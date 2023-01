Czy klawiatura optyczna za mniej niż 300 zł ma sens? Testuję Cooler Master CK351

W moje ręce wpadła klawiatura optyczna od Cooler Master. Konkretnie chodzi o model CD351. Czy sprzęt warty około 300 zł sprawdzi się w praktycznym użytkowaniu?

Spis treści

Firma Cooler Master od wielu lat jest obecna na rynku. Znana jest przede wszystkim z produkcji obudów komputerowych, zasilaczy czy systemów chłodzenia. W jej portfolio znajdziemy także peryferia komputerowe, takie jak m.in. klawiatury. To właśnie o jednej z nich, czyli modelu CK351 opowiem wam nieco więcej.

Cooler Master CK351 - zawartość opakowania

Cooler Masterk CK351 przyszedł do mnie w kartonowym opakowaniu, na którym poza kilkoma logotypami możemy zobaczyć wygląd urządzenia. W prawym dolnym rogu znajdziemy otwór, dzięki któremu możemy przetestować jak działają przyciski, bez konieczności otwierania pudełka. Jest to bardzo przydatna opcja dla osób, które na własnej skórze muszą przekonać się o działaniu i często też dźwięku klawiszy.

Poza samą klawiaturą w środku opakowania znajdziemy podpórkę pod nadgarstki oraz instrukcję obsługi. Niestety w zestawie zabrakło klucza do wyjmowania klawiszy, który znacząco ułatwia czyszczenie sprzętu i przeciwdziała uszkodzeniom, kiedy to sami chcemy poszczególne klawisze zdjąć.

Typ klawiatury Dla graczy Łączność Przewodowa Rodzaj przełączników Optyczne - niebieskie Interfejs USB Klawisze numeryczne Tak Klawisze multimedialne Tak Podświetlenie Tak Rodzaj podświetlenia RGB Podpórka pod nadgarstki Tak Kolor Szary Długość przewody 1,8 m Obudowa Aluminium Wymiary 440 x 140 x 45 mm Waga 904 g

Cena i dostępność

Klawiatura Cooler Master CK351 należy to jednej z tańszych opcji, jeśli chodzi o zastosowane technologie. Za sprzęt zapłacimy aktualnie niespełna 300 zł, co stawia ją w bardzo atrakcyjnym położeniu. Jak na tę cenę, jakość wykonania oraz komfort użytkowania jest bardzo wysoki.

Cooler Master CK351 - pierwsze wrażenie

Po wyjęciu klawiatury z pudełka od razu wiedziałem, że mam do czynienia z bardzo solidnym urządzeniem. Aluminiowa obudowa oraz waga sprawiają, że nie odnosi się wrażenia, jakby po kilku ruchach klawiatura miałaby się uginać lub pęknąć pod naporem dłoni. A takie przypadki niestety się zdarzają i to w o wiele droższych modelach. Co więcej, wygląd bardzo mi się podoba. Czarne, podświetlane klawisze a pod nimi surowe, szczotkowane aluminium. Początkowo zastanawiałem się, czy przypadkiem podpórka pod nadgarstki nie pochodzi z innego modelu, ponieważ jest nieco szersza od samej klawiatury, jednak po położeniu jej przed urządzeniem i dotknięciem dłońmi wiedziałem, że nawet gdyby tak było, nie zamieniłbym jej na nic innego. Jest wykonana z pianki, która sprawia, że zarówno praca, jak i zabawa są niezwykle wygodne i komfortowe.

Cooler Master CK351 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Cooler Master CK351 zajmuje trochę miejsca na biurku. Jest to pełnowymiarowa klawiatura, co oznacza, że posiada także panel numeryczny, co dla mnie jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Zdarza się, że podczas pracy muszę wpisywać sporą ilość danych, i nie wyobrażam sobie, żeby wykorzystywać do tego panel umieszczony nad standardowymi klawiszami. Przez to jednak samo urządzenie zajmuje trochę miejsca. Jej długość wynosi 44 cm. Nie należy także do najlżejszych. Waży 904 g. Jednak klawiatury raczej zbyt często nie przenosimy, więc waga ma tu zdecydowanie mniejsze znaczenie w ogólnej ocenie. Wolę mieć sprzęt cięższy i solidniejszy, niż lekką klawiaturkę, która pęknie przy pierwszej lepszej okazji.

Cooler Master CK351 (fot. Cooler Master)

Na obudowie zabrakło mi jednak modułu, za pomocą którego mógłbym sterować dźwiękiem komputera. Przyciszać, podgłaśniać i całkowicie wyciszać np. muzykę. Tego typu rozwiązania pojawiają się w klawiaturach dostępnych w bardzo podobnym progu cenowym. Na pewno takie ułatwienie jeszcze bardziej przekonałoby mnie do urządzenia.

Cooler Master CK351 w pracy i podczas gry

Moja praca wiąże się z pisaniem bardzo dużych ilości tekstów. Można śmiało powiedzieć, że miesięcznie produkuję tyle znaków, że spokojni mogłaby z tego wyjść średnich rozmiarów książka. Nic dziwnego więc, że w pierwszej kolejności chciałem przetestować klawiaturę właśnie w tym zakresie. Mogę powiedzieć tylko jedno. Pisanie na Cooler Master CK351 jest niesamowicie wygodne. Palce po prostu płyną po klawiszach. To wszystko dzięki zastosowaniu niebieskich przełączników optycznych, których czas odbicia wynosi zaledwie 0,2 ms. Co więcej, producent zapewnia, że wytrzymałość przycisków to nawet 100 milionów kliknięć.

W razie potrzeby przełączniki możemy wymienić. Dzięki konstrukcji typu Hot Swap jest to niesamowicie proste. Bez konieczności lutowania możemy wymienić przełączniki na liniowe, dotykowe bądź klikowe. Jest to o tyle wygodne, że niektórym może przeszkadzać charakterystyczny, dość głośny klik klawiszy. Dla nas, graczy jest to raczej plus, jednak domownicy mogą się nieco skarżyć. Szczególnie wieczorami.

Cooler Master CK351 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na kilka słów zasługuje także podpórka pod nadgarstki. Jest ona bardzo wygodna. Została stworzona z pianki na tyle twardej, że ręce nam się nie zapadają. Nie jest to jednak "kamień", dzięki czemu szczególnie w okolicach brzegów, ręce mogą się wygodnie ułożyć. Zauważyłem to szczególnie podczas montażu materiałów wideo oraz gry. Lewa dłoń bardzo często spoczywa wówczas w jednej pozycji, kiedy steruję postacią bądź korzystam ze skrótów klawiszowych. Brzegi podpórki lekko sie uginają, dostosowując do kształtu mojego nadgarstka. Niestety w przypadku innych klawiatur i podpórek z tworzywa sztucznego podobna sytuacja nigdy nie miała miejsca.

Cooler Master CK351 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Oprogramowanie Master+

Pełny potencjał klawiatury Cooler Master CK351 odkrywamy po uruchomieniu oprogramowania Master+. To właśnie w tym miejscu możemy dostosować tryby oraz kolor podświetlenia oraz stworzyć makra. Pomiędzy nimi możemy się także swobodnie przełączać, np. w trakcie rozgrywki. Co więcej, sam system pokazuje nam także dane dotyczące innych podzespołów komputera, takie jak m.in. temperatura oraz procent użycia karty graficznej bądź procesora.

Master+ (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Cooler MAster CK351 - czy warto?

Jeśli szukasz klawiatury mechanicznej optycznej, a nie masz zamiaru wydawać na nią zbyt dużych pieniędzy, Cooler Master CK351 zdecydowanie jest dobrym wyborem. Za niespełna 300 zł otrzymujemy sprzęt, który jest niezwykle wygodny w użytkowaniu i wykonany z solidnych materiałów. Nie jest to kolejna klawiaturka, która się rozpadnie po kilku tygodniach użytkowania. Ja korzystam z niej już bardzo długi i bardzo często. Do tej pory nie miałem z nią najmniejszego problemu. Brakuje tu może kilku funkcji, takich jak np. możliwości sterowania głośnością dźwięków komputera, jednak w tej cenie jestem w stanie poświęcić te udogodnienia na rzecz wygody i ergonomii. Jeśli zastanawiałeś się, czy warto kupić ten sprzęt, to nie ma się co wahać, ponieważ w kwocie do 300 zł nie znajdziesz nic lepszego.