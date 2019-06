Czy klawisz "Office" pojawi się na klawiaturach?

Klawisz Windows wszyscy znają i każdy się do niego przyzwyczaił. Ale być może wkrótce pojawi się koło niego kolejny - Office.

Microsoft poświęca mnóstwo czasu i energii na rozwój usługi Office 365, ale równocześnie nie zaniedbuje innych pól - choć akurat urządzenia peryferyjne nie są jego najbardziej znaną działalnością. W 2017 roku pojawiła się Classic Intellimouse, a po niej - Pro Intellimouse. Jeśli chodzi o klawiatury, tutaj może pochwalić się modelami Sculpt Ergonomic i Natural. Ogólnie na klawiaturach (nie tylko MS) klawisz Windows pojawił się w 1994 roku i pozwolił przywoływać menu Start bez konieczności używania skrótu Ctrl + Esc lub kliknięcia. 25 lat później Microsoft testuje kolejny - tym razem jest to klawisz Office, o czym donosi na Twitterze WalkingCat.

Obsługa "Office key" miała zostać wprowadzona po cichu z aktualizacją Windows 10 Maj 2019. Na stronie Microsoft można znaleźć informacje, że klawisz działa wraz z innymi, np. w kombinacji Ofiice+O, Office+P, itp. Z pewnością są to szybkie skróty do poszczególnych programów (Office + W kojarzy się z Wordem), a producent podaje także informację, że również do funkcji - Office+S to dzielenie się wybranym dokumentem. W ankicie, jaką można znaleźć na stronach Microsoftu, pojawia się pytanie, czy użytkownicy chcieliby zobaczyć ten klawisz na laptopach?

Czy ma to sens? Jeśli ktoś pracuje dużo z Wordem, jak najbardziej, dlatego czekamy na kolejne informacje na ten temat.