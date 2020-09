Czy padnie rekord? Ogromny przyrost złośliwych aplikacji

Jak wynika z raportu instytutu badawczego AV-TEST złośliwe oprogramowanie rośnie w szaleńczym tempie, a rok 2020 może przyniesieść rekordowy wzrost malware’u.

Cyberprzestępcy nie przestają działać a ataki internetowe są coraz częstsze i - jak się okazuje - coraz skuteczniejsze. Jak wynika z raportu AV-TEST (niezależny instytut badawczy) co sekundę powstają 4 próbki złośliwego oprogramowania. Cyberprzestępcy z jednej strony wytwarzają zautomatyzowany malware przeznaczony do szeroko zakrojonych ataków internetowych, z drugiej - opracowują zaawansowane złośliwe oprogramowanie do specyficznych rodzajów ataków na firmy oraz infrastrukturę krytyczną.

I chociaż 2019 rok był rekordowy pod względem odnotowanych złośliwych oprogramowań (114 milionów nowych złośliwych aplikacji), to zapowiada się, że w tym roku może paść kolejny rekord. Już w pierwszym kwartale 2020 roku systemy V-TEST zarejestrowały ponad 43 miliony nowo zaprogramowanych próbek. Można się zatem spodziewać, że pod koniec roku liczba nowych złośliwych aplikacji przekroczy 160 milionów.

Windows na celowniku

Jak wynika z raportów, hakerzy najczęściej atakują systemy operacyjne Windows. Tylko w pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano 83% szkodliwych programów atakowało urządzenia pracujące pod kontrolą popularnych "okienek". Nie oznacza to jednak, że użytkownicy innych systemów operacyjnych mogą czuć się bezpiecznie.

W tym momencie cyberprzestępcy wykazują najmniejsze zainteresowanie komputerami Apple. W ubiegłym roku powstało 60 tys. nowych próbek malware’u atakującego urządzania z systemem MacOS. Natomiast w pierwszym trzech miesiącach bieżącego roku było ich nieco ponad 10 tys.

Ukierunkowane cyberataki

AV- TEST odnotowuje również, że wzrasta liczba ataków ukierunkowanych APT. Coraz częściej są one wymierzone przeciwko firmom produkcyjnym czy instytucjom finansowym. Oprócz tego, zauważono, że stosunkowo nowym obszarem działania hakerów jest tzw. Internet Rzeczy. W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano powstanie niemal 74 tysięcy nowych próbek

szkodliwych programów atakujących obiekty IoT, z czego aż 36 tysięcy w marcu. Jak podsumowuje Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender:

Dane pochodzące z raportu AV-TEST są poważnym sygnałem alarmowym zarówno dla właścicieli firm, jaki indywidualnych użytkowników. Szczególnie niepokojący jest lawinowy przyrost nowych złośliwych aplikacji. Obawiam się, że w drugim kwartale, ze względu na lockdown, wzrost malware’u był jeszcze wyższy. Z niepokojem czekamy na wyniki. Poza tym trzeba bardzo poważnie pomyśleć o ochronie urządzeń IoT, bowiem w najbliższym czasie staną się one przedmiotem wielu cyberataków. Dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw będzie m.in odpowiednie zabezpieczenie przemysłowych systemów sterowania. Kłopoty nie ominą gospodarstw domowych, gdzie cały czas rośnie liczba urządzeń łączących się z Internetem

Aby zabezpieczyć się przed złośliwym oprogramowaniem warto zadbać o odpowiedni program antywirusowy - zajrzyjcie do naszego najnowszego rankingu - Najlepszy antywirus 2020.