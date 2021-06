Czy nowy iPad Pro jest niezniszczalny? Zobaczcie koniecznie!

Zastanawialiście się kiedyś co stanie się z waszym iPadem Pro, jeżeli zaczniecie przypalać go zapalniczką? Albo jak długo będziecie musieli skrobać po jego ekranie, zanim pojawi się rysa?

Jeżeli tak, ale nie mieliście odwagi tego sprawdzić samodzielnie, to radzimy w dalszym ciągu nie próbować. Na wasze szczęście istnieją osoby, które hobbystycznie sprawdzają wytrzymałość urządzeń i dzielą się tym ze światem. Mówiąc krótko, niszczą urządzenia, żebyście wy nie musieli.

Tym razem możemy przyjrzeć się nieco bliżej temu, ile jest w stanie wytrzymać najnowszy iPad Pro 2021. Apple twierdzi, że jest to najlepszy tablet, jaki kiedykolwiek wyprodukowało. Wyposażony jest w procesor Apple M1 oraz duży wyświetlacz Mini LED o przekątnej 12.9 cala. Ze względu na te nowinki tablet jest grubszy od poprzednika o całe pół cala.

Jak jednak iPad Pro 2021 prezentuje się pod kątem wytrzymałości? Zack Nelson na kanale JerryRigEverything poddał najnowsze urządzenia Apple testom. Zaczęliśmy od standardowego sprawdzenia jak odporny na zarysowania jest ekran tabletu. Jak widać na filmie, dopiero przy szóstej próbie zaczęły pojawiać się pierwsze rysy, a przy kolejnej były one głębsze. Jest to wynik podobny do większości smartfonów na rynku.

Mogliśmy też zobaczyć jak z zarysowaniami radzą sobie elementy metalowej obudowy iPada Pro. Tutaj należało spodziewać się dosyć widocznych rys.

Kolejne dwa testy należały już do tych mniej codziennych, jednak korzystając z elektroniki nigdy nie wiemy, w jakich warunkach przyjdzie nam pracować. Pierwszym z nich było sprawdzenie jak wyświetlacz urządzenia poradzi sobie z... przypaleniem. Długim. Kilkukrotnym. Jak okazało się, po pewnym czasie na ekranie zaczęły pojawiać się widoczne czarne plamy. Nie były to na szczęście trwałe uszkodzenia, jednak chwilowe, które zaczęły znikać po kilkunastu sekundach, a ekran przez cały czas był w pełni sprawny.

Ostatnim egzaminem było sprawdzenie jak tablet radzi sobie z fizycznym uszkodzeniem całej konstrukcji i znacznym wygięciem. Pomimo dość dużej zmiany kształtu urządzenia, pozostało ono w pełni sprawne, nawet po próbie przywrócenia mu oryginalnego kształtu.

Wygląda więc na to, że Apple, poza ulepszeniem podzespołów najnowszego iPada Pro, zadbało także o to, aby urządzenie było znacznie bardziej wytrzymałe od swojego poprzednika.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego filmu z tego dość niecodziennego testu:

