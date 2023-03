Czy oczyszczacz powietrza ma sens? Jakie są wady i zalety? Sprawdź, czy ochroni Cię przed zanieczyszczeniami

Zastanawiasz się, jak uchronić płuca od zanieczyszczonego powietrza i szkodliwych związków wywoływanych paleniem w piecach sąsiadów? Bierzemy pod lupę oczyszczacze powietrza, aby ustalić ich skuteczność. Sprawdź wady i zalety, aby przekonać się, czy warto kupić urządzenie.

Oczyszczacz powietrza - czym właściwie jest?

Urządzenia, dzięki którym zawdzięczamy czyste powietrze, a może wielki MIT? Na próżno szukać osób, które dotychczas nie słyszały choćby słowa o oczyszczaczach powietrza. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu marketing, dobra reklama i interesująca ekspozycja sklepowa, jednak potrzeba filtracji powietrza nie zrodziła się z dnia na dzień. Rozwiązania testowano już na początku XIX wieku, m.in. pod postacią patentu na hełm z wężem dostarczającym czyste powietrze. W latach 60-tych doszło do powstania pierwszej maski oddechowej opartej na zastosowaniu węgla drzewnego. Prawdziwy przełom nadszedł jednak w połowie XX wieku, kiedy to na rynek trafiły filtry HEPA. Warto nadmienić, że były one sprzedawane przez firmę Incen Air Corporation (iQAir) znaną po dziś dzień.

Oczyszczacz powietrza został stworzony z myślą o wielu rodzajach zanieczyszczeń, które posiadają niebagatelny wpływ na nasze zdrowie, a nawet bezpieczeństwo. Jest to urządzenie zdolne do wychwytywania cząsteczek poprzez wbudowany filtr oraz etapowe oczyszczanie. Szczegóły zastosowanych rozwiązań są zależne od typu urządzenia, które omówimy w dalszej części wpisu. Na ten moment, na rynku są dostępne urządzenia zasilane prądem, jak i modele bezprzewodowe. Czy jednak aby na pewno są w stanie uchronić nas przed aktualnie powstałymi zagrożeniami?

Źródło: Adobe Stock/ Angelov

Czy oczyszczacz powietrza ochroni Cię przed zanieczyszczeniami? Kilka słów o skuteczności

Nowoczesna technologia przenika niemal do każdego aspektu naszego życia. Zarówno gdy mowa o elektronice, wyspecjalizowanych sprzętach medycznych, dla domu i nie tylko. Tyczy się to również oczyszczaczy powietrza, które z biegiem lat - zyskały kolejne magiczne moce. Niestety obecna sytuacja w Polsce nie pozostawia złudzeń i wzbudza wiele obaw oraz wątpliwości. Stan powietrza ulega znacznemu pogorszeniu, a to m.in. przez kryzys energetyczny. Zniesienie zakazu palenia miałem węglowym to tylko jedna z przyczyn, które mogą mieć realny wpływ na pogorszenie stanu powietrza. Będzie to trudna walka, jednak w domowym zaciszu możemy niemal w pełni chronić się przed zanieczyszczeniami. Aby tego dokonać, nie wystarczy zamknąć okien i unikać wietrzenia, a wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Mowa tu rzecz jasna o oczyszczaczach powietrza, które zdołają usunąć z otoczenia wiele niebezpiecznych związków. Ich skuteczność oraz wydajność jest zależna od typu, rodzaju oraz modelu. Najłatwiej, podzielić urządzenia na typ zastosowanej filtracji oraz zdolność do usuwania konkretnych związków. Aby określić, czy wybrany model będzie skuteczny w naszym mieszkaniu, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

Wydajność - określana w m3/h (nierzadko również jako wskaźnik CADR).

- określana w m3/h (nierzadko również jako wskaźnik CADR). Maksymalna wielkość pomieszczenia - parametr określa dla jak dużych metraży jest dedykowany oczyszczacz, aby zachował wydajność oraz skuteczność.

- parametr określa dla jak dużych metraży jest dedykowany oczyszczacz, aby zachował wydajność oraz skuteczność. Zastosowane filtry - wyróżnić możemy m.in. wspomniany filtr HEPA, węglowy, ale również wstępny, SCO, katalityczny oraz nawilżający.

- wyróżnić możemy m.in. wspomniany filtr HEPA, węglowy, ale również wstępny, SCO, katalityczny oraz nawilżający. Rodzaj filtracji - wieloetapowa filtracja zwiększa prawdopodobieństwo dogłębnego oczyszczania. Znaczna część modeli oferuje 3, a nawet 4-etapową pracę.

- wieloetapowa filtracja zwiększa prawdopodobieństwo dogłębnego oczyszczania. Znaczna część modeli oferuje 3, a nawet 4-etapową pracę. Zastosowane technologie oczyszczania - są one zależne od marki sprzętu.

- są one zależne od marki sprzętu. Czujniki - wyróżnić możemy m.in. PM1, PM2.5, PM10, wilgotności, temperatury, czadu.

Jako że oczyszczasz powietrza powinien w pełni odpowiadać naszym potrzebom, pod uwagę warto wziąć również mniej istotne parametry gdy mowa o wydajności, lecz nadal istotne w kwestii użytkowania. Jest to m.in. sposób sterowania, wskaźnik zanieczyszczeń, regulacja pracy oraz tryb pracy. Urządzenia mogą dodatkowo pełnić funkcję nawilżacza lub jonizatora - wszystko zależy od konkretnego modelu oraz budżetu. Urządzenia 2in1 oraz 3in1 będą kosztować nas nieco więcej, jednak warto mieć świadomość o tego typu rozwiązaniach przed podjęciem decyzji.

Źródło: Adobe Stock/rh2010

Oczyszczacz powietrza - wady i zalety. Czy warto zainwestować w urządzenie?

Reasumując, czy oczyszczacz powietrza ochroni nas przed szkodliwymi związkami? Tak, jeśli będzie dobrany odpowiednio do metrażu oraz przeznaczenia. Dlatego tak ważne jest, aby kierować się specyfikacją oraz zwracać szczególną uwagę na wyżej wymienione dane. Pewne miejsca zamieszkania są szczególnie niebezpieczne, gdy mowa o stanie powietrza. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wdychanie szkodliwych związków może prowadzić do licznych problemów - w tym m.in. oddechowych, jak i krwionośnych. Przekonuje o tym również samo WHO na podstawie aktualnych badań. Długotrwałe przebywanie w takich warunkach może skończyć się tragedią lub rozwojem dotychczasowych jednostek chorobowych takich jak astma, mukowiscydoza i nie tylko. Warto zaznaczyć, że sprzęt może okazać się niezbędny niemal przez cały rok.

Jeśli nadal wahasz się nad dokonaniem zakupu, zajrzyj do zalet oraz wad.

Zalety

Nieustanna kontrola nad jakością powietrza

Możliwość usuwania szkodliwych związków w czasie rzeczywistym

Możliwość pozbycia się nieprzyjemnych zapachów

Pomocny przy chorobach układu oddechowego, alergiach

Możliwość połączenia kilku urządzeń w jedno z oszczędnością miejsca

Wady

Większe zużycie energii i rachunek za prąd

Oczyszczacz wychwytujący znaczną część związków będzie wiązać się z większym wydatkiem

Konieczność zagospodarowania dodatkowego miejsca

W przypadku wielu modeli, konieczna jest wymiana filtrów, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami

Oczyszczacz powietrza - przegląd atrakcyjnych modeli

Sharp KC-G60EUW

Sharp może okazać się dobrym wyborem dla osób, które chcą zadbać o odpowiednie powietrze w całym mieszkaniu lub w pomieszczeniach o znacznych powierzchniach (wydajność do 50 m2). Urządzenie posiada m.in. wskaźnik zanieczyszczeń powietrza, wilgoci i szkodliwych gazów.

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 50 m2

Wydajność: 408 m3/h

Poziom hałasu: max. 53 dB / min. 24 dB

Czujniki: kurzu, nieprzyjemnych zapachów, PM 2,5, ruchu, światła, temperatury, wilgotności

Filtry: HEPA 13, nawilżający, węglowy, wstępny

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

Sprzęt od marki Dyson posiada kilkuetapową filtrację, która dzieli się na filtr wstępny, węglowy, SCO oraz filtr HEPA. Dzięki temu, model być szczególnie pomocny dla osób z różnorodnymi alergiami.

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 27 m2

Poziom hałasu: max. 61,4 dB / min. 50 dB

Czujniki: jakości powietrza

Filtry: HEPA, selektywnego utleniania katalitycznego (SCO), węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

TCL TKJ400F

TCL przedstawia model, który sprawdzi się we wnętrzach nawet do 52 m2, przy zachowaniu wydajności CADR na poziomie 400 m3/h. Stan jakości powietrza jest wyrażany poprzez kolorystykę panelu świetlnego (niebieski, zielony, żółty, czerwony).

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 52 m2

Wydajność: 400 m3/h

Poziom hałasu: max. 58 dB / min. 25 dB

Czujniki: światła, temperatury, wilgotności

Filtry: HEPA, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Xiaomi Smart Air Purifier 4 EU

Model od marki Xiaomi zachowuje wydajność CADR na poziomie 400 m3/h, a dzięki zastosowanym czujnikom wykrywa m.in. pyły PM 2.5. Urządzenie pełni również funkcję jonizatora.

Rodzaj filtra: HEPA, Węglowy, Wstępny

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia [m2]: 45

Wydajność [m3/h]: 400/li]

Poziom hałasu [dB]: 61

Funkcje: Filtracja powietrza, Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, Sterowanie smartfonem

Samsung AX60R5080WD/EU

Nowoczesny sprzęt od Samsung jest dedykowany właścicielom większych mieszkań (wydajność do 60 m2). Gdy mowa o kluczowej funkcji oczyszczania, producent zastosował filtr wstępny, węglowy, a także HEPA13.

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 467 m3/h

Poziom hałasu: max. 50 dB / min. 20 dB

Czujniki: gazu, jakości powietrza, nieprzyjemnych zapachów, PM 1,0, PM 10, PM 2,5

Filtry: HEPA 13, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Philips AC2959/53

Jeden z przedstawicieli od Philips oferuje aż cztery tryby pracy - automatyczny, turbo, delikatny i nocny. Wyświetlacz umożliwia sterowanie pracą, oświetleniem, a za jego pośrednictwem dowiemy się również o konieczności wymianie filtra.

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia [m2]: 45

Rodzaj filtra: NanoProtect

Wydajność [m3/h]: 380

Poziom hałasu [dB]: 54

Moc [W]: 46

Funkcje: Filtracja powietrza, Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, Sterowanie smartfonem

