Czy horror może być animowany? Te produkcje straszą bardziej niż niejeden film

Wiele osób mówiąc horror myśli film lub serial. Powstało jednak wiele animacji grozy, które śmiało można zaliczyć do jednych z najstraszniejszych.

Spis treści

Scooby-Doo on Zombie Island

Wiele osób może się zastanawiać, co w tego typu zestawieniu robi produkcja spod szyldu Scooby-Doo. Przecież to rozrywka dla młodszej grupy odbiorców, a na końcu zawsze się okazuje, że za "paranormalnymi" doświadczeniami stał zwykły człowiek. Twórcy jednak z premedytacją odwracają ten trend, i w przypadku Wyspy Zombie Scooby oraz jego grupa rzeczywiście ma do czynienia z siłami nie z tego świata. Pojawia się tutaj piracki duch Morgana Moonscara, mściwy koci bóg, krwiożercze aligatory, zombie oraz kult voodoo. To wszystko sprawia, że film jest niezwykle mroczny w porównaniu do innych produkcji z serii.

Ogień i Lód

Ogień i Lód to animacja, która łączy w sobie klimat hardcorowego fantasy i grozy. Całość rozpoczyna się od brutalnej napaści dokonanej przez maga Nekrona, która powoduje, że na ludzkość zaczynają spadać masywne lodowce. Grozę budzi przede wszystkim jego bezpodstawna agresja oraz banda, która ściga bez wytchnienia naszych bohaterów. Na swojej drodze spotkamy żywe trupy i inne przerażające stworzenia.

Seoul Station

Seoul Station to animowany prequel aktorskiego Train to Busan. Cała akcja rogrywa się na tytułowej stacji, która została opanowana przez plagę krwiożerczych zombie. Uczucie ich oddechu na naszych plecach może być bardzo przerażające. Szczególnie, że to azjatycka produkcja, z której klimat płynie strumieniami.

Perfect Blue

W Perfect Blue poznamy historię Mimy, piosenkarki, która postanawia zostać aktorką. Po pewnym czasie okazuje się jednak, że zajęcie nie jest tym, co sobie wymarzyła. Filmy, w których przyszło jej grać przepełnione są seksem i przemocą. Dziewczyna zaczyna mieć halucynacje, w których prześladuje ją Mima piosenkarka. Nie spotkamy tutaj duchów czy potworów, ale brutalną walkę z własną psychiką.

Fears of the Dark

Fears of the Dark to antologia 5 opowieści, które zostały zrealizowane przez mistrzów komiksu i animacji. Całość zrealizowana w czarno-białej formie. Wszystkie części poruszają temat innej formy strachu.

Watchmen: Tales of the Black Freighter

W Watchmen: Tales of the Black Freighter poznamy historię człowieka, który ocalał po przerażającym ataku piratów. Podąża do swojej żony, aby ostrzec ją przed napaścią. Wykorzystuje martwe ciała załogi, aby się pożywić i sprawić, że łódź nadal unosi się na wodzie. Podczas swojej wędrówki spotka się także z atakami krwiożerczych rekinów o coraz słabsza kondycja psychiczna zepchnie go na skraj psychozy. Jest to zdecydoanie jedna z najbardziej przerażających, krótkometrażowych opowieści animowanych.