Czy macOS potrzebuje antywirusa? Odpowiadamy i doradzamy

Czy komputery Apple potrzebują oprogramowania antywirusowego? Czy w ogóle istnieją wirusy stworzone pod macOS? Badamy zagrożenia oraz oprogramowanie zabezpieczające.

Spis treści

Pytanie, czy Mac potrzebuje antywirusa, nie jest niczym nowym i pozostaje kwestią sporną do dzisiaj. Maszyny stworzone przez Apple są z reguły bezpieczniejsze od PC działających na systemie Windows, ale nawet one nie są w pełni bezpieczne.

Czy komputer Mac potrzebuje antywirusa? fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wystarczy wejść na forum na stronie producenta. Znajdziemy tam powtarzające się w kółko takie same posty i odpowiedzi z cyklu „Nie potrzebujesz żadnego oprogramowania zabezpieczającego. Ja nie mam żadnego do teraz i nigdy nie było problemu.” Nie są to jednak obiektywne oceny, a tylko pojedyncze, prywatne opinie użytkowników macOS. Panujące w sieci przekonanie, że komputery od Apple są w pełni bezpieczne i nie potrzebują antywirusa jest złudne. Faktycznie - komputery Mac są bezpieczniejsze od swoich odpowiedników z Windowsem, ale żaden komputer podłączony do sieci nie jest w 100% zabezpieczony przed wirusami.

Ostatnie lata pokazały, że system operacyjny macOS nie jest już tak bezpieczny jak powszechnie przyjęli użytkownicy. Portale takie jak Business Insider czy Fortune ostrzegają przed złośliwym oprogramowaniem na komputery Mac.

Stwierdzenia takie jak "Mac jest teraz nawet bardziej podatny na wirusy i ataki niż PC z Windowsem." coraz częściej trafiają do sieci. Z tego właśnie względu postanowiliśmy zbadać sprawę i odpowiedzieć na pytanie czy komputery Mac wymagają antywirusa.

Poniżej znajdziecie argumenty za i przeciw stwierdzeniu, że Mac potrzebuje antywirusa. Na koniec doradzimy także co powinieneś zrobić.

Dlaczego Mac potrzebuje antywirusa?

Nie istnieje żaden techniczny powód, dla którego macOS nie mógłby być celem ataku cyberprzestępców. Rzeczywiście bez większego problemu możemy też znaleźć trojany na macOS krążące swobodnie po sieci - choć wymagają tego, by użytkownik sam je zainstalował.

Cyberprzestępcy obierają na cel najbardziej bezbronne ofiary, więc nie są oni zbytnio zainteresowani atakowaniem macOS. Również ilość osób korzystających z tego systemu nadal nie jest stosunkowo duża w porównaniu do Windows czy Androida w przypadku urządzeń mobilnych, co dodatkowo zniechęca oszustów. Sytuacja ulega jednak zmianie.

Windows staje się coraz bezpieczniejszy – Windows 10 i Windows 11 (z obowiązkowym TPM i nowymi zabezpieczeniami) są najbardziej bezpiecznymi odsłonami tego systemu. Z drugiej strony udział w rynku komputerów Apple w bogatych krajach zachodnich wynosi już nawet około 30%, co zwiększa ich atrakcyjność dla hakerów.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Mac jest dość drogi, a ich użytkownicy zazwyczaj są bogatsi od przeciętnego użytkownika Windowsa, to stają się nagle bardzo atrakcyjnymi celami ataku.

W tym momencie należy nieco uspokoić użytkowników - zagrożenie jeszcze nie osiągnęło wysokiego stopnia, co nie oznacza, że w przyszłości tak pozostanie, a wtedy antywirus może się okazać korzystną inwestycją. Sama firma Apple nadal twierdzi, że zabezpieczenia wbudowane w sam system operacyjny macOS są wystarczające, a użytkownicy nie muszą martwić się zabezpieczaniem swoich komputerów dodatkowymi programami. Gigant z Cupertino na przestrzeni ostatnich lat znacząco podniósł bezpieczeństwo swoich urządzeń. Wprowadzono układy Apple T2 oraz autorskie procesory Apple M. Ekosystem sprzętu Apple stał się jeszcze bardziej zamknięty, a Apple ma wielką kontrolę nad swoimi komputerami i systemami operacyjnymi.

Modele z procesorami Apple Silicon są bezpieczniejsze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Warto także wspomnieć, że użytkownicy od zawsze byli najsłabszym ogniwem jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oprogramowanie zabezpieczające powstało w dużej mierze po to, by chronić użytkownika od złych decyzji – instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł nie jest zazwyczaj najlepszym pomysłem. Najczęściej wtedy kończymy z wirusem na komputerze. Antywirus sprawi, że nie będziemy się musieli stresować.

Dlaczego Mac nie potrzebuje antywirusa?

Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest sama deklaracja producenta, który informuje, że jego oprogramowanie jest zabezpieczone przed wirusami.

W sieci znajdziemy relacje mnóstwa użytkowników komputerów Mac, który od wielu lat nie korzystają z antywirusa, a ich komputery nie zostały zainfekowane. System posiada wbudowanego firewalla oraz rozwiazanie Gatekeeper.

W praktyce cyberprzestępcy są ukierunkowani na Windowsa ze względu na większą ilość użytkowników, ale także właśnie ten system jest łatwiejszy do zhackowania.

macOS, jako że jest systemem Unixowym, z natury jest odpowiednio zabezpieczony. Serce systemu jest odpowiednio odseparowane od innych programów, więc nawet jeśli szkodliwe oprogramowanie zdobędzie dostęp do maszyny, nie będzie mógł wyrządzić większych szkód.

Wirusy pobieramy najczęściej samemu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Komputery od Apple nie są całkowicie odporne na ataki, ale ich zainfekowanie jest trudniejsze, niż na komputerach z Windowsem. Tak, jak złodziej, który jest w stanie się włamać do domu z alarmem, najprawdopodobniej wybierze niezabezpieczone domostwo w pobliżu, tak Mac jest mniej atrakcyjnym celem w świecie, gdzie tylko atrakcyjne cele są atakowane.

Apple robi co może, aby pozbyć się wirusów z macOS i chronić użytkowników. Od Mac OS X 10.8 Moutain Lion w systemu znajdziemy rozwiązanie Gatekeeper, które chroni system przed instalacją programów z nieznanych źródeł. Dodatkowo Apple rozwija sklep z aplikacjami Mac App Store, z którego użytkownicy mogą bezpiecznie pobierać aplikacje.

macOS nie wspiera już również wtyczek Java i Flash, które lata temu były wylęgarnią wirusów i łatwym kąskiem dla hakerów.

OK - to kupować tego antywirusa na Mac OS czy nie?

Pisząc o antywirusach rozważamy kwestie bezpieczeństwa, a jak powszechnie wiadomo zabezpieczeń nigdy za wiele. Z tego właśnie względu polecamy zabezpieczenie komputera z macOS przed wirusami z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Dobrze wybrane oprogramowanie antywirusowe uzupełni zabezpieczenia zaimplementowane w systemie operacyjnym macOS i zapewni kompleksową ochronę przed wszelkimi zagrożeniami.

Nawet bez oprogramowania antywirusowego komputery Mac są bezpieczne. Ale po co ryzykować skoro nawet za kilkadziesiąt złotych rocznie możesz spać spokojnie i zapewnić sobie dodatkową warstwę ochronną?

Jeżeli podejmiesz decyzję o zakupie antywirusa na komputer od Apple musisz wybrać odpowiednie oprogramowanie, które zadba o Twoje bezpieczeństwo. Sprawdź nasz ranking najlepszych antywirusów na macOS.