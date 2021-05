Czy na lekkiego drona też potrzebuję uprawnień?

Od 31 grudnia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące pilotowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami. Państwowe regulacje zostały zastąpione prawem europejskim. Co się zmieniło? Czy możemy latać bez uprawnień? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Spis treści

Do tej pory przepisy dotyczące dronów w Polsce były dość pobłażliwe. Bez żadnych kursów i pozwoleń można było pilotować maszyny o wadze nieprzekraczającej 600 g poza strefami objętymi zakazem, czyli z dala od portów lotniczych i morskich, obiektów wojskowych i strategicznych. Takie drony to wcale nie były zabawki za 200 zł z pierwszego lepszego marketu, mowa chociażby o DJI Mavic 2 Pro. W przypadku większych statków przepisy były nieco bardziej rygorystyczne, ale nadal nie wymagały specjalistycznych kursów i pozwoleń. Wystarczyło, że zachowaliśmy odstęp 30 metrów od budynków i osób, oraz 100 metrów od zabudowy miejskiej i zgromadzeń. Co prawda nie mogliśmy legalnie nagrać nocnej panoramy miasta, ale już mazurskie krajobrazy jak najbardziej. Od początku tego roku sytuacja zmieniła się diametralnie.

Zmiany w przepisach

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia zwykłych użytkowników, jest brak możliwości sterowania bez uprawnień dronami, które są wyposażone w kamerę i ważą ponad 250 g (klasa C0). Są to po prostu zabawki, które poza możliwością chwilowego polatania, nie mają bardziej sensownych zastosowań. Każdy operator otrzymuje indywidualny numer, który musi umieścić na wszystkich dronach powyżej 250 g lub wyposażonych w kamerę.

Chcąc pilotować cięższe maszyny z możliwością rejestrowania danych, należy przejść szkolenie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jakie są wymagania i jak wygląda procedura?

Kategorie lotów źródło: materiały szkoleniowe ULC

Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów dronami do 25 kg w zasięgu wzroku, na wysokości do 120 m. W tej kategorii można wykonywać zarówno loty rekreacyjne jak i komercyjne.

Podkategoria A3 - loty w odległości min. 150 m od ludzi i budynków dronami do 25 kg.

Podkategoria A2 - loty w odległości min. 30 m od ludzi lub min. 5 m od ludzi z ograniczeniem prędkości dronami do 4 kg.

W przypadku kategorii A2 wymagane jest ukończenie kursu i podejście do egzaminu praktycznego w ośrodku szkoleniowym. Chcąc mieć jak największe możliwości, szczególnie w przypadku wykonywania lotów komercyjnych, najlepiej jest zdobyć uprawnienia odpowiednie dla kategorii A2.

VLOS i BVLOS - co oznaczają te skróty?

Skróty UAVO VLOS i UAVO BVLOS to nic innego jak określenie uprawnień, jakie posiada operator drona. VLOS (Visual Line of Sight), czyli możliwość wykonywania lotów w zasięgu wzroku oraz BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), czyli możliwość wykonywania lotów w zasięgu wzroku oraz poza nim. Wraz z nowymi przepisami oficjalnie nie używa się już tych określeń. UAVO to certyfikat uprawniający do legalnego sterowania dronem w przypadku lotów innych niż o charakterze rekreacyjno-sportowym (UAVO = Unmanned Aerial Vehicle Operator). W tym momencie kategoria OTWARTA, czyli A, pozwala na wykonywanie lotów także w charakterze komercyjnym.

DJI Mavic 2 Enterprise Dual

Obecnie określenia UAVO VLOS oraz UAVO BVLOS zostały zastąpione poszczególnymi scenariuszami, w ramach których możemy wykonywać loty. Określają one szczegółowo jakie operacje możemy wykonywać, na jakich odległościach oraz o ewentualnej konieczności uzyskania zgody prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Warto jednak je znać ze względu na to, że przez wiele lat były używane w odniesieniu do posiadanych uprawnień i zapewne jeszcze przez jakiś czas nie wyjdą z obiegu w potocznej komunikacji.

Mam uprawnienia UAVO, co teraz?

Jest to pytanie, które wiele osób zadawało sobie po informacjach o wprowadzeniu nowych przepisów. Wszyscy, którzy uzyskali uprawnienia przed 31.12.2020 mają je nadal ważne do 1.01.2022. Istnieje możliwość zmiany "starych" uprawnień na te zgodne z obowiązującym prawem. Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego należy zarejestrować profil pilota oraz wysłać odpowiednie oświadczenie. Można je złożyć osobiście, pocztą lub online za pośrednictwem platformy ePUAP. Więcej informacji na temat konwersji uprawnień można uzyskać na stronie ULC.

Kampania informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nowe prawo nieco zamieszało na rodzimym podwórku. Jednak nie ma tego złego co nie wyszło by na dobre. Każdy operator drona powinien mieć świadomość jakie ewentualne zagrożenia mogą nieść za sobą loty. Szkolenie dla kategorii otwartej nie jest długie a może dać sporo przydatnej wiedzy, która pozwoli na bezpieczne użytkowanie sprzętu. Gorąco zachęcamy do wykupienia nieobowiązkowej polisy OC na drona, która uchroni nas przed drogimi konsekwencjami naszej zabawy, lub np. w przypadku uszkodzeń otoczenia spowodowanych awaryjnym lądowaniem.