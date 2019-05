Czy powinieneś zaczekać na laptopy z procesorami Intel 10 generacji?

Dla wielu użytkowników laptopy z procesorami Intel ósmej generacji będą w zupełności wystarczające.

Premiera 10 generacji mobilnych procesorów Intela z serii Core jest już za nami. Jeżeli zamierzasz kupić laptopa w najbliższym czasie zapewne zastanawiasz się, czy warto zaczekać na nowe modele? Może w Twoim przypadku procesory ósmej generacji (dostępne dla ultrabooków) lub 9 generacji (układy dla wydajnych laptopów i przenośnych stacji roboczych) będą odpowiednim wyborem?

Przedstawiamy pięć powodów, dla których powinieneś zaczekać na nowe laptopy z procesorami 10 generacji oraz pięć powodów, które sprawią, że możesz bez obaw kupić nowy komputer już dziś.

Pięć powodów, które powodują, że powinieneś zaczekać na nowe laptopy z procesorami 10 generacji

Poniżej przedstawiamy powody, które wskazują, że warto zaczekać, aż na rynku pojawią się nowe laptopy z procesorami Intel Core 10 generacji.

1. Dziesiąta generacja to nowość rynkowa

Procesory należące do 10 generacji serii Intel Core to najnowsze mobilne układy, które znajdziesz w laptopach. Charakteryzują się one przejściem do 10 nm procesu technologicznego, na który czekaliśmy od długiego czasu. Architektura mikroprocesorowa Intel przez 4 lata opierała się na 14 nm procesie technologicznym, który zadebiutował wraz z pojawieniem się na rynku układów Sky Lake 6 generacji. Na powyższym zdjęciu zobaczysz, że Intel skutecznie pomija procesory 7, 8 oraz 9 generacji wskazując Sky Lake oraz Ice Lake, jako generacje, które wprowadzają znaczne zmiany konstrukcyjne. To nie do końca prawda, ponieważ procesory 8 generacji dedykowane do ultrabooków zaoferowały cztery rdzenie, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wydajności mobilnych laptopów. Jeżeli planujesz zakup drogiego laptopa, którego zamierzasz użytkować przez kilka następnych lat powinieneś zaczekać na modele wyposażone w najnowsze układy.

2. Dziesiąta generacja będzie szybsza

Kolejnym argumentem jest wzrost wydajności. Rdzenie Sunny Cove zastosowane w procesorach Core 10 generacji mają być o około 18 procent szybsze w wykonywaniu IPC (instrukcji na zegar) w porównaniu do rdzeni zastosowanych w 8 generacji. Dodajmy do tego jeszcze nową funkcję Dynamic Tuning 2.0, która skutecznie zarządza funkcją Turbo Boost, a szybko okaże się, że 10 nm układy będą szybsze od poprzednich procesorów. Wydajność będzie większa nawet, jeżeli nowe CPU będą posiadały niższe częstotliwości taktowania rdzeni.

3. Procesory 10 generacji oferują obsługę Thunderbolt 3 oraz Wi-Fi 6

To kolejna duża zmiana. Możemy ją porównać do nowych grafik, które umieszczone zostały przy okazji prezentacji chipów drugiej generacji - Sandy Bridge. Intel potwierdził, że zaimplementował obsługę Thunderbolt 3 w swoich procesorach należących do 10 generacji. Do tej pory producenci laptopów musili umieszczać dodatkowy kontroler, który umożliwiał skorzystanie z możliwości Thunderbolt 3. Dzięki integracji tej funkcji z procesorami producenci komputerów PC będą mogli oszczędzić miejsce, a także pieniądze.

Kolejną miłą informacją jest fakt, że prawdopodobnie wszystkie laptopy z procesorami Intel 10 generacji będą oferowały obsługę Wi-Fi 6. To nowy bezprzewodowy standard, który znany był wcześniej jako 802.11ax. Głównym jego celem jest wprowadzenie znacznie wyżej prędkości podczas korzystania z sieci używając częstotliwości 2,4 GHz.

4. Dziesiąta generacja obsługuje szybszą pamięć

W układach Intel należących do 10 generacji pojawiła się obsługa pamięci LPDDR4X RAM. Oznacza to o około 50 procent większą przepustowość pamięci, co może być odczuwalne w przypadku korzystania z zaawansowanych programów oraz grania w gry wideo.

Inną realną korzyścią będzie zwiększenie ilości pamięci. Obecnie stosowana pamięć LPDDR3 ogranicza zarówno przepustowość, jak i maksymalną pojemność pamięci operacyjnej RAM. Większość urządzeń obsługuje w chwili obecnej do 16 GB RAM'u. W przypadku laptopów z pamięcią LPDDR4X możliwe będzie umieszczenie większej ilości pamięci operacyjnej.

5. Dziesiąta generacja posiada znacznie wydajniejszy układ graficzny

Jeszcze kilka lat temu zintegrowane karty graficzne firmy Intel były tematem żartów. Obecnie firma oferuje już dużo szybsze układy graficzne, co jest szczególnie ważne w przypadku ultrabooków, które najczęściej nie posiadają dedykowanych układów graficznych. Procesory należące do 10 generacji posiadały będą nową grafikę Gen11, która zapewnić ma do 1 teraflopa wydajności i będzie umożliwiała rozgrywkę w rozdzielczości 1080p. Pojawiło się także wsparcie dla VESA Adaptive Sync, dzięki czemu cała rozgrywka powinna być o wiele bardziej płynna.

Laptopy nie będą już potrzebowały wbudowanej pamięci DRAM, aby uzyskać wysoką wydajność graficzną. Intel twierdzi, że układ graficzny Gen11 może przewyższać wydajnością poprzednie układu Intel Iris Plus bez użycia pamięci eDRAM.

Pięć powodów, dzięki którym nie musisz czekać na laptopy z procesorami dziesiątej generacji

Przed chwilą przeczytałeś o zaletach nowych układów. Teraz skupimy się na rzeczach, które powodują, że bez wyrzutów sumienia możesz kupić laptopa ze starszym procesorem.

1. Procesory dziesiątej generacji nie są dużo szybsze

Procesory należące do dziesiątej generacji układów Intel Core nie są wiele szybsze od poprzednich CPU. Duży skok wydajnościowy nastąpił podczas przejścia z 7 do 8 generacji, kiedy to procesory ULV dedykowane do ultrabooków zyskały obsługę czterech rdzeni. Chipy dziesiątej generacji będą szybsze, ale nie na tyle, abyś odczuł różnicę w codziennym normalnym użytkowaniu. Większa wydajność AI będzie dostępna jedynie w kompatybilnych aplikacjach. Z szybszego kodowania również skorzystasz tylko wtedy, gdy oprogramowanie, z którego korzystasz będzie je obsługiwać. Dla przeciętnego użytkownika, który wykorzystuje swojego ultrabooka do korzystania z pakietu biurowego oraz przeglądania sieci różnica w wydajności pomiędzy obiema generacjami nie będzie odczuwalna.

2. Wydajność w grach będzie lepsza, ale ultrabook to nie sprzęt do gier

W kwestii wydajności graficznej różnica pomiędzy obiema generacjami będzie bardziej zauważalna, niż wzrost wydajności samego procesora. Układy ósmej generacji wykorzystują ten sam układ graficzny Intel UHD 620, co procesory należące do siódmej generacji. Nowe CPU oferują kartę graficzną Gen11, która zapewnia spory krok naprzód. Dużą nowością jest obsługa Adaptive Sync, która poprawia płynność wyświetlanego obrazu.

Mimo wszystko ulepszenia te nie spowodują, że ultrabooki ze zintegrowanymi kartami graficznymi staną się sprzętami do gier. Z pewnością tak się nie stanie. Jeżeli chcesz grać na lekkim i cienkim ultrabooku powinieneś zainteresować się zewnętrznymi kartami graficznymi eGPU, o których przeczytasz tutaj.

3. Nowe laptopy będą droższe

Za nowości się płaci. Konstrukcje wyposażone w procesory dziesiątej generacji z pewnością będą droższe od ich odpowiedników ze starszymi układami. Jeżeli przy zakupie kierujesz się nie tylko wydajnością laptopy z procesorami ósmej generacji są w chwili obecnej lepszy wyborem, ponieważ oferują dobry stosunek oferowanych możliwości do ceny. Dodatkowo nowa pamięć RAM LPDDR4X również podniesie cenę nowych laptopów, ponieważ w chwili obecnej jest droższa w produkcji, niż popularne LPDDR3. Ostatnią ważna informacją jest fakt, że po wprowadzeniu na rynek laptopów wyposażonych w procesory dziesiątej generacji sklepy będą wyprzedawać starsze modele z układami ósmej generacji.

4. Laptopy z procesorami dziesiątej generacji są trudno dostępne

Procesory dziesiątej generacji nie zastąpią z dnia na dzień starszych układów. Przez pewien okres czasu producenci będą produkować urządzenia wyposażone w CPU ósmej oraz dziesiątej generacji. W chwili obecnej nie kupisz jeszcze komputera wyposażonego w najnowszy procesor. Dodatkowo prawdopodobnie będziesz musiał jeszcze trochę zaczekać, aż upatrzony przez Ciebie model zostanie zaktualizowany.

5. Laptopy z procesorami ósmej generacji są naprawdę świetne

Procesory Intela należące do dziesiątej generacji przynoszą wiele korzyści, ale jeżeli nie jesteś zainteresowany zakupem najdroższych flagowych konstrukcji laptopy z układami Whiskey Lake będą dla Ciebie świetnym wyborem. Dodatkowo, jeżeli nie śpieszy Ci się z zakupem laptopa po wprowadzeniu na rynek nowych modeli będziesz mógł kupić lepiej wyposażony i wykonany model z CPU ósmej generacji w niższej cenie. Jeżeli nie potrzebujesz komputera z możliwe najnowszymi podzespołami zakup obecnie dostępnych modeli nie jest złym rozwiązaniem.