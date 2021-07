Czy osoby szczepione muszą chodzić w maseczkach?

Nowe obostrzenia pandemiczne i zmiany przepisów uwzględniają m.in. konieczność noszenia maseczek ochronnych. Jak jest aktualnie?

Pandemia COVID-19 panuje niepodzielnie już od wielu miesięcy i choć sytuacja ulega stopniowej poprawie, to kryzys nie został jeszcze zażegnany. Co więcej, według wszelkich prognoz na jesieni czeka nas kolejna fala zachorowań (w niektórych państwach już jest) i nie jest to spowodowane wymyślanymi przez pewne kręgi teoriami, jakoby były to zabiegi rządzących. Tym bardziej, iż upadająca gospodarka nie jest nikomu na rękę, włącznie z politykami, a za to, że nie jesteśmy jeszcze bezpieczni i nie powróciliśmy jeszcze w Polsce do względnej normalności, w głównej mierze odpowiada zbyt mała ilość zaszczepionych. Niestety, nie zapowiada się, aby uległo to poprawie, bowiem większość chętnych już się zaszczepiła, a następnych zaczyna brakować.

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją i warunkami, bieżącej modyfikacji podlegają także obowiązujące odnośnie pandemii przepisy, w tym te uwzględniające konieczność noszenia maseczek ochronnych. Czasami ciężko nadążyć za aktualnymi przepisami, więc wyjaśniamy, jak to wygląda aktualnie i w przypadku zmian przepisów będziemy o takowych informować.

Konieczność noszenia maseczek

Początkowe przepisy były jasne, zasłanianie ust i nosa obowiązuje praktycznie wszędzie, poza oczywiście miejscem zamieszkania. Następnie, po kilku miesiącach doprecyzowano wytyczne i zaznaczono, że w tym celu używane mogą być jednie maseczki ochronne, a nie jak dotychczas, m.in. bandany czy przyłbice.

Następnie, po opublikowaniu kolejnych badań, dotyczących zasadności noszenia maseczek ochronnych, postanowiono zweryfikować ich wymóg na otwartych przestrzeniach. Ostateczna decyzja zapadła wkrótce potem i od 15 maja nie musimy nosić maseczek na świeżym powietrzu.

Nadal jednak konieczne pozostało zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, w większych skupiskach ludzi oraz podczas nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Z czasem pojawiły się kolejne naukowe doniesienie, które wykazały, że w przypadku osób w pełni zaszczepionych sama transmisja koronawirusa również jest ograniczona, powstało więc pytanie: czy osoby zaszczepione muszą nosić maseczki?

Szczepionka, a maseczki

Prekursorem pewnych zmian okazały się Stany Zjednoczone, które jako pierwsze wprowadziły zmiany w przepisach, dotyczące osób zaszczepionych i zasłaniania twarzy. Początkowo, zaszczepionym jako jedynym zezwolono na nienoszenie maseczek na świeżym powietrzu. Teraz natomiast, swobody te są znacznie powiększone i w pełni zaszczepieni nie muszą nosić maseczek ochronnych również w budynkach i pomieszczeniach zamkniętych (z pewnymi ograniczeniami). Jak jest w Polsce?

Cóż, jak na razie nie ma rozgraniczenia w przymusie noszenia maseczek odnośnie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, a jego braku. Wciąż obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, oraz brak takowego przymusu na otwartych przestrzeniach i to bez względu na szczepienia. Jeśli jednak to się zmieni, to z pewnością o tym poinformujemy.

Warto przy tym zaznaczyć, że poza kwestią maseczek, osoby w pełni zaszczepione mogą liczyć na inne przywileje, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj.