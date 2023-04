Czy droidy śnią o elektrycznych owcach? Recenzja 6. odcinka The Mandalorian 3

Szósty odcinek nowego sezonu "The Mandalorian" nosi tytuł "Najemnicy" i zabiera widzów na wyjątkowo ciekawą planetę. Jakie przygody spotkały tam Din Djarina, Grogu i Bo-Katan? Co miały z tym wspólnego droidy?

Szósty odcinek 3. sezonu The Mandalorian od Disney+ jest kolorowy, słodki, całkiem zabawny, nawet wciągający i tak bardzo niepowiązany z głównym wątkiem serialu, jak tylko się da. Czas spojrzeć prawdzie w oczy: 3. sezon to zbiór luźnych side questów, połączonych jednym: pragnieniem Disneya, by sprzedać jak najwięcej gadżetów. O ile w pierwszym i drugi sezonie jakoś to jeszcze maskowano, sezon 3. jest tak niedbale napisany i tak wyraźnie pozbawiony fabularnego celu, że w zasadzie przypomina jedną wielką reklamę disneyowskiego brandingu.

Bunt maszyn

Skupmy się jednak na tym, co w 6. odcinku się udało, a było tego całkiem sporo. Przede wszystkim: scenografia i efekty specjalne. Tym razem Din Djarin i Bo-Katan wyprawiają się bowiem na Plazir-15, bogatą, wysokorozwiniętą planetę, pełną futurystycznej technologii. Specyficzny anturaż, raz sterylny i pełen bieli, innym razem migoczący neonami i nasyconymi kolorami sprawia, że odcinek wygląda jak połączenie serialowego Westworld i Łowcy Androidów.

To skojarzenie ma zresztą uzasadnienie na poziomie fabularnym. Choć bowiem Din i Bo przybywają na Plazir w konkretnym celu, okazuje się, że by go zrealizować muszą najpierw wykonać zleconą przez władców planety misję. A dotyczy ona zbuntowanych droidów. Roboty, niegdyś należące do Imperium, zostały co prawda przeprogramowane, jednak w ich działaniu zaczęły zdarzać się nieprawidłowości. Akty buntu w niektórych przypadkach dosyć niewinne (np. rozrzucenie śmieci przez robota sprzątającego), w innych stają się groźne, a szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony dawnych droidów bojowych.

Nic więc dziwnego, że władze planety postanawiają znaleźć kogoś, kto mógłby wyśledzić przyczynę złego funkcjonowania robotów – wybór pada oczywiście na Din Djarina i Bo-Katan (głównie dlatego, że byli pod ręką, z logicznego punktu widzenia, nie ma to właściwie żadnego sensu).

Czego się boi Sztuczna Inteligencja?

Opowieść o śledztwie nawiązuje do klasycznych kryminałów, ale w dużym stopniu przypomina schemat gry komputerowej. Bohaterowie wędrują od punktu A do punktu B, zdobywają informacje, zbierają artefakty, odbywają rozmowy, staczają walki i wędrują dalej. Na końcu czeka ich nagroda, która skutkuje przejściem do kolejnego etapu. Jest to oczywiście generyczne i przewidywalne, ale wytarty schemat osładza świetnie zrealizowana scenografia, kostiumy, charakteryzacje i efekty specjalne. Słowem: jest to opowieść, którą widzieliśmy milion razy, ale przedstawiona w ładnych dekoracjach.

A jednak pod startymi kliszami i kolorową posypką, twórcom udało się przemycić iskierkę oryginalności. Scenarzyści postanowili bowiem poruszyć jakże aktualny temat Sztucznej Inteligencji wkraczającej w życie ludzi. O dziwo, zrobili to zarówno dowcipnie, jak i całkiem ciekawie. Jak już wspomniałam, Plazir-15 jest planetą bardzo bogatą. Zasoby pozwoliły mieszkańcom na wkroczenie na wyższy etap rozwoju, zarówno politycznie (król i królowa wybierani na drodze demokratycznych wyborów), jak i społecznie – roboty wykonują za ludzi wszystkie możliwe prace.

fot. Disney Studios

Mieszkańcy Plazir wcale z tego powodu nie ubolewają – dzięki wszechobecności droidów mogą bowiem spędzać życie na przyjemnościach. Niepokoje dręczą raczej roboty, które obawiają się, że z powodu doniesień o buncie, zostaną odłączone i... zastąpione ludźmi. Odwrócenie perspektywy i zabawa schematem naprawdę służą serialowi, odświeżając jego coraz bardziej monotonną strukturę. Wielka szkoda, że scenarzyści boją się bardziej eksperymentować z konwencją i koniec końców powracają w dawne koleiny.

Finał odcinka jest bowiem grubym przykładem leniwego scenariopisarstwa, dla którego nie ma usprawiedliwienia. W żenującym stylu scenarzyści odgrzebują wątek Mrocznego Miecza i usiłują sprzedać widzom rzekomo zadziwiający plot twist – zadziwiający tylko dla kogoś, kto poprzednie odcinki oglądał wyjątkowo nieuważnie lub doznał głębokiej amnezji.

Showrunnerzy nie szanują przy tym zarówno inteligencji widzów, jak i bohaterów serialu – przykro, że tak sympatyczna bohaterka, jak Bo-Katan okazuje się kompletną idiotką, która nie potrafi samodzielnie dodać dwa do dwóch.

