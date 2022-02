Czy iPhone potrzebuje antywirusa? Sprawdź, jak zabezpieczyć swój telefon [PORADNIK]

Jesteśmy przyzwyczajeni do instalowania oprogramowania antywirusowego na naszych komputerach, ale co z naszymi telefonami i tabletami? Oto, co musisz wiedzieć o zabezpieczeniach wbudowanych w iPhone'y i iPady.

Spis treści

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Czy iPhone potrzebuje antywirusa?

Ludzie (najczęściej użytkownicy Androida) cytują podejście Apple względem iOS jako jedną z jego wad. Chociaż możesz być ograniczony do App Store, jeśli chodzi o uzyskanie aplikacji i gier, jest to również jeden z powodów, dla których iPhone'y i iPady są bezpieczne od wirusów i złośliwego oprogramowania.

Krótka odpowiedź brzmi: nie, nie musisz instalować oprogramowania antywirusowego na iPadzie ani telefonie iPhone.

Zobacz również:

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dlaczego w App Store nie ma aplikacji antywirusowych?

Apple stworzyło system iOS - oprogramowanie działające na iPhone'ach i iPadach - tak bezpiecznym, jak to tylko możliwe. Ponieważ wszystkie aplikacje są sprawdzane przed wpuszczeniem do App Store, szanse na to, że zawierają wirusa, są niemal zerowe. Dlatego właśnie nie znajdziesz tam żadnych aplikacji antywirusowych do zainstalowania - Apple twierdzi, że są one niepotrzebne.

Z drugiej strony, Apple twierdzi, że Android ma 47 razy więcej złośliwego oprogramowania niż iOS. Możesz zobaczyć aplikacje od niektórych firm antywirusowych w App Store, ale nie są to produkty antywirusowe. Mogą to być bezpieczne/prywatne przeglądarki internetowe, menedżery haseł lub inne tego typu produkty.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jedyną firmą, która zbliżyła się do tego było McAfee, rozwijając wewnętrznie aplikację antywirusową w 2008 roku, ale nigdy nie została ona wydana. Firma stwierdziła ostatecznie, że iPhone'y i iPady są najbezpieczniejszymi urządzeniami z punktu widzenia zagrożenia złośliwym oprogramowaniem. Co prawda, żaden system nie jest w stu procentach bezpieczny, ale sposób, w jaki zaprojektowano iOS, oznacza, że nawet gdyby podejrzana aplikacja przeszła przez proces sprawdzania, nie miałaby dostępu do reszty systemu, aby wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Apple zaprojektowało swój system w taki sposób, aby każda aplikacja działała we własnej przestrzeni, zwanej "piaskownicą". Tam aplikacja może robić, co jej się podoba (w granicach rozsądku), a nawet komunikować się z sąsiednimi aplikacjami, ale nie może opuścić swojej przestrzeni i zakłócać pracy innych aplikacji. To ograniczenie sprawia, że wirusy, które zazwyczaj rozprzestrzeniają się i infekują całe urządzenie, nie mają dokąd uciec.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jak zabezpieczyć iPhone lub iPada?

Mimo wszystko, iPhone'y oraz iPady wymagają zabezpieczenia, ale jest ono dostarczane użytkownikom automatycznie przez Apple - wystarczy na bieżąco aktualizować swoje urządzenie. Wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach powinny być usuwane w aktualizacjach, dlatego nie powinieneś ignorować przypomnień o dostępności nowej wersji systemu iOS. To zawsze frustrujące, gdy aktualizacje wprowadzają niepożądane zmiany w interfejsie lub aplikacjach, ale z najbardziej aktualnym oprogramowaniem będziesz mieć zapewnione najlepsze bezpieczeństwo.

Wszystkie aplikacje muszą pytać o zgodę na dostęp do takich rzeczy, jak aparat, kontakty i zdjęcia. Dlatego stukaj "Zezwalaj" tylko wtedy, gdy masz pewność, że ufasz danej aplikacji. I upewnij się, że czytasz, o co pyta aplikacja, jeśli lista jest dłuższa.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Powinieneś także stosować się do zwykłych porad dotyczących bezpieczeństwa na każdym komputerze:

nie klikaj linków w wiadomościach e-mail, jeśli nie masz pewności, że pochodzą od prawdziwego nadawcy

nie podawaj swoich danych bankowych ani hasła, jeśli są one wymagane w wiadomościach e-mail

korzystaj z szyfrowanych usług przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp lub iMessage

Firma Apple wbudowała również ostrzeżenie o nieuczciwych witrynach w przeglądarce Safari w systemie iOS, więc w razie odwiedzenia podejrzanej witryny zobaczysz ostrzeżenie.