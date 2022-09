Czy karty graficzne Intela pozwolą na kopanie kryptowalut?

Chociaż karty graficzne Intel Arc jeszcze nie zadebiutowały, wiele osób interesuje się tym, czy nadadzą się do pozyskiwania kryptowalut. I - prawdopodobnie - znamy odpowiedź.

Zanim zacznę, warto przypomnieć, że praktycznie od połowy 2020 do początków 2022 roku mieliśmy kryzys na rynku kart graficznych. Był on spowodowany nie tylko pandemią i lockdownem, podczas którego ludzie chętnie modernizowali sprzęt i kupowali nowe karty, ale również przez to, że kryptowaluty, a zwłaszcza Ethereum, zyskały mocno na wartości. Górnicy rzucili się na karty, co spowodowało ich niedobór na rynku. Te czynniki, w połączeniu ze wstrzymaniem oraz zmniejszeniem produkcji (spowodowanej lockdownem właśnie), poskutkowały drastyczne podniesienie ich cen. W szczytowych momentach karty sprzedawane były za ponad 300% wartości referencyjnej, czyli ustalonej przez producenta.

Jednak pod koniec 2021 kryptowaluty straciły na wartości, a Intel coraz głośniej i częściej zapowiadał, że układy Arc zadebiutują w pierwszym kwartale 2022. Równocześnie Nvidia zdecydowała się na wypuszczenie nowej serii swoich kart z układem LHR - który miał za zadanie spowalniać wydobywanie kryptowalut tak mocno, że kopanie ich przy pomocy układów GeForce stało się po prostu nieopłacalne.

GeFrorce RTX 3080 Ti pierwsza karta, która wyposażona w poprawiony limiter LHR Fot.: Dominik Kujawski/PC World

Czy Intel zdecydował się na podobne rozwiązanie? Wszystko wskazuje na to, że nie. Raja Koduri, główny architekt układów graficznych niebieskich, w wywiadzie powiedział, że Intel nie zamierza w żaden sposób blokować możliwości kopania kryptowalut za pomocą układów Arc. W takiej sytuacji pojawia się drugie pytanie - z jaką szybkością będzie odbywać się ten proces? Jak ocenili to eksperci, najszybsze karty graficzne dadzą wydajność około 60 MH/s przy wydobyciu Ethereum. Nie wiemy jednak, czy nie zostaną w nich umieszczone funkcje podnoszące tę wartość.

Tak więc - póki co wiemy, że wydobywanie kryptowalut będzie możliwe, ale z jaką szybkością, to wciąż pozostaje zagadką. Podobnie jak i wciąż przesuwany debiut kart Arc na rynku.