zastosowanie wyświetlaczy OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jest to znaczna poprawa w porównaniu do Mi 10T Pro, które posiada ekran LCD z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Tegoroczny model oferuje też ładowanie jedynie 33 W.

Przewidywana data premiery smartfona to 23 września, a jego cena ma wynieść od 2200 do 2600 złotych. Wygląda więc na to, że otrzymamy bardzo wydajny smartfon za stosunkowo niewielkie pieniądze. Jest to zbliżona kwota do tego, co obecnie musimy wydać na realme GT, uważanego za pogromcę flagowców. Warto mieć na uwadze, że są to jedynie przewidywania, a ostateczną cenę poznamy dopiero w momencie ogłoszenia jej przez Xiaomi.

A co z Xiaomi Mi 11T? Spodziewamy się, że w tym modelu nie uświadczymy procesora od Qualcomm. Zamiast niego mamy otrzymać jedną z jednostek MediaTek, jednak dokładny model nie jest jeszcze znany. Zakładamy, że ta wersja także otrzyma wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Mi 11T ma posiadać trzy aparaty na pleckach: główny obiektyw OmniVision 64 MP, szerokokątny Sony IMX355 oraz obiektyw telemakro, oferujący trzykrotne powiększenie. Inne z plotek sugerują, że ten model zostanie zaprezentowany w Chinach jako Redmi K40 Ultra i na rodzimym rynku producenta zaoferuje o wiele lepszą optykę: 108 MP aparat Samsunga, 8 MP ultraszerokokątny obiektyw Sony IMX355 oraz identyczny obiektyw makro.