Czy firma Microsoft właśnie zapowiedziała Windows 11?

Przedstawiciele firmy ogłosili, że wkrótce planują udostępnić więcej informacji o "następnej generacji systemu Windows". Przyjrzymy się, o co dokładnie może im chodzić.

W ostatnich dniach miała miejsce konferencja deweloperów, w której udział brali także przedstawiciele firmy Microsoft. W swoim przemówieniu, dyrektor generalny Satya Nadella skupił się głównie na zapowiadaniu nowości dla programistów oraz chmury. Co ciekawe, nie wspomniał w ogóle o zbliżającej się, ogromnej aktualizacji Sun Valley, na którą szczególnie czekają fani systemu Windows 10. Okazuje się, że był ku temu doby powód, bo według Nadelli, wkrótce zostaną udostępnione szczegółowe informacje na temat następnej generacji systemu Windows.

Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows ostatniej dekady, aby odblokować większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Hostowałem go samodzielnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows. Nasza obietnica jest taka: stworzymy dziś więcej możliwości dla każdego programisty Windows i powitamy każdego twórcę, który szuka najbardziej innowacyjnej, nowej i otwartej platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji oraz zarabiania na nich. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej. - powiedział w czasie konferencji dyrektor generalny Satya Nadella

Na dzień dzisiejszy nie jest jasne co dokładnie oznacza "następna generacja systemu Windows". Z jednej strony, można pomyśleć, że chodzi o zapowiedź Windows 11. Jednak z drugiej strony, kiedy Windows 10 przeżywał swój debiut, to był określany "tym ostatnim Windowsem", więc twórcy już wtedy nie planowali tworzyć kolejnych generacji systemu. Ponadto w ostatnim czasie nie pojawiały się żadne przecieki ani plotki, by przedstawiciele w ogóle brali pod uwagę tworzenie kolejnej wersji systemu Windows poza Windows 10X. Niestety, ale nawet ten projekt upadł i finalnie nie zostanie wprowadzony jako osoby system.

Wygląda na to, że słowami "następna generacja systemu Windows" dyrektor generalny chciał zapowiedzieć zbliżającą się aktualizację 21H2 znaną również jako Sun Valley. Do tej pory docierały do nas pojedyncze informacje dotyczące tej przełomowej aktualizacji, więc prawdopodobnie przedstawiciele firmy Microsoft po prostu niedługo podadzą w tej sprawie więcej oficjalnych informacji. Jeżeli jesteście ciekawi co wiemy na dzień dzisiejszy, to przejdźcie do artykułu "Jak będzie wyglądał nowy Windows 10?"