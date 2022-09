Czy potrzebuję alkomatu? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie

Alkomat może okazać się niezbędny w wielu życiowych sytuacjach. Warto przypomnieć sobie, kiedy i po co powinniśmy użyć tego praktycznego urządzenia.

W życiu nie brakuje sytuacji, w których należy kontrolować zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zwłaszcza osoby „trunkowe” powinny pamiętać o tej czynności. Nie brakuje przecież okazji do skosztowania drinka czy piwka, poprzedzających niespodziewane czynności wymagające trzeźwości. A to teściowa źle się poczuje i trzeba ją zawieźć do szpitala, a to sąsiadowi zepsuje się samochód i poprosi nas o holowanie. Chwytamy wtedy odruchowo za kluczyki i… nagle przypomina nam się, że przecież po pracy wypiliśmy piwko.

– O rany – myślimy – o której to było? Niestety, żaden zegar nie da nam pewności, że zawartość alkoholu w naszym oddechu pozwala na bezpieczną jazdę samochodem, a alkomat, owszem, da.

Kiedy pijemy, a później potrzebujemy alkomatu?

Nawet jeśli dokładnie znamy godzinę wyjazdu, to znaczna ilość spożytego alkoholu może spowodować, że wiele godzin pozostaje on w krwiobiegu i jest obecny w oddechu. Dotyczyć to może co najmniej kilku sytuacji:

dużych imprez rodzinnych, typu wesela, imieniny czy urodziny;

zakrapianych „posiadówek” w pracy;

świąt kalendarzowych i kościelnych;

świętowania rocznic;

„opijania” zdobytych szlifów lub dyplomów.

Jakiego alkomatu użyć?

Po tych „rautach” często wsiadamy do samochodu z wiarą, że wypity alkohol na pewno już „przetrawiliśmy” i bezpiecznie dojedziemy do celu. To odczucie może być mylące, dlatego warto w tej sytuacji zmierzyć zawartość alkoholu w oddechu. Ze względu na cenę i amatorskie zastosowanie powinniśmy użyć do tego jednego z dwóch rodzajów alkomatów:

alkomatu półprzewodnikowego;

alkomatu elektrochemicznego.

Alkomaty z pierwszej grupy są mniej dokładne, ale tańsze. Ich ceny wahają się od 100 zł do 800 zł. Wymagają częstego kalibrowania, ale ich zakres pomiarowy jest dość szeroki – aż do czterech promili. Niektóre z modeli nie posiadają ustnika, co jest dość wygodną cechą.

Fot. Pixabay

Urządzenia elektrochemiczne mają większą dokładność, ale kosztują też więcej – od 350 zł do nawet 3 000 zł. Sensory, które spotkamy w tego typu alkomatach, stosuje się również w testerach profesjonalnych. Na rynku spotkamy wiele alkomatów elektrochemicznych, różniących się parametrami i dostępnymi funkcjami.

Każdy z wymienionych tu typów alkomatów doskonale nadaje się do zastosowań amatorskich i dokładnego mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Bez zastrzeżeń możemy polegać na ich wskazaniach i po pozytywnym teście przejść do czynności wymagających trzeźwości.

Do czego może jeszcze przydać się alkomat?

Jak doskonale wiemy, nasi ziomkowie potrafią wykazać się wyjątkową przemyślnością, jeżeli chodzi o zabawę. Dzięki temu alkomaty zyskały dodatkową funkcję rekwizytu rozrywkowego.

Okazuje się, że dzięki wskazaniom poziomu alkoholu w oddechu można zabawić się w wybór „najmocniejszej głowy” przyjęcia. Po spożyciu znacznej ilości napojów wyskokowych uczestnicy „dmuchają w alkomat”, a po sprawdzeniu wyników, wygrywa osoba z najniższym wskazaniem. Ta rozrywkowa cecha alkomatu na pewno jest dobrym powodem do jego zakupu.