Czy asteroida Bennu uderzy w Ziemię? NASA w gotowości

Sonda OSIRIS-REx wciąż pilnuje potencjalnie niebezpiecznej asteroidy Bennu. NASA opublikowało nowe badania, w tym najbardziej prawdopodobną datę zbliżenia.

Jedną z najważniejszych misji NASA jest Obrona Planetarna, która ma na celu znajdowanie i monitorowanie asteroid lub komet mogących stanowić zagrożenie dla Ziemi. Naukowcy nieustanne zbierają dane dotyczące nieznanych obiektów, badają niebo i wysyłają sondy kosmiczne.

Jedną z takich sond jest OSIRIS-REx śledząca i zbierająca precyzyjne dane asteroidy Bennu, którą oznaczono jako potencjalnie niebezpieczną. Materiały, które zbiera, pomagają w obliczeniach i przewidywaniach przyszłego losu planetoidy.

Mimo, iż Bennu zbliży się do Ziemi dopiero w 2135 roku, NASA już teraz twierdzi, że w tym czasie nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla naszej planety. Jednak zrozumienie jej trajektorii pozwoli przewidzieć to, jak będzie poruszała się wokół Słońca i być może jak zmieni swój poziom zagrożenia po 2135 roku. W tym momencie prawdopodobieństwo uderzenia do 2300 roku wynosi 1 do 1750 lub 0,057% szansy.

Jako najbardziej prawdopodobną datę potencjalnego wpływu na naszą planetę uznaje się 24 września 2182. Jednak istnieje tylko 0,037 procent szansy, że Bennu uderzy w Ziemię w tym dniu.

OSIRIS-REx krąży wokół niej od dwóch lat i stale monitoruje jej działania, dzięki czemu NASA może kontrolować sytuację i analizować dane. Najnowsze z nich wraz z próbkami, znajdą się na Ziemi już we wrześniu i zostaną szczegółowo przebadane.

Źródło: slashgear.com