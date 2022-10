Czy klimatyzacja grzeje? Ogrzewanie domu klimatyzatorem

Idzie zima, a wraz z nią dylemat – czy opłaca się ogrzewanie klimatyzatorem? Jak działa klimatyzator z funkcją grzania? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Spis treści

Obawiasz się niskich temperatur zimą? Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem klimatyzatora, możesz spać spokojnie – oprócz funkcji chłodzenia potrafią bowiem również ogrzać powietrze. Jednak najpierw zajrzyj do naszego zestawienia alternatywnych sposobów na ciepło zimą.

Klimatyzator z funkcją grzania – jak działa?

Zastanawiasz się, czy oraz jak działa ogrzewanie przy pomocy klimatyzacji? Wbrew pozorom to dość proste. Klimatyzator naścienny składa się z dwóch jednostek – wewnętrznej i zewnętrznej. W zależności od tego, czy zamierzamy temperaturę w pomieszczeniu podnieść, czy obniżyć, jedna z tych jednostek będzie pełnić rolę skraplacza, a druga – parownika. Dzięki możliwości odwrócenia obiegu chłodniczego zyskujemy więc możliwość ogrzania mieszkania lub domu.

Zobacz również:

Ważnym atutem tych sprzętów jest oczywiście funkcja nawiewu. Ciepłe powietrze, lżejsze od zimnego, naturalnie kieruje się ku górze. Tymczasem dzięki poruszającym się lub skierowanym w odpowiednią stronę żaluzjom możemy sterować procesem mieszania się powietrza zimnego i ciepłego tak, by uzyskać optymalną temperaturę w danym wnętrzu.

Nie masz klimatyzatora? Przeczytaj, jak wygląda montaż i co trzeba wiedzieć!

Ogrzewanie klimatyzatorem – czy się opłaca?

Klimatyzator naścienny jest w stanie w krótkim czasie ogrzać stosunkowo dużą objętość powietrza. Dlatego jeśli zastanawiasz się, czy takie rozwiązanie będzie korzystne pod względem finansowym, z dużym prawdopodobieństwem możesz liczyć na odpowiedź twierdzącą. Najwięcej energii taki sprzęt pobiera oczywiście w dni, gdy temperatura mocno spada. Koszt takiego rozwiązania będzie też zależny od temperatury, jaką ustawimy – jeśli będziemy oczekiwać np. temperatury 26 stopni w pomieszczeniu, z pewnością możemy spodziewać się wyższego rachunku, niż gdy temperatura docelowa zostanie określona na poziomie np. 22 stopni.

Dodatkowo, korzystanie z klimatyzatora do ogrzewania sprawia, że to jedno urządzenie staje się wszechstronnym, całorocznym sprzętem. Latem, podczas upałów, przyniesie ulgę, a zimą – ogrzeje nawet największego zmarzlucha. To również istotna korzyść z punktu widzenia osób zamieszkujących nieruchomości o niewielkim metrażu – jedno urządzenie, w dodatku wiszące na ścianie, zajmuje naprawdę niewiele miejsca.

Koszt zakupu oraz montażu klimatyzatora jest co prawda dość wysoki – w zależności od modelu waha się on w okolicach kilku tysięcy złotych – jednak później możemy liczyć na oszczędność. Ponieważ te urządzenia ciepłe powietrze generują za pomocą sprężarki, zużycie energii jest niższe niż w przypadku innych sprzętów służących do ogrzewania.

Klimatyzator – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

termostat – jeśli urządzenie będzie wyposażone w tę funkcję, możemy liczyć na ciągłą pracę i stałe utrzymanie temperatury,

– jeśli urządzenie będzie wyposażone w tę funkcję, możemy liczyć na ciągłą pracę i stałe utrzymanie temperatury, zdalne sterowanie pilotem – gwarantujemy, że nie ma niczego lepszego, niż włączenie klimatyzacji bez wstawania z łóżka,

– gwarantujemy, że nie ma niczego lepszego, niż włączenie klimatyzacji bez wstawania z łóżka, aplikacja mobilna – kolejne narzędzie, pozwalające na zdalne sterowanie urządzeniem,

– kolejne narzędzie, pozwalające na zdalne sterowanie urządzeniem, regulacja mocy i prędkości nawiewu – pozwala na dostosowanie pracy urządzenia do aktualnych potrzeb,

– pozwala na dostosowanie pracy urządzenia do aktualnych potrzeb, klasa energetyczna – istotna, jeśli ma dla ciebie znaczenie koszt ogrzewania,

– istotna, jeśli ma dla ciebie znaczenie koszt ogrzewania, funkcje dodatkowe – wśród opcji są np. możliwości takie, jak jonizacja, osuszanie czy wentylacja.

Ogrzewanie klimatyzatorem – zalety i wady

Ogrzewanie przy pomocy klimatyzacji ma wiele zalet. Jednak oprócz korzyści, są też pewne wady, o których warto wiedzieć.

Zalety:

działa chwilę po włączeniu,

pozwala na zastosowanie filtrów,

zajmuje niewiele miejsca – wystarczy trochę miejsca na ścianie obok okna,

jest urządzeniem całorocznym – przydatnym zarówno latem, jak i zimą.

Wady:

wymaga corocznych przeglądów i serwisowania,

oprócz ceny urządzenia trzeba zapłacić za montaż,

może generować nieznaczny hałas,

montaż na budynkach wielorodzinnych może wymagać zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Fot. Pexels/Max Vakhtbovych

Klimatyzator z funkcją grzania – jaki wybrać?

GORENJE Split Pandora AST-12UW4RVETE00A

W tym modelu wydajność określono na 31 mkw. Klimatyzator można obsługiwać zdalnie, zarówno przy pomocy pilota, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Do dyspozycji użytkownika są 3 poziomy mocy. Urządzenie wyposażono w termostat. Dodatkowo, przewidziano tu możliwość regulacji prędkości nawiewu. Wśród dostępnych trybów są: auto, cichy oraz uśpienie.

HISENSE Energy Pro Plus QG35

W tej klimatyzacji zastosowano funkcję jonizacji. Możliwa jest regulacja poziomów mocy oraz 3-stopniowa regulacja prędkości nawiewu i 6-stopniowa regulacja kąta nawiewu. Producent zadbał o możliwość sterowania za pomocą pilota. Ciekawą opcją jest tu też funkcja Smart Airflow, która pozwala na ustawienie kierunku nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy urządzenia – podczas korzystania z funkcji grzania będzie ono nawiewane w stronę podłogi, a podczas chłodzenia – w górę. Producent chwali się też wysoką efektywnością energetyczną, dzięki technologii inwertera 3d – ma ona bowiem za zadanie zmniejszyć zużycie energii o nawet 30%.

SAMSUNG Split Luzon AR12TXHZAWK/EU

Mamy tu 5 poziomów mocy. Producent zadbał też o regulację prędkości nawiewu. Użytkownik ma do wyboru tryby pracy takie, jak auto, cichy, eco, grzanie, nocny, osuszanie, szybkie chłodzenie oraz wentylacja. Do zestawu dołączony jest pilot, możemy więc zdalnie sterować klimatyzatorem. Poradzi sobie ze schłodzeniem lub ogrzaniem powietrza w pomieszczeniu o metrażu do 31 mkw.

DAIKIN Sensira Siesta 3,5 KW

Ten model możemy obsługiwać zdalnie dzięki obsłudze przy pomocy pilota lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Producent zapewnia, że podczas bezczynności klimatyzator zmniejsza zużycie energii o około 80%. Dodatkowo, zadbano o tryb ekonomiczny, który ma za zadanie zmniejszyć pobór energii podczas pracy urządzenia. Urządzenie ma funkcję wentylacji, a także osuszania. Użytkownik może regulować moc oraz prędkość nawiewu.

TCL Elite TAC-12CHSD XA71I

Tym urządzeniem możemy sterować przy pomocy pilota z wyświetlaczem bądź za pośrednictwem adekwatnej aplikacji. Klimatyzator ma poradzić sobie ze zmianą temperatury na powierzchni do 31 mkw. Co ciekawe, urządzenie to zostało wyposażone w funkcję "pamięci żaluzji". Polega ona na automatycznym zapisaniu ustawień i wznowieniu pracy w takim samym trybie, jak przed nagłym wyłączeniu urządzenia lub ewentualnym zaniku energii elektrycznej.