Czy rower elektryczny ma sens? Jaki e-bike wybrać? Elektryk w Media Markt już od 2999 zł [03.08.2022]

Coraz częściej zwracamy uwagę na elektryczne rowery - jak wybrać odpowiedni jednoślad, aby spełnił nasze oczekiwania? Oto wskazówki, które ułatwią Ci wybór wymarzonego pojazdu.

Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularną alternatywą dla klasycznych jednośladów. E-bike nie jest de facto żadną nowinką, ponieważ pierwszy projekt powstał już w 1895 roku. Niemniej, modele które obecnie trafiają na rynek są tożsame z rozwojem technologii, wieloletniej pracy inżynierów oraz nieustannego dopracowywania funkcjonalności. Jak obecnie kształtują się ich parametry? Zostań z nami do końca, aby przekonać się, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Rowery elektryczne - na czym polega ich funkcjonowanie?

E-bike jest wspomagany przez zamontowany silnik - często ulokowany na tylnym kole. Uruchamia się wraz z podjęciem pracy tj. pedałowaniem. W zależności od częstotliwości i siły, rośnie również prędkość. Jednak niezależnie od modelu i ceny, maksymalnie możemy poruszać się do 25 km/h. Jest to związane z obowiązującymi przepisami (moc urządzenia nie może przekraczać 250 Watt). Zwolnienie lub wyłączenie silnika jest możliwe wraz z równoczesnym zaprzestaniem pedałowania lub użyciem hamulca. Wskazane parametry pozwalają na zachowanie kontroli nad jednośladem, a tym samym zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Część modeli jest wyposażona również w tempomat - utrzymanie stałej prędkości jazdy może być szczególnie pomocne podczas dłuższych wycieczek.

Rowery elektryczne - na co warto zwrócić uwagę?

Moc silnika - maksymalna wartość to około 250 W.

- maksymalna wartość to około 250 W. Rodzaj roweru elektrycznego - możemy zdecydować się na e-bike miejski, górski, trekkingowy lub składany. Modele różnią się zarówno przeznaczeniem, jak i wyposażeniem.

- możemy zdecydować się na e-bike miejski, górski, trekkingowy lub składany. Modele różnią się zarówno przeznaczeniem, jak i wyposażeniem. Maksymalny dystans - dane wskazują, ile kilometrów pokonamy na jednym naładowaniu.

- dane wskazują, ile kilometrów pokonamy na jednym naładowaniu. Ilość biegów - tak jak i w autach, na rynku dostępne są rowery z mechaniczną oraz automatyczną skrzynią. Sterowanie biegami umożliwia m.in. łagodny zjazd lub podjazd pod górę, a ponadto wpływa na oszczędność baterii.

- tak jak i w autach, na rynku dostępne są rowery z mechaniczną oraz automatyczną skrzynią. Sterowanie biegami umożliwia m.in. łagodny zjazd lub podjazd pod górę, a ponadto wpływa na oszczędność baterii. Pojemność akumulatora - zasobność baterii wiąże się zarówno z czasem ładowania, jak i maksymalnym dystansem. Niemniej, warto poznać jej wartość, ponieważ podane informacje dot. powyższych danych mogą być mylące.

- zasobność baterii wiąże się zarówno z czasem ładowania, jak i maksymalnym dystansem. Niemniej, warto poznać jej wartość, ponieważ podane informacje dot. powyższych danych mogą być mylące. Czas ładowania - ile czasu będzie potrzebował nasz e-bike, aby ruszyć w dalszą część podróży?

Są pewne czynniki, którymi powinniśmy kierować się tak, jak w przypadku klasycznych rowerów. Jest to rozmiar ramy, kół oraz waga roweru.

Rower elektryczny - na jaki rodzaj postawić?

Różnorodność modeli rowerów elektrycznych pozwala dopasować elektryka do preferencji, wieku oraz przeznaczenia. Gdy zamierzamy szybko przemieścić się w mieście, najlepszym wyborem będzie elektryk miejski. Nie jest on dopieszczony pod względem wyposażenia, jednak jest w pełni satysfakcjonującą alternatywą dla komunikacji miejskiej, auta i klasycznego jednośladu. Jeśli pragniemy odpoczywać na łonie natury, a rower elektryczny ma towarzyszyć nam podczas wymagających tras, bezpieczniej będzie postawić na rodzaj trekkingowy. Nie sposób nie wspomnieć o rowerach górskich, które aby dostosować się do wymagających terenów i trudnych powierzchni, zostały pozbawione wielu elementów obciążających. Wówczas możemy w pełni oddać się przyjemności, bez obaw o utratę błotników. Często aspektem, który nurtuje nas przed zakupem jest brak możliwości przechowywania i waga jednośladu (jest ona wyższa, aniżeli w przypadku zwykłych rowerów). Producenci znaleźli rozwiązanie również i na to! Owocem prac jest składany odpowiednik, który w kilka chwil schowamy do bagażnika lub umieścimy w garażu, pokoju. Mniejsze gabaryty nie są tożsame ze słabszymi osiągami. Powyższe rowery cechują się mniejszymi oponami (zazwyczaj do 20 cali) choć nie wpływa to negatywnie na komfort jazdy.

Rower elektryczny - czy warto?

Wizja wspomaganego roweru brzmi kusząco - to właśnie wygoda jest najczęstszą pobudką przy decyzji zakupu elektryka. Gdy przemierzamy znaczące dystanse, wbudowany silnik pozwala nam przemieszczać się szybciej. W przypadku środków lokomocji takich jak komunikacja miejska czy auto, możemy sukcesywnie ominąć codzienne korki, które nierzadko spędzają sen z powiek. Poruszanie się po dużych, zatłoczonych miastach nie musi więc wiązać się ze stratą czasu oraz nerwami. W wielu warunkach, E-bike sprawdzi się znacznie lepiej, aniżeli klasyczny jednoślad. Funkcja wspomagania może umożliwić dalsze wyprawy, które byłyby zbyt męczące do pokonania na klasycznym rowerze. Warto pamiętać, że podczas jazdy w dalszym ciągu wypełniamy swój trening. Jakakolwiek podróż wymaga od nas równoczesnego pedałowania, które choć jest znacznie mniej wymagające - nadal angażuje nasze mięśnie.

Rowery elektryczne - przegląd ofert Media Markt

Kawasaki KX-KD3.0

Rodzaj roweru: Rower elektryczny

Silnik: Moc 250W

Liczba biegów: 8

Opony: 27.5 x 2.8

Rozmiar ramy: 48cm

Bateria: Zintegrowana w ramie 36V 10.4Ah

SKYMASTER Energy Trekking R2 Pro Dark Green

Rodzaj roweru: Rower trekkingowy

Przeznaczenie: Męski

Wyświetlacz: Tak

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: Około 50-70 km

Liczba biegów: 7

Pozostałe cechy: Automatyczne uruchamianie wspomagania

Bateria: Litowo-jonowa, 36V 10Ah

SKYMASTER Energy Trekking R1 28 Dark Grey

Rodzaj roweru: Rower trekkingowy

Przeznaczenie: Męski

Wyświetlacz: Tak

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: Około 40 km

Liczba biegów: 7

Pozostałe cechy: Automatyczne uruchamianie wspomagania: 3 tryby

Bateria: Litowo- jonowa 6Ah 36V

JEEP JE-C28L-WK

Silnik: Moc 250W

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 6

Opony: 700C * 35

Bateria: Litowa 36V 10Ah 360Wh

JEEP JE-C28L-KY

Silnik: Moc 250W

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 6

Opony: 700C * 35

Bateria: Litowa 36V 10Ah 360Wh

BLAUPUNKT Carl 300

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, IP65, Moc 250 W 36V, 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 3

Rozmiar po złożeniu: szer. 92,5 cm x wys. 72 cm

BLAUPUNKT Clara 400 SE

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, IP65, Moc 250 W 36V, 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 3

Bateria: Litowo-jonowa 36V / 14Ah ze zintegrowanym układem BMS

SKYMASTER Energy Trekking V2 Pro Dark Grey

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, Moc 250W 36V

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 7

Bateria: Litowo-jonowa, 36V 10Ah

SKYMASTER Energy Eco 28 Light Grey

Rama: Stalowa

Silnik: Bezszczotkowy, Moc 250 W 24V

Liczba biegów: 6

Opony: Deli, 28x1.75"

Bateria: Litowo-jonowa 24V 6Ah

SKYMASTER Energy Trekking V1 28 Dark Grey

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, Moc 250 W 36V

Liczba biegów: 7

Opony: Deli, 28x1.75"

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: około 40 km

Bateria: Litowo- jonowa 6Ah 36V

Warto dodać, że Media Markt umożliwia zakup rowerów elektrycznych z outletu. Są to najczęściej ostatnie sztuki w stanie określanym jako doskonały (adnotacja widnieje przy każdym produkcie, który możemy nabyć w tym zakresie). Opcja pozwala zaoszczędzić nawet ponad 2 tysiące złotych!

