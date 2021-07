Czy Xiaomi Mi Pad 5 może zagrozić iPad Pro z procesorem M1?

To już pewne - Xiaomi powraca do produkcji tabletów. Czy nadchodzący Mi Pad 5 może być realnym zagrożeniem dla kosztującego kilka tysięcy złotych iPada Pro? Wszystko zależy od jednego istotnego szczegółu.

Xiaomi po trzech latach przerwy zamierza powrócić do produkcji tabletów. Informacja ta jest już praktycznie oficjalnie potwierdzona. Do sieci na przestrzeni ostatnich tygodni trafiło mnóstwo informacji o tablecie Mi Pad 5, który oficjalnie zadebiutuje w sierpniu 2021 roku. Dodatkowo Xiaomi przygotowuje specjalną wersję nakładki MIUI, która dostosowana będzie do obsługi większych ekranów. To istotna nowość, ponieważ poprzednie tablety pracowały pod kontrolą klasycznego MIUI, a na dodatek oferowały mniejsze ekrany.

iPad Pro z procesorem Apple M1 Źródło: macworld.com

Nadchodzący tablet z Chin będzie kierowany do zupełnie innego odbiorcy. Xiaomi zamierza bowiem konkurować z najnowszymi produktami firmy Apple, a konkretniej z 11 calowym iPadem Pro wyposażonym w procesor Apple M1. Standardowo już inżynierowie z Państwa Środka podejdą do tematu w charakterystyczny dla siebie sposób i zaoferują niezwykle opłacalne urządzenie.

Czy w zamian za znacznie mniejszą cenę konsumenci wybaczą kilka niedociągnięć?

Zacznijmy od tego, że Mi Pad 5 otrzyma ekran o przekątnej 10,95 cala wyprodukowany przez TCL. Będzie to panel LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabraknie 240 Hz częstotliwości próbkowania ekranu oraz 4096 stopniowej kontroli nacisku. Ramki podobnie jak w iPad Pro będą nieco większe, aby ukryć w nich kamerkę do selfie. Wizualnie Mi Pad 5 wygląda bardzo podobnie do iPada Air 4.

Całość ma być zasilana procesorem Qualcomm Snapdragon 870 lub Snapdragon 888. Mówi się także o możliwości wykorzystania Snapdragona 860 lub Snapdragona 768G. Na rynku z pewnością pojawi się wersja z modemem 5G, co wskazuje, że Xiaomi celuje swoim produktem w iPada Pro.

Czy Xiaomi Mi Pad 5 może być tanią alternatywą dla iPada Pro? Wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ Chińczycy przygotowują etui folio z wbudowaną klawiaturą, stylus oraz specjalny tryb, który pozwoli zamienić urządzenie w laptopa.

Jeżeli nie korzystasz z ekosystemu Apple i szukasz ciekawego tabletu, który posłuży do pracy i rozrywki zamiast decydować się na zakup flagowego Galaxy Tab S7+ powinieneś zaczekać na Mi Pada 5. Tablet ten może wywołać niemałe zamieszanie na rynku.

Źródło: gizchina.com