Czy płatne antywirusy są lepsze? Dlaczego warto zapłacić

Nowoczesne oprogramowania antywirusowe chronią nasz komputer przed coraz kreatywniejszymi cyberatakami. Czy darmowa wersja programu wystarczy? Czy Twoje dane są bezpieczne?

Większość użytkowników domowych komputerów korzysta z darmowych programów antywirusowych (choć są i tacy, którzy tego nie robią). Jeżeli nie przechowujemy na urządzeniu haseł, zdjęć czy innych poufnych danych, można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Co jednak w przypadku kiedy mamy tego typu pliki na komputerze, a wśród nich znajdują się firmowe dokumenty, prywatne filmy i wiele innych ważnych rzeczy? W takim wypadku lepszym rozwiązaniem będzie zakup antywirusa o większym spektrum możliwości.

Dodatkowe funkcje płatnych antywirusów

Wśród najczęściej spotykanych dodatków w płatnych pakietach antywirusowych możemy znaleźć m.in.:

Skaner witryn internetowych

Ochrona bankowości

Bezpieczne zakupy online

Kontrola rodzicielska

Ochrona prywatności

Firewall i zapora sieciowa

Optymalizacja systemu

Wsparcie klienta

Usługa VPN

Bezpieczna przestrzeń w chmurze

Plusy i minusy darmowych antywirusów

Darmowe oprogramowania zwykle zapewniają minimalny poziom ochrony. Wykonują automatyczne skanowanie w poszukiwaniu zagrożenia, a niektóre z nich posiadają dodatkowe narzędzia ochronne jak np. dodatki do przeglądarki. Podstawową wadą darmowych antywirusów jest brak wsparcia technicznego oraz często wyświetlające się reklamy.

Mimo tego, plusem jest ich elastyczność. Istnieje możliwość rozszerzania darmowych antywirusów poprzez różne narzędzia zabezpieczające (np. do Avast Free Antivirus możemy dołożyć ThreatFire Free PCTools) lub dodanie do nich zapor czy narzędzi skanujących łącze. Jednak jest to bardziej skomplikowane niż zakup gotowego pakietu typu Premium.

Płatne antywirusy

W wyborze oprogramowania warto wziąć pod uwagę wyniki testów niezależnych instytutów AV-TEST oraz AV-Comparatives. Wynika z nich, że płatne antywirusy od znanych producentów takich, jak Kaspersky czy Bitdefender osiągają o wiele lepsze rezultaty niż darmowe programy z podstawowymi technikami zabezpieczającymi. Choć wersje płatne i darmowe z jednej firmy często opierają się na tym samym silniku, to tylko te pierwsze zawierają przydatne dodatki, w tym np. tryb kontroli rodzicielskiej czy ochronę bankowości. Oczywiście ich największą wadą jest to, że trzeba za nie płacić. Niektóre różnią się też od swoich darmowych wersji zaledwie symbolicznie, więc warto sugerować się przede wszystkim naszymi potrzebami. Jeżeli często korzystasz z Internetu, zastanów się nad antywirusami, które polecamy i zainwestuj w swoje bezpieczeństwo.

Norton 360

Norton 360 to najlepiej sprzedający się antywirus w Polsce. Zabezpiecza aż pięć wybranych urządzeń. Dzięki usłudze VPN umożliwia anonimowe przeglądanie stron internetowych, bezpiecznie przechowuje wrażliwe dane, pliki i dokumenty, a także chroni przed nieautoryzowanym dostępem do naszej kamerki internetowej. Rodzice mogą także skorzystać z trybu kontroli rodzicielskiej, pozwalającej dzieciom bezpiecznie eksplorować Internet.

Koszt rocznej subskrypcji to 150 zł.

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security to antywirus dostosowujący swoje ustawienia do Twojej aktywności. Ostrzega przed niebezpiecznymi stronami, które mógłbyś odwiedzić, zabezpiecza Twoje hasła, wykrywa nieautoryzowane urządzenia, szyfruje dane za pomocą VPN i oczywiście blokuje wirusy. To jeden z najpopularniejszych programów antywirusowych, osiągający świetne wyniki w większości testów.

Roczna subskrypcja to koszt 139 zł.

Avast Ultimate

Avast jest popularnym programem i otrzymał certyfikat anti-phishingowy za wykrycie 94% zagrożeń w testach AV-Test. Chroni naszą kamerkę internetową, ma wyspecjalizowany moduł przeciwko ransomware, firewall oraz jest wyposażony w VPN, CleanUp Premium i AntiTrack. To bardzo dobry program zabezpieczający, nie posiada jednak urządzenia czyszczącego komputer czy menadżera haseł.

Cena rocznej subskrypcji jednego komputera to 199 zł.

Bitdefender Total Security 2021

Bitdefender Total Security 2021 oferuje ochronę wieloplatformową. Często zajmuje najwyższe miejsce w testach bezpieczeństwa i zawiera mnóstwo użytecznych funkcji, w tym: menadżer haseł, kontrolę rodzicielską, narzędzia przeciwko śledzeniu, sieć VPN (200 MB na dzień) i ochronę przed ransomware. Cechuje się też minimalnym wpływem na wydajność systemu. Przed zakupem można skorzystać z wersji próbnej.

Koszt ochrony pięciu urządzeń to 330 zł.

