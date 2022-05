Czy pójdzie mi Windows 11 - wymagania i lista kompatybilnego sprzętu, który procesor zadziała z nowym systemem Microsoft.

System Windows 11 jest już dostępny, ale czy Twój komputer z systemem Windows 10 kwalifikuje się do bezpłatnego uaktualnienia systemu operacyjnego? A może kupujesz nowy komputer i chcesz wybrać maszynę kompatybilną z najnowszym produktem Microsoftu? Oto, co musisz wiedzieć.

Spis treści

Windows 11 jest już dostępny. Microsoft ujawnił swój kolejny system operacyjny podczas wirtualnej prezentacji 24 czerwca. Premiera nastąpiła dopiero 5 października i od tego dnia oprogramowanie jest dostępne do pobrania. Nowy system poza kilkoma rewolucyjnymi zmianami wizualnymi, jak przeprojektowanie menu start i paska zadań, dodaje również nowe funkcje. Dzięki niemu mamy osiągać dużo lepszą wydajność w grach, a w przyszłości dostaniemy również możliwość uruchomienia aplikacji przeznaczonych na Androida.

Windows 11 jest dostępny w formie bezpłatnego uaktualnienia dla urządzeń z systemem Windows 10, które i będzie dostępne do połowy 2022 r. Niestety nie oznacza to, że wszyscy od razu mogą zainstalować nowy system. Microsoft dzięki narzędziom ukrytym w platformie Windows Update decyduje, które komputery mogą zainstalować jedenastkę, a to jak szybko otrzymasz tą możliwość, zależy od wieku Twojego urządzenia.

Zobacz również:

Microsoft udostępnił narzędzie do sprawdzenia kompatybilności z najnowszym systemem opreracyjnym

Kupując nowy komputer warto jednak skoncentrować się szczególnie na wymaganiach sprzętowych. Jeżeli decydujesz się na części ze sklepu dobrze dla Ciebie. Wszystkie nowe komponenty są zgodne z wymaganiami Windows 11. Trochę gorzej sytuacja wygląda w przypadku, gdy decydujemy się na części używane. Zatem jak prezentują się wymagania i co musisz wiedzieć przy składaniu komputera?

Jakie są wymagania sprzętowe systemu Windows 11?

Microsoft zaktualizował minimalne wymagania systemowe dla Windows 11. Wszystkie obecne i przyszłe komputery PC będą wymagały następujących elementów, aby były kompatybilne:

procesor 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub rozwiązanie SoC

Co najmniej 4 GB pamięci RAM

Co najmniej 64 GB pamięci na urządzeniu — kolejne aktualizacje mogą wymagać więcej

Karta graficzna zgodna z DirectX 12 lub nowszym i ze sterownikiem WDDM 2.0

Oprogramowanie układowe UEFI

Obsługa bezpiecznego rozruchu

TPM (Trusted Platform Module) wersja 2.0

Wyświetlajlacz co najmniej 9 cali przy rozdzielczości 720p i min 8-bitach głębi kolorów

Łączność z Internetem – wymagana w systemie Windows 11 Home, niezbędna dla wielu funkcji w wersjach Pro i Enterprise

Windows 11 kompatybilne Procesory

Jakby tego było mało Microsoft ograniczył ilość wspieranych procesorów. Pełna listę znajdzie tutaj ale w skrócie prezentuje się następująco:

Nie wszystkie procesory są kompatybilne z Windows 11 | Fot. Roman Spiridonov Unsplash.com

Intel 8. generacji

Intel 9. generacji

Intel 10. generacji

Intel 10. generacji

Intel 11. generacji

Intel 12. generacji

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

Seria Intel Core X,

Seria Intel Xeon® W

Intel Core 7820HQ

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen 6000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2. generacji

AMD EPYC 3. generacji

Niestety jak widać nie są wspierane procesory Intel Core poniżej 8 generacji, tak jak i Procesory Ryzen pierwszej. Oczywiste jest, że wszystkie nowe procesory, których premiera nastąpi w późniejszym terminie będą również obsługiwały nowy system Microsoftu. Intel podczas prezentacji nowych procesorów Alder Lake zapewnił o współpracy z gigantem z Redmond, w celu zapewniania pełnego wsparcia hybrydowej architektury procesorów.

Windows 11 kompatybilne płyty główne

Głównym wymogiem stawianym w stosunku płyt głównych jest zapewnienie wsparcia dla Trusted Platform Module w (skrócie TPM) w wersji 2.0. Platforma ta jest używana w celu zwiększenia bezpieczeństwa komputera. Nie jest to jednak żadna nowość. Wersja 2.0 swoją premierę miała już w 2016 roku. Dodatkowo należy pamiętać, aby w oprogramowaniu płyty głównej (BIOS) przestawić na pracę w tryb UEFI z wsparciem Secure Boot. Choć wcale nie musi być to konieczne, ponieważ większość producentów płyt głównych przygotowała uaktualnienie BIOS, które domyślnie ustawia wszystkie opcje tak aby bez problemu uruchomić Windows 11.

Zatem które płyty główne są wspierane? Tutaj lista jest dużo szersza niż w przypadku procesorów. Przeglądając strony Asus’a, MSI. Gigabyta, Asrocka czy Biostara można stwierdzić, że bez problemu powinniśmy odpalić najnowszy system Microsoftu na konstrukcjach opartych o układy

Platforma Intel

Seria 500 (Z590 / B560 / H510)

Seria 400 (Z490 / B460 / H410)

Seria 300 (Z390 / Z370 / H370 / B360 / B365 / H310)

Seria 200 (Z270 / H270 / B250)

Seria 100 (Z170 / H170 / B150 / H110)

Platforma AMD

Seria 500 (X570S / X570 / B550 / A520)

Seria 400 (X470 / B450)

Seria 300 (X370 / B350 / A320)

Seria TRX40

Seria X399

Seria X299

Które karty graficzne są kompatybilne z Windows 11?

W wymaganiach nowego systemu operacyjnego pojawia się informacja, że obsługiwane są karty graficzne wspierające DirectX 12 oraz sterownik WDDM 2.0. Co to oznacza? Zacznijmy od AMD i NVIDIA. Po pierwsze, kompatybilność z DirectX 12 rozpoczęła się od architektury GCN (Graphic Core Next), czyli Radeona HD 7000 (premiera w 2012 roku) i wszystkich kart następujących po nim. Czyli modeli serii RX 200 do 500, Fury, Nano, Vega, RX 5000 (RDNA) i RX 6000 (RDNA 2) itd. Jeśli chodzi o GeForce'y, wsparcie rozpoczęło się w 2009 roku od architektury Fermi, czyli kart z serii GeForce GTX 400.

Tutaj jednak warto zwrócić uwagę na sterowniki – te najnowsze nie zawsze będą obsługiwały starsze układy. Niestety Nvidia porzuciła wsparcie zarówno dla kart Fermii (GTX 400) jak i dla późniejszych z rodziny Kepler (GTX 600, GTX 700). Podobną sytuację obserwujemy w przypadku AMD, które w sterownikach dodających obsługę Fidelity FX Super Resolution (FSR), obsługuje tylko karty RX 400 i nowsze. Starsze wersje sterowników zostały udostępnione tylko dla Windows 10 i nie ma co się spodziewać, że zostaną zaktualizowane do Windows 11.

Zakończmy na Intelu, którego procesory z zintegrowanym układem graficzną obsługują DirectX 12 już od czasu Haswell. Oznacza to że w teorii bez problemów powinniśmy zainstalować Windows 11 na komputerze wyposażonym w procesory z serii Celeron 2000, Pentium 3000 i Core 4 generacji. Tutaj również trzeba niestety zwrócić uwagę na sterowniki przewidziane dla Windows 11, ponieważ najnowsze 30.0 wspierają tylko Core z 6 generacji.

Sprawdzenie czy Twój system jest zgodny z DirectX 12, jest bardzo proste. Wystarczy, że otworzysz menu Start i wpiszesz dxdiag. Spowoduje to otwarcie narzędzia diagnostycznego DirectX, które na karcie Ekran pokaże wersję Direct3D i obsługiwane jego poziomy. Również tutaj zobaczysz wersję sterownika (WDDM). Windows 11 wymaga sterownika korzystającego z co najmniej wersji 2.0 WDDM.

Co zrobić, jeśli mój komputer nie będzie obsługiwany

Jeśli Twój komputer nie kwalifikuje się do systemu Windows 11, prawdopodobnie używasz starszego lub mniej wydajnego sprzętu. Niektóre osoby będą mogły uaktualnić swoje komputery stacjonarne, aby spełnić nowe wymagania, ale większość będzie musiała kupić nowe urządzenie.

Istnieje jednak sposób na obejście trzech najbardziej uciążliwych wymagań sprzętowych systemu Windows 11 o którym wspominaliśmy tutaj

Ostatnio sprawdziliśmy również jak najnowszy system Windows 11, działa na niekompatybilnym sprzęcie.