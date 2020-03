Czy rysik S-Pen będzie jedyną różnicą pomiędzy Galaxy S20, a Galaxy Note 20?

Zaufane źródła donoszą, że w tym roku Galaxy Note 20 nie będzie wydajniejszy od Galaxy S20.

Samsung zaprezentował już flagowe modele z rodziny Galaxy S na 2020 rok. Smartfony oferują wiele nowych funkcji i rewelacyjny aparat, ale przy tym są znacznie droższe. Po premierze zaczęliśmy zastanawiać się, jakie nowości wprowadzi jeszcze droższa rodzina Galaxy Note. Okazuje się, że w tym roku różnica pomiędzy urządzeniami Galaxy S, a Galaxy Note będzie jeszcze mniejsza, niż zazwyczaj.

Najnowsze informacje z wiarygodnych źródeł donoszą że w tym roku jedyną cechą charakterystyczną Samsungów Galaxy Note 20 będzie obecność rysika S-Pen.

Ice Universe przekazał za pomocą swojego profilu na Twitterze, że specyfikacje sprzętowe Samsunga Galaxy Note 20 oraz Galaxy S20 nie będą się od siebie różnić. Nawet konfiguracja aparatów ma być identyczna, jak w modelach z rodziny Galaxy S20. Informacja ta została szybko potwierdzona przez Max'a Weinbach'a, który również twierdzi, że tegoroczny Galaxy Note będzie niczym innym, jak Samsungiem Galaxy S20 z obsługą rysika S-Pen.

Wbrew pozorom może okazać się, że to dobra wiadomość. Jeżeli Samsung nie zdecyduje się na dodanie kolejnych funkcji, nowy Galaxy Note może być tańszy, niż początkowo zakładaliśmy.

Około trzech tygodni temu w sieci pojawiły się informacje wskazujące, że Samsung pracuje nad Galaxy Note 10 wyposażonym w 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tyle samo w standardzie oferuje Galaxy S20.

Smartfony z rodziny Galaxy Note 20 zostaną wyposażone w 120 Hz wyświetlacze. Możliwe, że Galaxy Note 20 zadebiutuje na rynku z preinstalowanym Androidem 11 i nakładką One UI 2.5/3.0, ale wiele zależy od samego Google, które nadal rozwija Androida 11.

Samsungi Galaxy Note 20 zaoferują wyświetlacz Dynamic AMOLED Infinity-O, rysik S-Pen, Procesor Exynos 990/995 lub Snpadragon 865/865 Plus oraz od 8 GB do nawet 16 GB pamięci operacyjnej. Nie zabraknie od 128 GB do 512 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie eUFS 3.1.

