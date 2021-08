Czy możesz zainstalować Windows 11? System sam Ci powie

Firma Microsoft wprowadza nową funkcję, która informuje o tym, czy nasze urządzenie spełnia wymagania sprzętowe Windows 11.

Od dnia kiedy firma Microsoft ogłosiła kolejną generację systemu Windows w sieci wrze. Nie tylko dlatego, że nowy system zapowiada się naprawdę ciekawie, ale także ze względu na niechlubne ogromne wymagania sprzętowe. Sprawiało to, że niewielka część użytkowników miała przed sobą perspektywę korzystania z najnowszego oprogramowania Microsoftu. Początkowo by sprawdzić na których urządzeniach będzie możliwe zainstalowanie Windows 11 należało skorzystać z osobnego programu PC Health Check. Wygląda jednak na to, że niedługo się to zmieni. Na jednym z rzutów ekranu widać, że informacja o możliwości instalacji Windows 11 pojawia się w oknie Windows Update.

Źródło: Windows Latest

„Wspaniała wiadomość — Twój komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe systemu Windows 11. Konkretne terminy, w których będzie on oferowany, mogą się różnić, gdy przygotowujemy go dla Ciebie. Uwaga: niektóre funkcje systemu Windows 10 nie są dostępne w systemie Windows 11. Niektóre aplikacje i funkcje mogą posiadać dodatkowe wymagania.”

Poza powyższym powiadomieniem przedstawiciele firmy Microsoft umieścili także linki do odpowiednich artykułów pomocy technicznej, które przekierowują na stronę zewnętrzną. Pierwszy z nich informuje o tym jakie dokładnie wymagania sprzętowe posiada Windows 11, a drugi podaje więcej szczegółów na temat systemu. Warto tutaj zaznaczyć, że powiadomienie na ten moment wyświetla się tylko testerom z programu Windows Insider, jednak prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie ono wprowadzone do oficjalnego oprogramowania.

