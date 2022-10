Czy może zabraknąć prądu? Podpowiadamy, jak przygotować się na blackout i zawsze mieć naładowany telefon

Sposoby na mniejsze zużycie prądu mają wiele zalet - nie tylko pozwolą nam zmniejszyć rachunki, ale też umożliwią dalsze korzystanie z elektroniki nawet podczas przerw w dostawach energii. Przedstawiamy najlepsze sposoby na brak prądu - dzięki nim już nigdy nie będziecie musieli martwić się o wyładowany telefon.

Przerwy w dostawie prądu zdarzają się z różnych przyczyn. Czy to zaplanowane naprawy, czy awaria, czy też nieprzewidziane okoliczności na świecie - brak prądu może zdarzyć się zawsze. Ze względu na to warto być na niego przygotowanym i wiedzieć, w jaki sposób najlepiej oszczędzać energię w urządzeniach, które mogą nam być potrzebne w takich sytuacjach. Najbardziej oczywistym wyborem jest telefon komórkowy - nie tylko umożliwia on komunikację ze światem, ale też ma wiele innych funkcji, które możemy potrzebować.

Jakkolwiek ryzyko ogólnopolskiego blackoutu - odcięcia prądu - jest niesamowicie niskie, mimo tego przygotowanie się na odcięcie prądu z innych przyczyn jest bardzo istotne. Sprawdźmy więc, co zrobić, aby utrzymać naszą najważniejszą elektronikę przy życiu.

Jak przygotować się na brak prądu?

Na sytuacje, gdy zabraknie nam prądu, najlepiej przygotować się za wczasu. Dzięki uprzedniemu podjęciu kilku ważnych decyzji, możemy być pewni, że nawet w przypadku nagłej utraty energii będziemy mogli coś zdziałać. Jest kilka rzeczy, które warto naszykować lub zakupić, jeśli boimy się braku elektryczności.

Zawsze miej zapasowe baterie

Baterie paluszki, mimo mniejszej popularności niż kilka lat temu, cały czas są bardzo przydatne. Dzięki nim możemy trochę odciążyć nasz telefon, korzystając np. ze zwykłej latarki na baterie zamiast tej w telefonie, ale nawet użyć ich w celu doładowania naszego telefonu - jeśli wyposażymy się wcześniej w odpowiedni sprzęt. To świetne źródło zasilania, które może długo leżeć w szufladzie, a w przypadku nieciekawej sytuacji może nam być niezbędne.

Kup duży powerbank lub stację zasilania i zawsze miej je naładowane

Najlepszym sposobem na przygotowanie się na brak energii elektrycznej jest zmagazynowanie jej. Jednym z najlepszych miejsc będą duże powerbanki lub stacje zasilania. Dzięki nim możemy kilka lub nawet kilkanaście razy naładować swoje urządzenie. Oczywiście warto pamiętać o tym, aby te sprzęty utrzymywać przy życiu - to znaczy co jakiś czas sprawdzać ich poziom naładowania. Możemy też zainteresować się wariantami, które pozwalają na doładawanie wewnętrznego ogniwa za pomocą alternatywnych źródeł energii - czy to przenośnej fotowoltaiki, czy też manualnej korbki.

Zainwestuj w agregat albo kup ładowarkę samochodową

Jeżeli mieszkamy w domu, oczywistym rozwiązaniem wydaje się być - szczególnie na dłuższe okresy bez prądu - agregat prądotwórczy. Pisaliśmy ostatnio o szale zakupowym, gdy taka maszyna pojawiła się w Biedronce. Dzięki agregatowi, w zależności od jego mocy, naładujemy nie tylko nasz telefon, ale możemy nawet uruchomić inne najbardziej potrzebne sprzęty AGD. Warto jednak pamiętać o zapasie paliwa.

Jeśli nie jesteśmy w stanie kupić agregatu, możemy skorzystać z naszego mobilnego generatora - samochodu. Aby chwilę podładować telefon, potrzebna nam będzie tylko ładowarka samochodowa podłączana do gniazda. Tutaj też warto pamiętać o paliwie, jednak jego brak nie powinien być aż tak bolesny - wystarczy wyjechać na miasto i zatankować. W tym samym czasie nasz telefon może się oczywiście nadal ładować.

Sposoby na przedłużenie działania baterii w telefonie

Pierwszą rzeczą, o jakiej powinniśmy pomyśleć, nawet gdy zupełnie nie jesteśmy przygotowani na brak zasilania, jest wydłużenie działania naszej elektroniki. Na szczęście jest to dość łatwy proces, a dzięki niemu możemy przedłużyć życie naszego telefonu z kilku godzin do nawet kilku dni. Oto kroki, które warto podjąć w razie potrzeby:

Włącz tryb samolotowy - jeśli nie spodziewasz się ważnych telefonów, tryb samolotowy będzie świetnym wyborem. Jeżeli zaś czekasz na jakieś połączenie, spróbuj przynajmniej:

- jeśli nie spodziewasz się ważnych telefonów, tryb samolotowy będzie świetnym wyborem. Jeżeli zaś czekasz na jakieś połączenie, spróbuj przynajmniej: Wyłącz Wi-Fi i Bluetooth - dzięki wyłączeniu komunikacji bezprzewodowej, ale pozostawieniu danych komórkowych, oszczędzisz trochę baterii, ale nadal będziesz pod telefonem.

- dzięki wyłączeniu komunikacji bezprzewodowej, ale pozostawieniu danych komórkowych, oszczędzisz trochę baterii, ale nadal będziesz pod telefonem. Wyłącz aplikację, które nie są niezbędne - oczywistym jest ograniczenie używania telefonu do minimum, ale warto też wyłączyć aplikacje, które pracują w tle. Dzięki temu nasz telefon będzie miał mniej do zrobienia i nie będzie potrzebował dużych ilości energii.

- oczywistym jest ograniczenie używania telefonu do minimum, ale warto też wyłączyć aplikacje, które pracują w tle. Dzięki temu nasz telefon będzie miał mniej do zrobienia i nie będzie potrzebował dużych ilości energii. Włącz tryb oszczędzania energii - większość telefonów jest wyposażona w tryby oszczędzania energii, a nawet w ekstremalne wersje tych trybów. Wyłączają one niepotrzebne procesy w tle i zmniejszają pasywny pobór prądu.

- większość telefonów jest wyposażona w tryby oszczędzania energii, a nawet w ekstremalne wersje tych trybów. Wyłączają one niepotrzebne procesy w tle i zmniejszają pasywny pobór prądu. Zmniejsz jasność ekranu - ekran jest jednym z największych pożeraczy prądu w smartfonie. Warto zmniejszyć jego jasność do minimum i wyłączyć automatyczne dostosowywanie jasności w ustawieniach.

- ekran jest jednym z największych pożeraczy prądu w smartfonie. Warto zmniejszyć jego jasność do minimum i wyłączyć automatyczne dostosowywanie jasności w ustawieniach. Nie dzwoń - wysyłaj SMSy - dzwonienie trwa dłużej i korzysta z większej ilości prądu niż SMSy. Jeśli potrzebujesz się z kimś skomunikować a Twoja bateria jest na wyczerpaniu - napisz wiadomość tekstową.

- dzwonienie trwa dłużej i korzysta z większej ilości prądu niż SMSy. Jeśli potrzebujesz się z kimś skomunikować a Twoja bateria jest na wyczerpaniu - napisz wiadomość tekstową. Doładuj baterię - czy to powerbankiem, czy od swojego laptopa

Jak naładować nasze urządzenia, gdy nie mamy prądu?

Jeśli już jesteśmy przygotowani na blackout i faktycznie się on zdarzy, jakie są możliwości naładowania telefonu bez podłączenia do sieci? Co prawda nawet zainstalowana fotowoltaika nam raczej nie pomoże (w Polsce podłączamy się do ogólnej sieci, nie magazynujemy swojego prądu u siebie), ale jest kilka innych możliwości.

Skorzystaj z baterii w laptopie

Pierwszą, najbardziej dostępnym sposobem będzie po prostu podłączenie się do swojego laptopa i doładowanie telefonu z gniazda USB większego urządzenia. Telefon jest ważniejszy - służy raczej do komunikajci - możemy więc poświęcić działanie laptopa za nasz komunikator.

Użyj naładowanego powerbanka lub stacji zasilania

Jeśli wyposażyliśmy się w jakieś sposoby przechowywania energii, jak powerbanki i stacje zasilania, to jest najlepszy moment na skorzystanie z nich. Warto odpiąć telefon po naładowaniu do około 80% - ostatnie 20% często kosztuje nas o wiele więcej energii, więc monitorując poziom naładowania, możemy przedłużyć użyteczność powerbanku i zapewnić sobie jeszcze więcej godzin korzystania z elektroniki.

Ładowarka na korbkę lub panele słoneczne

Jeżeli zupełnie nie mamy prądu albo przerwa w dostawie ma trwać zdecydowanie dłużej, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z dodatkowych źródeł energii. Poszukajmy więc tych, które są niezależne od sieci elektrycznej. Do naszej dyspozycji są ładowarki i powerbanki na korbkę, dzięki którym siła naszych mięśni możemy naładować baterię w telefonie. Jest też możliwość kupienia powerbanków, ładowarek lub stacji zasilania z możliwością podłączenia do paneli solarnych, które naładują nasze ogniwa energią słoneczną. To świetny sposób na przenośną, odnawialną energię bez konieczności podłączania się do sieci energetycznej.

Alternatywne ładowarki

Jest jeszcze kilka innych, bardziej alternatywnych rodzajów ładowarek, które pomogą nam w doładowaniu elektroniki. W sklepach survivalowych możemy na przykład kupić interesujące połączenia przenośnych palenisk, które przy okazji generują elektryczność z wytwarzanego ciepła. Możemy więc zrobić ciepłe jedzenie, a na dodatek doładować urządzenia elektryczne.

Innym sposobem są ładowarki na popularne baterie-paluszki. Wkładamy tam odpowiednią ilość baterii AA, które ładują nasz telefon. To idealna opcja dla osób, które zawsze w szufladzie mają trochę zapasowych baterii - dzięki nim nie tylko odpalimy latarkę, ale też uzupełnimy ogniwa w smartfonie.