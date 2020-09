Czy przyszły aparat iPhone'a 12 będzie transmitować obrazy o wysokiej rozdzielczości z większą prędkością?

Jak podaje DigiTimes, aby umożliwić przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości i z większą prędkością aparaty iPhone'a mogą w przyszłości wykorzystywać płytki drukowane na bazie polimeru ciekłokrystalicznego (LCP).

Zastosowanie elastycznych płytek drukowanych opartych na LCP w modułach obiektywu aparatu Iphone'a zostało powiązane z wprowadzeniem w ofercie smartfonów Apple sieci 5G. Ponadto wiąże się to również z rosnącym rozpowszechnieniem transmisji wideo na żywo oraz z aplikacjami rzeczywistości rozszerzonej.

Źródła podają, że płytki LCP w przyszłości mogą być również masowo stosowane w modułach obiektywów aparatów w celu obsługi szybkiej transmisji obrazu. Argumentem do ich zastosowania jest fakt, że w erze 5G dane obrazu będą coraz bardziej skomplikowane, a szybka transmisja będzie niezbędna dla aplikacji AR oraz, aby umożliwić transmisję na żywo obrazów wysokiej rozdzielczości.

Ta ciekawostka pojawia się w raporcie dotyczącym zwiększonej aktywności partnerów Apple z łańcucha dostaw, którzy mają zapewnić masową produkcję płyt antenowych mmWave do iPhone'ów w 2021 roku. mmWave, który także wykorzystuje płytki oparte na LCP, jest najszybszą technologią sieci 5G, którą obecnie wdrażają.

Oczekuje się, że przynajmniej niektóre z modeli iPhone'a 12 jeszcze w tym roku będą obsługiwać mmWave. Jednak raport nie jest na tyle jasny, aby ocenić, kiedy iPhone'y zaczną wprowadzać płytki zdolne do szybszej transmisji obrazu.

Ponadto przewiduje się również, że Apple wypuści wysokiej klasy iPhone'y 6,7 i 6,1-calowe z aparatami posiadającymi trzy obiektywy, a iPhone'y 5,4 i 6,1-calowe, z niższej półki mają mieć aparaty z dwoma obiektywami.

Oprócz tego wysokiej klasy modele ‌iPhone 12‌ mogą być wyposażone w ulepszony teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym (ulepszony w stosunku do aktualnego dwukrotnego zoomu optycznego). Mówi się także o tym, że w 2020 roku, wysokiej klasy 6,7-calowy iPhone zostanie wzbogacony w technologię stabilizacji obrazu z przesunięciem sensora, która może także zapewnić stabilizację obrazu w ultraszerokokątnym obiektywie w tych urządzeniach.

To jeszcze nie koniec dobrych wieści - w modelach iPhone 12 z wyższej półki, Apple może również wprowadzić nowe funkcje aparatu, umożliwiając nagrywanie wideo 4K z szybkością 120 i 240 klatek na sekundę. Nowe moduły aparatu są podobno wymienione w iOS 14.

Plotki sugerują także, że co najmniej jeden z nowych modeli iPhone'a, które pojawią się w 2020 roku, będzie wyposażony w kamerę 3D (przypomina to funkcję skanera LiDAR, którą Apple dodał w modelach iPada Pro z 2020 roku). LiDAR wykorzystuje bezpośredni czas pomiaru światła odbitego z odległości do pięciu metrów i działa na poziomie fotonów, z prędkością nanosekundową, co otwiera nowe możliwości w rozszerzonej rzeczywistości.

