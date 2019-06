Czy laptopy Huawei są bezpieczne? Intel i Microsoft obiecują wsparcie, ale przyszłość jest niepewna

Jeżeli jesteś już właścicielem laptopa Huawei Matebook lub zamierzasz go kupić w niedalekiej przyszłości oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Praktycznie każdy portal technologiczny na przestrzeni ostatnich tygodnie wielokrotnie publikował informacje dotyczące wpisania Huawei na czarną listę Departamentu Handlu USA i możliwych konsekwencjach w kontekście smartfonów. Nie możemy jednak zapominać, że Huawei produkuje także laptopy. Odpowiadamy na pytania konsumentów. Czy Matebooki są bezpieczne? Czy w obecnej sytuacji powinieneś zmienić laptopa lub wybrać urządzenie innego producenta? Co z dalszymi aktualizacjami? Przecież Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm i inne firmy produkujące podzespoły do laptopów chińskiego giganta pochodzą z USA.

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą się różnić w zależności od tego, czy patrzysz na przyszłość firmy Huawei jako producenta laptopów, czy też tylko na przyszłość Twojego Matebooka.

Co dla Huawei oznacza amerykański zakaz?

Zakaz dotyczący Huawei wprowadzony w maju zasadniczo zabrania amerykańskim firmom prowadzenia interesów z gigantem technologicznym. Oczywiście, jeśli Huawei nie jest w stanie kupić procesorów Intela i AMD lub układów graficznych firm AMD oraz Nvidia, nie mówiąc już o pamięci RAM i pamięci masowej innych amerykańskich firm oznacza to, że wszelkie przyszłe laptopy Huawei są zagrożone, ponieważ chiński gigant nie ma skąd pozyskać odpowiednich elementów niezbędnych do ich budowy, a nie posiada chińskich zamienników.

Dla konsumentów ważniejsze jest jednak to, co dzieje się z obecnie wyprodukowanymi egzemplarzami, które są już w ich posiadaniu lub można je kupić w sklepach.

Microsoft i Intel nadal będą wspierać laptopy Huawei'a

Najlepszą wiadomością dla obecnych i potencjalnych właścicieli laptopów Huawei jest obietnica Microsoft'u, że wszystkie aktualizacje systemu Windows nadal będą udostępniane na wyprodukowane już egzemplarze laptopów tak, jak na wszystkie inne komputery PC.

"Pozostajemy zaangażowani w zapewnienie wyjątkowych doświadczeń z klientami" powiedział rzecznik Microsoftu w oświadczeniu wydanym dla PCWorld. "Nasza wstępna ocena decyzji Departamentu Handlu USA w sprawie Huawei wskazuje, że możemy nadal oferować klientom aktualizacje oprogramowania firmy Microsoft na urządzeniach Huawei". Firma nie uszczegółowiła swojej polityki, ale wydane oświadczenie złagodzić obawy, że Twój laptop Huawei będzie posiadał dziury w zabezpieczeniach i nie będzie otrzymywał aktualizacji systemu Windows.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem może wystąpić również na poziomie płyty głównej (sprzętowym). Z przerażająco brzmiącymi atakami takimi, jak Zombieload możesz się zastanawiać, czy aktualizacje firmware dla UEFI/BIOS będą również dostępne dla laptopa Huawei?

Również w tej kwestii mamy dla Ciebie dobre wiadomości. Intel oficjalnie potwierdził, że będzie zapewniał aktualizacje zabezpieczeń oraz sterowniki dla użytkowników komputerów firmy Huawei z podzespołami Intel'a.

Czy laptopy Huawei są zatem bezpieczne?

Wszystkie informacje wskazują, że laptopy Huawei są bezpieczne tak samo, jak komputery innych renomowanych producentów. Aktualizacje systemu oraz oprogramowania układowego nadal będą udostępnianie. Problemem może być pytanie, czy urządzenie firmy Huawei Cię szpieguje? To właśnie to stwierdzenie dużo zaszkodziło reputacji Huawei'a.

Nie pomogła również informacja podana przez Microsoft, która informowała o istnieniu fabrycznie zainstalowanego backdoor'a (ukrytego sposobu na dostatnie się do danych znajdujących się na komputerze). Huawei naprawił ten błąd w styczniu 2019 roku i poinformował, że stanowczo zaprzecza, jakoby celowo zainstalował backdoor w swoich urządzeniach. Podano również wiele przykładów innych firm, które borykały się w przeszłości z podobnymi problemami.

Problemem dla Huawei'a jest obecnie to, że firma nie może udowodnić, że jest niewinna. Nawet jeżeli to zrobi to sprawa stała się już na tyle medialna, że wiele osób, które są nieprzychylnie nastawione do chińskiego giganta będzie negować tę informację. Dodatkowo nadal nie wiemy, jakie konsekwencje w przyszłości przyniesie nałożony na firmę zakaz. Gdy połączysz to wszystkie te fakty w całość łatwo możesz dojść do wniosków, że lepiej kupić komputer innej firmy i nie musieć się nad tym zastanawiać.

Jeżeli nie interesują Cię za bardzo porachunki pomiędzy Huawei, a rządem USA i innymi przedsiębiorstwami, a podoba Ci się któryś model MateBook'a śmiało możesz go kupić. Nadal będziesz otrzymywał aktualizację zabezpieczeń oraz systemu Windows, a cała sytuacja wygląda dużo bardziej optymistycznie, niż jeszcze miesiąc temu.