Czy roboty mogą "czuć"? Jeszcze nie, ale Intel już nad tym pracuje

Roboty ze zmysłem dotyku? Brzmi jak historia rodem z science-fiction, tymczasem okazuje się, że singapurscy naukowcy przy wsparciu firmy Intel opracowali właśnie sposób jak sprawić, aby roboty mogły "czuć".

Roboty to nie mrzonka, już dziś wiele dziedzin korzysta z ich pomocy. Szczególnie warto tu wymienić przemysł, transport, medycynę czy wojsko. Niestety, wciąż są one dość prymitywne i daleko nam jeszcze do wprowadzenie humanoidalnych robotów rodem z filmów science-fiction. Możliwe jednak, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni.

Przełomowego odkrycia w dziedzinie robotyki dokonali Naukowcy z National University of Singapore (NUS), który jest częścią Intel Neuromorphic Research Community (INRC). Otóż opracowali oni sztuczną skórę, która według ich badań jest w stanie wykryć dotyk ponad 1000 razy szybciej niż ludzki układ nerwowy i określić kształt, teksturę i twardość przedmiotów 10 razy szybciej niż mrugnięcie oka. Dlaczego to takie istotne? Obecnie, większość robotów polega wyłącznie na cyfrowym zmyśle widzenia. Jak twierdzi Mike Davies - dyrektor Laboratorium Neuromorficznych Obliczeń Intela, "badania przeprowadzone przez National Universit of Singapore to zdecydowania kolejny krok w przyszłość robotyki, w której informacje są zarówno odbierane, jak i przetwarzane w sposób inicjowany różnego typu zdarzeniami. Badania te przyczyniają się do uzyskania coraz ciekawszych wyników pokazujących, że obliczenia neuromorficzne mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie minimalizowania opóźnień i zużycia energii, gdy cały system zostanie przeprojektowany w oparciu o czujniki, formaty danych, algorytmy i architekturę sprzętową opartą na zdarzeniach".

To jednak nie wszystko, o ile stworzenie sztucznej skóry dla robotów jest kluczowym elementem całego projektu, to nie mniej istotny jest chip, który będzie wyciągać dokładne wnioski na podstawie danych sensorycznych skóry zbieranych w czasie rzeczywistym. Czyli swego rodzaju "mózg".

Zdaniem Benjamina Tee z Wydziału Materiałoznawstwa i Inżynierii NUS oraz Instytutu Innowacji i Technologii NUS = "Oprócz samej sztucznej skóry potrzebny jest również sztuczny mózg, który będzie w stanie w tym samym momencie przetwarzać dane, by robot mógł odpowiednio reagować na otaczające go środowisko, ale również uczyć się i zapamiętywać ważne dla niego zdarzenia. Nasza wyjątkowa demonstracja systemu sztucznej skóry, której głównym fundamentem jest sztuczna inteligencja i neuromorficznymi chipami, takimi jak Intel Loihi, stanowi duży krok w kierunku wydajności energetycznej i ich skalowalności".

Czy zatem możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na rynku roboty, które "odczuwają" świat w sposób podobny do nas? Coraz więcej na to wskazuje.

