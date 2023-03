Czy można nie przepłacać za projektor? Sprawdzam na podstawie modelu EPSON CO-FH02

Do naszej redakcji trafił projektor EPSON CO-FH02. Jest to jeden z najtańszych przedstawicieli pełnowymiarowych projektorów Full HD. Czy można kupić taki sprzęt i nie przepłacić?

Projektory, szczególnie te, które mogą pochwalić się dobrą jakością obrazu, nie mówiąc już o dodatkowych opcjach takich jak funkcje smart, zwykle kojarzone są z wysoką ceną. Do naszej redakcji trafiło jednak urządzenie, które wyświetla obraz w jakości Full HD, może pochwalić się solidną specyfikacją, obsługuje funkcje Android TV, i do tego kosztuje niespełna 3000 zł. Jak sprawdza się w praktyce? Z projektorem EPSON CO-FH02 spędziłem kilka dni i mogę powiedzieć, czy kupno taniego projektora jest opłacalne.

Budowa i jakość wykonania

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

EPSON CO-FH02 przychodzi do nas w niewielkim i dość lekkim opakowaniu. W skład zestawu wchodzi samo urządzenie, dwa piloty (z czego jeden przeznaczony do obsługi przystawki Android TV), długi (co przez niektórych producentów bywa zaniedbywane) kabel zasilający oraz instrukcję obsługi. Całość obudowy została wykonana z białego plastiku. Na górnej części znajdziemy przycisk do uruchamiania, logo producenta, pokrętło do ustawiania ostrości oraz kratkę, pod którą ukryty jest głośnik. Przód to standardowo miejsce zarezerwowane dla obiektywu. Znajdziemy tutaj także regulowaną stopkę. Rzecz, która została przemyślana w sposób niemal doskonały to prawa strona urządzenia. Pod ściąganą klapką znajduje się stick

odpowiedzialny za funkcje smart w projektorze. Dzięki systemowi Android TV zyskujemy dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów sieciowych i aplikacji takich jak np. YouTube, Netflix, HBO Max czy nowy SkyShowime, bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń. Został on umiejętnie umieszczony w ukrytej pod obudową kieszeni. Jest zasilany za pomocą przewodu USB i wpięty do gniazda HDMI, które nie jest na stałe przymocowane do projektora. Znajduje się ono na kilkucentymetrowej przedłużce. Dzięki temu po pierwsze, nie musimy gimnastykować się, aby pod odpowiednim kątem wpiąć dołączany adapter, czy - w razie potrzeby – inne urządzenie zewnętrzne, takie jak np. konsola do gier.

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jednak to, co moim zdaniem warto było zrobić inaczej, to podłączenie projektora do zasilania. Nie mówię tutaj o jakimś wymyślnym sposobie. Mamy tu do czynienia ze standardowym gniazdem, takim jakie możemy znaleźć np. w zasilaczach od laptopów czy komputerów stacjonarnych. Producent zdecydował się jednak na umieszczenie na kablu wtyczki kątowej, która wprost uniemożliwia użytkowanie projektora, który chcemy ustawić na stole. Z tego powodu, oryginalny kabel od razu poszedł w odstawkę i musiałem użyć innego przewodu.

Na plus zasługują także rozmiar oraz waga projektora. Jest to niezwykle poręczne urządzenie. Waży jedynie 2,6 kg, co sprawia, że możemy go swobodnie przenosić z miejsca na miejsca.

Co pod obudową?

Projektor EPSON CO-FH02 wykorzystuje technologię 3LCD. Polega ona na tym, że układ optyczny składa się z 3 matryc ciekłokrystalicznych, które odpowiadają trzem podstawowym kolorom w palecie RGB, czyli czerwieni, zieleni oraz niebieskiemu. Światło z lampy początkowo rozszczepiane jest za pomocą luster dichroicznych na 3 zakresy długości fal. Następnie są one kierowane tak, aby przechodziły przez matrycę odpowiadającej składowej barw. W kolejnym kroku 3 monochromatyczne obrazy są odpowiednio synchronizowane i wyświetlane na tym samym ekranie, co pozwala uzyskać kolorowy obraz. Rozwój technologii pozwala w tym momencie uzyskać wyższy kontrast oraz duże rozdzielczości. Co więcej, nowoczesny układ 3LCD, z którym mamy do czynienia w omawianym modelu zapewnia jednakowe natężenie światła białego i barwnego, dzięki czemu wyświetlane kolory są niezwykle żywe i nasycone.

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dodatkowo producent deklaruje jasność na poziomie 3000 lumenów, co w połączeniu z omawianą wcześniej technologią realnie wpływa na jakość i jasność wyświetlanego obrazu. Będąc jeszcze przy samym obrazie, projektor jest w stanie wyświetlić przekątną od 26 do 391 cali. Co ciekawe, chcąc uzyskać te skrajne rozmiary, wystarczy, że projektor ustawimy w odległości od ekranu odpowiednio 0,9 metra i 10,4 metra. Tylko od naszych potrzeb i oczywiście możliwości zależy, jak duży rozmiar obrazu ostatecznie osiągniemy.

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Ponadto Epson deklaruje żywotność lampy do 6000 godzin w trybie normalnym i aż do 12 000 godzin w trybie eko (wystarczającym w większości zastosowań). Zakładając, że projektor będzie działał codziennie po 3 godziny, z jego działania moglibyśmy cieszyć się nawet grubo ponad 5 lat, przy standardowym użytkowaniu.

Sprawdźmy jednak, jak EPSON CO-FH02 radzi sobie w praktyce.

Jak to działa?

Jakość obrazu

Wcześniej wspominaliśmy o technologiach, jakie zawarte są w omawianym projektorze. Przyszedł jednak czas na to, aby zobaczyć, jak to wszystko sprawdza się w praktyce.

Muszę powiedzieć, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Pamiętajmy, że wciąż mówimy tutaj o projektorze, który możemy kupić za niespełna 3000 zł. Ten model mogłem używać akurat podczas nadrabiania serialu The Last of Us na HBO Max. Co ważne, obraz ten charakteryzuje się mocną różnorodnością scen, od mrocznych klimatów postapokaliptycznego świata, przez ośnieżone pejzaże, aż po kolorowe wnętrza wioski ocalonych. W każdym z tych aspektów sprzęt sprawdził się dostatecznie dobrze, aby móc śmiało powiedzieć, że serial oglądało mi się bardzo przyjemnie. Małe problemy pojawiały się w przypadku wspomnianych wcześniej mocno ośnieżonych scen, gdzie biały kolor miał tendencję do zlewania się, jednak pomogła szybka korekta .

Na plus zasługuje także równomierna ostrość praktycznie w każdym miejscu wyświetlanego obrazu. Nie zdarzyło się tutaj tak jak w przypadku niektórych innych urządzeń, że obraz na brzegach wręcz się rozlewał. Tutaj takie sytuacje nie miały miejsca.

Jakość dźwięku

W przypadku obrazu było dobrze, w przypadku dźwięku nie aż tak... Urządzenie zostało wyposażone w 5-watowy głośnik, dla którego charakterystyczne są średnie pasma. Wyraźnie przydałoby się tutaj więcej basu. Co więcej, brakuje też gniazd AUX czy wyjścia optycznego, które uniemożliwiają podłączenia zewnętrznego systemu audio. Dodatkowo jest tu tylko jedno gniazdo HDMI, które jeśli chcemy korzystać ze sticka, jest zajęte. Decydując się na zakup projektora, musimy mieć na uwadze konieczność dokupienia dodatkowego urządzenia, które pozwoli nam na wyprowadzenie dźwięku na zewnątrz. Z drugiej strony warto pamiętać, że jest to sprzęt przeznaczony do mobilnych zastosowań – amatorów profesjonalnego kina domowego skuszą inne modele.

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Obsługa

W zestawie z projektorem otrzymujemy dwa piloty. W teorii jeden służy do obsługi Android TV, a drugi do sterowania urządzeniem. Swobodnie jednak możemy z najważniejszych funkcji korzystać z tego pierwszego. Jak na projektory przystało, uruchamianie trochę trwa. W przypadku omawianego modelu, w przypadku włączania po dłuższym czasie samo przygotowanie do działania zajmuje niespełna minutę. Jeśli jednak dość szybko decydowałem się na ponowne uruchomienie, rozgrzanie lampy trwało nieco krócej. Sama obsługa i nawigowanie po menu jest proste, intuicyjne i szybkie. Szczerze mówiąc, w telewizorze, który znajduje się w podobnej półce cenowej, miewam większe problemy ze stabilnością oprogramowania.

Projektor EPSON CO-FH02 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Podsumowanie

EPSON CO-FH02 to projektor, w przypadku którego stosunek ceny do jakości jest w pełni zachowany. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że jakość zdecydowanie przewyższa cenę, którą musimy za niego zapłacić. Bardzo dobra jakość obrazu, świetne i solidne wykonanie, umiejętnie ukryty stick Android TV oraz sprawne nawigowanie po menu sprawia, że zdecydowanie można być zadowolonym z zakupu. Musimy jednak mieć na uwadze kwestię lekkiego dofinansowania. Jeśli chcemy, aby projektor stał np. na stoliku, musimy dokupić kabel, bo ten znajdujący się w zestawie niestety się nie nadaje. Drugą kwestią jest dźwięk, chcąc podłączyć zewnętrzny system audio, konieczny będzie zakup np. ekstraktora HDMI. Dodając do podstawowej ceny około 150 zł możemy cieszyć się świetnym urządzeniem w doskonałej cenie.