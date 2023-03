Czy etui z iPhone 14 będzie pasować na iPhone 15? Mamy dowody

Jednym z największy pytań przy premierze kolejnego generacji iPhone'a jest to, czy etui wydane dla poprzedniego modelu będzie pasować do tego najnowszego. W sieci pojawiły się informacje, które zdają się odpowiadać na to pytanie.

Atrapy 3D serii iPhone 15 Fot. Alibaba.com Atrapy 3D serii iPhone 15 Fot. Alibaba.com

Na japońskiej stronie Mac Otakara pojawił się film, gdzie porównano rzekomo idealnych rozmiarów atrapy serii iPhone 15 z serią iPhone 14. Niestety jednak wygląda na to, że zmiany, jakich Apple ma dokonać względem wymiarów swojej następnej flagowej serii, są na tyle istotne, że etui z poprzedniej generacji nie będą pasować.

Atrapy 3D serii iPhone 15 ukazujące złącze USB-C Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com

Film ukazuje atrapy modeli iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, które rzekomo są oparte na dokładnych schematach, jakich Apple używa do produkcji swoich smartfonów. Atrapy modeli Pro charakteryzują się zakrzywionymi krawędziami, mniejszymi ramkami i nieco większą obudową tylnej kamery, zgodnie z plotkami, jakie pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Co więcej, jest też port USB-C, zastępujący port Lightning we wszystkich czterech modelach.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Plus Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com

Zakładając, że wydruki 3D pochodzące z Alibaby są dokładne, testy Mac Otakara zdają się potwierdzać, że niewielkie zmiany w wymiarach obudowy iPhone'a 15 sprawiają, że nie są one kompatybilne z obudowami iPhone'a 14, z wyjątkiem iPhone'a 15 Plus, który pasował do obudów iPhone'a 14 Plus.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Max Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com

Seria iPhone 15 z dynamiczną wyspą dla każdego

Kolejną nowością, a dla niektórych nawet zaskoczeniem, jest to, że Apple wprowadza dynamiczną wyspę do wszystkich czterech modeli iPhone'a 15 w tym roku, po tym jak w zeszłym roku funkcja ta była ekskluzywna dla modeli iPhone 14 Pro. Oznacza to, że Apple pozbędzie się wcięcia, które stosuje od iPhone'a X.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Max Fot. Alibaba.com

Plotki sugerują, że modele iPhone 15 Pro będą miały cieńsze, bardziej zakrzywione ramki niż modele iPhone 14 Pro. Te głębsze krzywizny będą jednak ograniczone do modeli iPhone 15 Pro, a modele iPhone 15 będą wyglądać jak modele iPhone 14 z bardziej płaskimi krawędziami, aluminiową ramką oraz szklanym przodem i tyłem.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com

Oczekuje się również, że linia iPhone 15 Pro będzie zawierać bardziej zakrzywione szkło przednie, które lepiej znika w ramie, a także ma posiadać tytan zamiast stali nierdzewnej na obudowie.