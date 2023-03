Czy dziś będzie padać deszcz? Zestawienie stacji pogodowych 2023

Czy ty także, wybierając rano strój, kierujesz się tym, jak ubrani są przechodnie? Przedstawiamy urządzenie, które ułatwi ci podjęcie decyzji. Sprawdź, jaka stacja pogody jest najlepsza!

Każdego ranka, zwłaszcza wiosną, ten sam dylemat – jak się ubrać, by nie zmarznąć w drodze do pracy i szkoły oraz by nie przegrzać się w ciągu dnia. Zerkasz nerwowo za okno w nadziei, że strój przechodniów da ci wskazówkę. W końcu wychodzisz w zbyt ciepłym lub zbyt lekkim ubraniu i albo przez cały dzień nosisz pod pachą niepotrzebne okrycie wierzchnie, albo przestępujesz z nogi na nogę szczękając zębami i marząc o cieplej herbatce. Sytuację dodatkowo komplikują opady – prawo Murphy’ego gwarantuje, że będzie padać właśnie wtedy, gdy parasol zostanie w domu. Czy wiesz, że stacja pogody może rozwiązać te dylematy raz na zawsze? Przedstawiamy jej działanie oraz najciekawsze modele! Naszym zdaniem, tego urządzenia nie powinno zabraknąć w żadnym domu.

Jak działa stacja pogody?

Urządzenie określa prognozę pogody poprzez odbiór sygnałów radiowych czy też przy pomocy dodatkowych czujników w urządzeniu - dzięki temu dowiesz się nie tylko, jaka jest temperatura, wilgotność powietrza oraz ciśnienie, ale dodatkowo nie zaskoczą Cię silne opady śniegu, deszczu czy też mocny wiatr.

Kolejnym powodem, dla którego warto kupić stację pogodową jest koniec konieczności śledzenia o poranku radiowych lub telewizyjnych komunikatów pogodowych. Szczególnie w przejściowych porach roku pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, warto więc przygotować się na różne okoliczności. Inwestycja w urządzenie pokazujące, jaka jest pogoda wcale nie musi oznaczać dużej sumy. Najtańsze stacje pogody można bowiem znaleźć w cenie nawet 15 zł. Koszt urządzenia zależy m.in. od zastosowanych technologii, funkcji dodatkowych, a także producenta i designu produktu. Co ciekawe, stacja pogody może być połączona z zegarem, głośnikiem lub lampką!

Jaką stację pogody wybrać?

Poniżej prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, modele stacji pogodowej. Twojej uwadze polecamy też recenzję stacji pogody HAMA Black Line Plus – dowiesz się z niej, jakie funkcje ma ten konkretny model i jak sprawdza się w praktyce.

Meteo SP50

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: nie

Dodatkowe opcje: timer, wyświetlanie daty

Zasilanie: 2 x bateria AAA

Meteo SP50 jest małym i prostym urządzeniem, z którym poradzi sobie każde dziecko i każdy dorosły. Na ekranie nie znajdziemy dużej ilości symboli, a samo urządzenie wyposażono w tylko jeden przycisk. Jeśli nie potrzebujesz zbyt dużej ilości funkcji, a priorytet stanowi dla Ciebie pomiar temperatury oraz niewielkie wymiary stacji – to urządzenie spełni twoje oczekiwania. Jest to również najtańsze urządzenie w naszym rankingu.

Meteo SP61 z czujnikiem bezprzewodowym

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: nie

Dodatkowe opcje: budzik, datownik, podświetlenie wyświetlacza, zegar

Zasilanie: 2 x bateria AA, 2 x bateria AAA

Rodzaj czujnika pogody: zewnętrzny - bezprzewodowy

To nieco bardziej zaawansowane urządzenie – w tej stacji zastosowano bowiem więcej funkcji, m.in. funkcja budzika. Ekran także jest bardziej czytelny. W skład zestawu wchodzi bezprzewodowy czujnik zewnętrzny pozwalający na dokonywanie dokładniejszego pomiaru temperatury na zewnątrz.

TECHNISAT iMeteo 2CE

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Prognozowanie pogody: tak

Pomiar ciśnienia: tak

Pomiar prędkości wiatru: nie

Pomiar wilgotności powietrza: tak

Zegar: tak

Rodzaj czujnika pogody: zewnętrzny - bezprzewodowy

Zasilanie: bateryjne

Ta wielofunkcyjna stacja pogodowa pozwala nie tylko na ocenę warunków pogodowych, ale również ich prognozowanie. Funkcja ta wyróżnia ów model wśród innych urządzeń w tej grupie cenowej. Temperatura na zewnątrz mierzona jest za pomocą czujnika zewnętrznego, tymczasem w pomieszczeniu – za pomocą czujników wbudowanych w stację pogody. Wśród informacji na wyświetlaczu jest aktualna data, godzina, a nawet faza księżyca. Dodatkową funkcję stanowi budzik oraz analiza zachmurzenia.

TechniSat iMeteo P1

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: na zewnątrz, wewnątrz

Zewnętrzny czujnik pogody: bezprzewodowy

Prognoza pogody: tak

Pomiar ciśnienia: nie

Pomiar szybkości wiatru: nie

Prognoza pogody: tak

Zegar: sterowany radiem (DCF)

Kolejny model marki TechniSat także zasługuje na swoje miejsce w tym rankingu. Posiada jeszcze więcej funkcji, a jego główną zaletą jest możliwość projekcji zegara albo temperatury na suficie lub ścianie. Model wyróżnia się też czytelnym, kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem LCD. Do tej stacji pogody można stroić wszystkie zegarki – urządzenie wyświetla aktualny czas w oparciu o sterowany sygnał DCF – funkcja szczególnie przydatna dwa razy w roku, gdy nocą zmieniamy czas na letni lub zimowy. Wśród dodatkowych funkcji urządzenia znalazły się także m.in. alarm mrozu, pomiar wilgotności, a także budzik. Temperatura oraz wilgotność na zewnątrz są mierzone za pomocą czujnika zewnętrznego o zasięgu do 60 m. Klimat w pomieszczeniu oceniany jest z kolei za pomocą czujników wbudowanych w stację pogodową.

Winner WG 7911

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar ciśnienia: tak

Prognozowanie pogody: tak

Funkcje dodatkowe: alarm, alarm wysokich temperatur, dotykowy wyświetlacz, kalendarz

Urządzenie wyróżnia się kolorowym, dotykowym ekranem. Stacja na swoim wyświetlaczu mieści mnóstwo informacji, m.in. data, godzina, dane dot. temperatury i wilgotności powietrza, zarówno w domu, jak na zewnątrz, a także barometr, opady, kierunek i siła wiatru, a nawet fazy księżyca. Ponadto, urządzenie wyświetla prognozowane zmiany pogody. Dodatkową funkcję stanowi budzik. Co ważne, w zestawie znajduje się też czujnik wiatru oraz czujnik deszczu.

Hama Black line plus 186418

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar ciśnienia: tak

Prognozowanie pogody: tak

Funkcje dodatkowe: alarm mrozu, wyświetlanie faz księżyca, wyświetlanie temperatury odczuwalnej

Ta elegancka stacja pogody umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, a także pomiaru ciśnienia, wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo wyposażona została w funkcję prognozowania pogody. Urządzenie wyposażono w zegar sterowany radiem (DCF) oraz zewnętrzny bezprzewodowy czujnik pogody. Wśród zastosowanych w stacji pogody przydatnych funkcji warto wyróżnić też alarm mrozu, wyświetlanie faz księżyca i wyświetlanie temperatury odczuwalnej.

Meteo SP89

Pomiar temperatury: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar wilgotności powietrza: na zewnątrz, wewnątrz

Pomiar ciśnienia: tak

Prognozowanie pogody: tak

Funkcje dodatkowe: alarm, datownik, kolorowy wyświetlacz, pomiar wilgotności, wyświetlanie daty, wyświetlanie temperatury odczuwalnej, wyświetlanie zmian ciśnienia

W tym modelu mamy wielozadaniowy sensor, który dokona pomiaru temperatury i wilgotności w dowolnym pomieszczeniu lub ogrodzie. Urządzenie wyposażono też we wbudowany barometr oraz precyzyjny wiatromierz, a nawet miernik opadów. Dużym atutem jest też jego bezprzewodowy zasięg. Jednak prawdziwym udogodnieniem jest całodobowa prognoza pogody, dzięki której dowiemy się, czego możemy spodziewać się w ciągu 12-24 godzin.