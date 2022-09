Czy można poruszać się rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym? O czym pamiętać? Odpowiednie rowery oraz akcesoria

Jeśli należysz do miłośników rowerów elektrycznych - mamy dobre wieści. Okres jesienno-zimowy to wcale nie powód, aby rezygnować z tej formy aktywności. Należy jednak pamiętać o kilku aspektach, aby nie uszkodzić jednośladu i zachować bezpieczeństwo. Oto nasze wskazówki wraz z zestawieniem odpowiednich modeli rowerów elektrycznych i pomocnych gadżetów.

Czy można poruszać się rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym?

Chciałabym udzielić odpowiedzi na to pytanie już na wstępie, ale jest to raczej niemożliwe. Wszystko albowiem zależy zarówno od nas, jak i użytkowanego sprzętu - w tym przypadku, rowerów elektrycznych. Zacznę zatem od tego, że ani klasyczny, ani elektryczny jednoślad nie jest przeznaczony wyłącznie do użytku podczas słonecznych, letnich popołudni - to dość jasne. Wraz z rozpoczęciem kalendarzowej jesieni lub zimy wcale nie staje się nam niepotrzebny, a przyjemność z użytkowania nie maleje.

Jeśli planowałeś zakup roweru elektrycznego i obawiasz się, że w tym roku może okazać się już nieprzydatny - nic bardziej mylnego. O ile wyposażysz się w odpowiedni model, skutecznie ominiesz stanie w korkach, oczekiwanie na upragniony autobus, a przy okazji - zachowasz niezależność. Warto wspomnieć również o zdrowiu, którego w obliczu oczekiwania na lekarzy, kolejki i drogich zabiegów - każdemu życzę. Jak wynika z publikacji British Medical Journal, podróżowanie rowerem zmniejsza ryzyko śmierci z różnorakich przyczyn o 41 proc., ryzyko choroby nowotworowej o 45 proc., a choroby serca - o 46 proc. Badania uwzględniały m.in. otyłość i zostały przeprowadzone na 250 tysiącach osób. Czy to dobra zachęta do skorzystania z alternatywnych form komunikacji? Decyzja należy do każdego z nas.

O czym pamiętać jeżdżąc rowerem elektrycznym podczas jesieni i zimy? Czego unikać?

Jeśli stoisz przed wyborem roweru elektrycznego, który będzie odpowiednim towarzyszem również podczas okresu jesienno-zimowego, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych parametrów. Niezależnie czy użytkowanie będzie związane z dojazdem z punktu A do punktu B czy rekreacyjnymi wycieczkami - są one priorytetem. Pomijamy jednak rozważania dotyczące maksymalnego dystansu oraz maksymalnej prędkości, albowiem nie wpływa to bezpośrednio na użytkowanie podczas zimnych pór roku.

Rodzaj zastosowanego silnika - wydajny silnik brzmi obiecująco zwłaszcza, gdy mowa o uruchomieniu urządzenia podczas nieco niższych temperatur. Zwracajmy uwagę na markę zastosowanego podzespołu oraz jego moc. W przypadku droższych rowerów elektrycznych, jest on umiejscowiony centralnie. Wpływa to na lepsze rozłożenie masy i większe osiągi w zakresie maksymalnego momentu obrotowego.

- wydajny silnik brzmi obiecująco zwłaszcza, gdy mowa o podczas nieco niższych temperatur. Zwracajmy uwagę na markę zastosowanego podzespołu oraz jego moc. W przypadku droższych rowerów elektrycznych, jest on umiejscowiony centralnie. Wpływa to na lepsze rozłożenie masy i większe osiągi w zakresie Pojemność i rodzaj akumulatora - żadne stosowane akumulatory nie lubią się z niskimi temperaturami. Niemniej, w trakcie jazdy nie jest to znaczący problem - warto jednak rozpocząć podróż od wolniejszej prędkości. Dobrej klasy akumulator pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury. Tuż po zakończonej podróży, warto unikać przechowywania roweru w bardzo ciepłych pomieszczeniach.

- żadne stosowane akumulatory nie lubią się z niskimi temperaturami. Niemniej, w trakcie jazdy nie jest to znaczący problem - warto jednak rozpocząć podróż od Dobrej klasy akumulator pozwoli na utrzymanie Tuż po zakończonej podróży, warto unikać przechowywania roweru w bardzo ciepłych pomieszczeniach. Hamulce - jesień i zima to pory roku, które cechują się dużą obfitością opadów. W połączeniu z liśćmi lub niską temperaturą, mogą wywoływać niezłą ślizgawkę. Aby utrzymać stabilność oraz odpowiednią szybkość reakcji układu hamulcowego, wybierajmy jednoślady wyposażone w hamulce tarczowe. Są znacznie bardziej wytrzymałe, aniżeli typ V-Brake.

- jesień i zima to pory roku, które cechują się dużą W połączeniu z liśćmi lub niską temperaturą, mogą wywoływać niezłą ślizgawkę. Aby utrzymać oraz odpowiednią szybkość reakcji układu hamulcowego, wybierajmy jednoślady wyposażone w Są znacznie bardziej wytrzymałe, aniżeli typ Opony - solidne i wytrzymałe opony mogą zredukować ryzyko kolizji, a nawet uniknąć tragedii. Warto zwracać uwagę na markę odpowiedzialną za wykonanie, a także oznaczenie europejską normą ECE-R75. Miejmy na uwadze, że czycha na nas wiele zagrożeń, a w tym również sól będąca nieprzyjazna dla wielu typów opon. Ważne, aby sprawdzać ich aktualny stan i w razie jakichkolwiek wątpliwości, wymienić zużytą oponę.

- solidne i wytrzymałe opony mogą zredukować ryzyko kolizji, a nawet Warto zwracać uwagę na markę odpowiedzialną za wykonanie, a także oznaczenie Miejmy na uwadze, że czycha na nas a w tym również sól będąca nieprzyjazna dla wielu typów opon. Ważne, aby sprawdzać ich aktualny stan i w razie jakichkolwiek wątpliwości, wymienić zużytą oponę. Wodoodporność - tę kwestię regulują przepisy, albowiem każdy rower powinien wykazywać się spełnieniem normy wodoszczelności IPX. Klasyfikacja jest ścisła, 8-stopniowa skala nie pozostawia złudzeń. W tym przypadku, IPX5 gwarantuje pełną ochronę przed wodą - niemniej, rower z samej budowy nie jest przystosowany do pokonywania zalanych ścieżek, tak więc podchodźmy do tego z rozwagą.

Niezależnie od tego kiedy zamierzasz korzystać z roweru wspomaganego silnikiem, warto mieć na uwadze przepisy prawa w kwestii prowadzenia jednośladów. Więcej przeczytasz o tym w naszym wpisie: Jak legalnie poruszać się rowerem elektrycznym? Przepisy, wymagania.

Postaw na bezpieczny i odpowiedni sprzęt - przegląd rowerów elektrycznych i gadżetów

MBM E809 Sinope

Rama: Hydroformowana, Aluminiowa, 17"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 60-80 km

Umiejscowienie silnika: Centralny

Waga [kg]: 27

Markowe opony: Schwalbe

Bateria: Litowo-jonowa, PHYLON

ATALA B-Cross A2.2

Rama: Hydroformowana, Aluminiowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 29

Maksymalny zasięg: 50-70 km

Umiejscowienie silnika: Centralny

Waga [kg]: 24.1

Markowe opony: Schwalbe

Bateria: Li-Ion, Clouds Power

LOMBARDO Aurelia

Rama: Aluminiowa, 16"

Rozmiar koła [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 65 km

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Waga [kg]: 26.5

Bateria: Litowo-jonowa, Reention

Opony: Velorama CST BFT

ESPERIA Agata

Rama: Aluminiowa, 17"

Waga [kg]:26

Marka silnika: Bewo

Umiejscowienie silnika: Centralny

Maksymalny zasięg: 70-80 km

Marka baterii: Dlg

Rozmiar koła [cal]: 28

Opony: Kenda

Tylne światło radaru rowerowego Garmin Varia RTL515

Świecenie: w trybie ciągłym, migającym nocnym, dziennym i grupowym

Widoczność: do 1,6 km

Radar zbliżających się pojazdów: do 140 m

Wodoszczelność: IPX7

Zasilanie: USB

Wideorejestrator MIO MiVue M700 2K / 1440p

Technologia obrazu: Mio Night Vision

Nagrywanie 2k 1440p z płynnością 30 klatek na sekundę (FPS) w technologii H.264

Nagrywanie Full HD 1080p z płynnością 60 klatek na sekundę (FPS) w technologii H.264

Szeroki kąt widzenia: 140°

Wi-Fi: tak

Wodoodporność: IP67

Ciagłe nagrywanie: do 2 godzin

Uniwersalny system mocowania

Nawigacja MIO Cyclo 215 HC Full Europe

Wyświetlacz [cale]: 3.5

Wydawca mapy: MioMap

Profile tras: Dla rowerzystów

Funkcje dodatkowe: Pomiar czasu, Tryb Surprise Me, Wsparcie dla czujnika prędkości, Wsparcie dla czujnika rytmu serca

Funkcje nawigacji: Gdzie jestem?, Punkty POI

Kask rowerowy LIVALL BH51M Neo

Przeznaczenie: Rower

Rozmiar: M

Typ: Dla dorosłych

Materiał skorupy: ABS

Materiał wewnętrzny: EPS

Technologie: Bluetooth

Dodatki: Akcelerometr, Daszek, GPS, Mikrofon, Obsługa aplikacji mobilnych, Wbudowane głośniki

Wbudowane oświetlenie: LED, oświetlenie tylne z wbudowanym kierunkowskazem, oświetlenie przednie

Wodoszczelność: IPX4

Podróżowanie rowerem elektrycznym w okresie jesienno-zimowym - podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że konieczność chowania roweru elektrycznego tuż po zakończeniu lata jest mitem. O ile podejdziemy do tego zdroworozsądkowo, będziemy mogli podróżować jednośladem nawet w dość trudnych warunkach pogodowych. Niemniej, warto wziąć pod uwagę zarówno wspomniane wyposażenie, jak i własne umiejętności. Prowadzenie elektryka podczas ślizgawicy i utrzymanie stabilności jest znacznie bardziej wymagające. Pozostając przy samych gadżetach - ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, tak jak m.in. dodatkowe oświetlenie. Wybierając jednoślad bądźmy ostrożni i dokonujmy zakupów wyłącznie z zaufanych źródeł.