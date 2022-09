Czy już czas zmienić iPhone 12 Pro na iPhone 14 Pro? Postępy są, tylko ta cena...

Już niedługo na rynku pojawi się kolejny flagowiec Apple. Sprawdzamy, czy przez dwa lata firma zrobiła wystarczające postępy, aby umotywować zmianę iPhone'a 12 Pro na najnowszy model.

Spis treści

Jak często wymieniać telefon? Odpowiedzi na to pytanie są różne. Niektórzy robią to dopiero wtedy, gdy poprzedni model przestaje działać. Inni zmieniają smartfony jak najczęściej - czy to w pogoni za nowościami, czy z zamiłowania do technologii. Jednak bardzo częstym modelem jest wymiana co dwa lata - jest to związane z bardzo popularnymi planami telefonów w abonamencie, które często trwają właśnie 24 miesiące. Już niedługo więc pierwsze plany z iPhonem 12 Pro będą dobiegać końca. Sprawdźmy więc, czy warto po takim czasie wymieniać swój telefon na najnowszą propozycję Apple.

Na szczęście dla osób chcących wymienić swój dwuletni iPhone 12 Pro, Apple w końcu zaprezentowało następcę - iPhone'a 14 Pro. Sprawdźmy więc, co zmieniło się między tymi dwoma telefonami i czy warto już wymienić poczciwą dwunastkę.

iPhone 12 Pro czy iPhone 14 Pro - najważniejsze różnice

Cała seria iPhone'a 12 była sporym posunięciem dla Apple. Telefony te w końcu przyniosły długo oczekiwany, nowy wygląd, zmieniły też kilka innych rzeczy w porównaniu do poprzednich modeli. Od tego czasu Apple mocno stawia na ulepszanie tej formuły. Ze względu na to iPhone 14 Pro może wcale nie być aż tak wielkim skokiem naprzód. Sprawdźmy więc, co się zmieniło przez dwa lata i czy warto już teraz wymienić dwunastkę Pro na najnowszy model.

Wygląd

Trzeba przyznać, że zwykła czternastka nie różni się mocno od swojego poprzednika. Trochę inaczej będzie w przypadku wersji Pro - tutaj różnice, mimo że nadal nie rewolucyjne, nadal nie będą specjalnie zauważalne. Sama bryła telefonu nie ulegnie w ogóle zmianie - zarówno wymiary, jak i charakterystyczne, ostre brzegi pozostają takie same. Oczywiście do wyboru będą jak co roku, nowe kolory. Jednakże największe zmiany pojawią się z przodu i z tyłu telefonu.

Fot. MacWorld

Zacznijmy od tyłu. Nowy iPhone 14 Pro dostanie nowe kamery, a co za tym idzie - zupełnie nowy wygląd modułu aparatu. Będzie on zdecydowanie większy i masywniejszy niż w przypadku dwunastki czy trzynastki, jednak jego rozkład się nie zmieni, gdyż nadal będzie to potrójny aparat ułożony w trójkąt. Jednak większe różnice zobaczymy z przodu.

Co prawda wielkość ekranu i ramek ma pozostać ta sama, jednak w końcu pozbędziemy się notcha. Zostanie on zastąpiony przez wycięcie na aparat i osprzęt do FaceID, które razem uformują kształt wydłużonej pigułki. Co ciekawe, to wycięcie nazwane zostało przez Apple Dynamic Island. Będzie ono interaktywne - ma pokazywać istotne informacjie od aplikacji działających w tle, a dotknięcie go pokaże nam menu kontekstowe.

Ekran

Jednak pozbycie się notcha to nie jedyna zmiana dotycząca ekranu, która odróżnia serię 12 Pro od 14 Pro. Już ekran dwunastki był świetny - był to panel OLED z 1200 nitami maksymalnej jasności, który idealnie oddawał kolory. Jednak 14 Pro idzie o krok dalej i jest wyposażony w wyświetlacz LTPO, który może dynamicznie zmieniać swoje odświeżanie ekranu w zakresie od 1 do 120 Hz. Dzięki temu każda animacja jest niesamowicie płynna. Zyskujemy też dłuższe działanie na baterii, gdyż w momencie, kiedy nie jest potrzebna szybka zmiana obrazów, ekran potrafi zwolnić do zaledwie jednego odświeżenia wyświetlacza na sekundę.

Fot. MacWorld

Oczywiście duża nowiną jest też wprowadzenie długo oczekiwanego Always on Display. Dzięki zastosowaniu specjalnego koprocesora, AoD ma być niesamowicie energooszczędny. Dodatkowo jego zadaniem nie będzie tylko wyświetlanie godziny. Pojawią się na nim też aktywne widgety, a nawet nasza tapeta, która zostanie odpowiednio przyciemniona, ale zachowa swoje naturalne kolory.

Aparat

I w kwestii aparatów czekają nas znaczące zmiany pomiędzy iPhonem 12 Pro a 14 Pro. 12 przyniosła spore zmiany w fotografii na iPhonie, wprowadzając większą matrycę, dzięki czemu aparaty tego telefonu mogły zbierać więcej światła. iPhone 14 Pro ma iść tą samą drogą. Zostanie on wyposażony w większe sensory, które w przypadku aparatu głównego dysponować będą znacznie wyższą rozdzielczością - 48 MP w porównaniu do 12 MP u poprzednika.

Jednak wszystkie trzy aparaty (cztery, jeśli włączymy w to przednią kamerę) będą też wspomagane nowym algorytmem przetwarzania obrazu Photonic Engine. Dzięki niemu telefon ma robić o wiele lepsze zdjęcia w nocy, a także lepiej sobie radzić z kontrastem i kolorami.

Fot. MacWorld

Dzięki temu nowy iPhone będzie w stanie robić jeszcze lepsze zdjęcia w nocy, a także korzystać w większej głębi ostrości, co przełoży się na lepsze zdjęcia portretowe. W połączeniu z jeszcze lepszym sposobem cyfrowego przetwarzania zdjęć, iPhone 14 Pro może znowu odzyskać miano najlepszego telefonu fotograficznego.

Podzespoły

Oczywiście czekają nas też spore zmiany w kwestii podzespołów i specyfikacji iPhone'a 14 Pro. Największym, jak co roku, będzie sam procesor. Wariant Pro (w przeciwieństwie do zwykłej czternastki) dostanie zupełnie nowy czip A16, który ma przyspieszyć jego pracę o około 30% w porównaniu do wariantu A14, który odpowiada za działanie iPhone'a 12 Pro. Tę zmianę zobaczymy szczególnie w graficznie intensywnych aplikacjach, takich jak gry - to układ graficzny nowego procesora został najbardziej przyspieszony.

Jednak nie zmienił się tylko procesor, ale także dostępne wielkości pamięci. W iPhonie 12 Pro do naszej dyspozycji było 6 GB pamięci RAM, która mogła być połączona z miejsce na dane w trzech konfiguracjach: 128/256/512 GB. Co prawda iPhone 14 Pro pozostanie przy sprawdzonych 6 GB RAMu, ale dla największych zbieraczy danych do wariantów 128, 256 i 512 GB ma dołączyć również opcja 1 TB, która była już dostępna też w iPhonie 13 Pro.

Fot. MacWorld

Jednakże zapewne najbardziej zauważalną zmianą ma być znaczne zwiększenia baterii w iPhonie 14 Pro. Dwunasta generacja iPhone'a była bardzo lubiana, jednak klienci często narzekali na niezbyt długi czas działania na baterii. Już iPhone 13 był w tym względzie zdecydowanie lepszy, ale czternastka ma jeszcze powiększyć tę przewagę. Nie mamy jeszcze konkretnych informacji na temat wielkości ogniwa, ale możemy się spodziewać, że będzie zarówno większe od 2816 mAh w iPhonie 12 Pro, jak i od 3095 mAh w 13 Pro.

Cena

iPhone 12 Pro zadebiutował w Polsce 6 listopada 2020 roku. W tym czasie był jednym z najdroższych nie rozkładanych telefonów na rynku - kosztował aż 5199 zł w podstawowej konfiguracji. Aktualnie Apple nie sprzedaje już go oficjalnie - na stronie producenta możemy kupić jedynie "zwykłą" dwunastkę. Jednak jeśli zainteresujemy się tym telefonem z drugiej ręki, powinniśmy spodziewać się cen w okolicach 2500 zł.

Niestey możemy tylko pomarzyć o takiej cenie w dniu premiery iPhone'a 14 Pro. Apple wyceniło swój nowy telefon w Polsce na 6499 zł - i to w najniższej konfiguracji. Niestety jest to ogromna podwyżka, która może wpłynąć na sprzedaż tego telefonu w naszym kraju.

Czy już czas wymienić dwunastkę na czternastkę?

Jeszcze niedawno dwa lata różnicy między telefonami można było spokojnie nazwać przepaścią. Jednak, jak pokazuje to porównanie, te czasy wydają się już być skończone. Telefony - nawet te z najwyższej półki - przestały z roku na rok znacząco się zmieniać, stawiają raczej na powolne, stopniowe ulepszenia. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy.

Fot. MacWorld

Z jednej strony coraz rzadziej widzimy naprawdę ekscytujące urządzenia, które zmieniają rynek smartfonów. Ostatnim zapewne były dwie składane propozycje Samsunga sprzed 4 lat. Poza tym dostajemy raczej odgrzewane kotlety z lekko zmienionymi detalami. Jednak z drugiej strony dzięki temu mamy pewność, że w nasze ręce trafiają sprawdzone rozwiązania, które posłużą nam bardzo dobrze przez wiele lat. Nie ma ryzyka, że nasz drogi smartfon za rok będzie bezużyteczny. Długość życia telefonów drastycznie się wydłużyła.

iPhone'a 14 Pro to jeden z przykładów tej wolnej, ale stopniowej ewolucji. Dostajemy nowe aparaty, nowy wygląd ekranu, który na dodatek jest szybszy i jaśniejszy. Na lepsze zmienia się każdy element telefonu. Co prawda nadal nie są to rewolucyjne zmiany, jednak różnica będzie bez wątpienia zauważalna. Ze względu na to, jeśli czujemy niedosyt z działania naszej dwunastki - iPhone 14 Pro może być niezłym wyborem. Jednak nadal nie jest to model, który wymusza na nas zmianę z iPhone'a 12 - starszy brat cały czas jest świetnym telefonem z wieloma zaletami.