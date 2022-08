Czy samochody przyszłości nie będą naszą własnością?

Koncerny motoryzacyjne starają się przyciągnąć klientów na wiele sposobów. Między innymi twierdzą, że zachowany przez producenta zdalny dostęp do systemów zarządzania autem to zaleta. Czy tak jest w rzeczywistości?

Spis treści

Klienci Tesli przemierzają czasem tysiące mil, żeby przywrócić swoje auta do stanu w jakim zostały odebrane z salonu. Jason Hughes z serwisu 057 Technology w Północnej Karolinie opowiada o kliencie z Teksasu, który pojawił się u niego z następującym problemem: zaparkowany Model S w pewnym momencie stracił jedną trzecią zasięgu akumulatora.

Hughes już drugi raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, kiedy specjaliści z Tesli zadzwonili do posiadacza samochodu i poinformowali go o tym, że przekonfigurowali zdalnie auto na mniejszy zasięg. Gdy fabrycznie zaprogramowany dystans, który można przebyć na jednym ładowaniu akumulatora wynosi 300 mil (90 kWh), nowy zasięg, jaki otrzymał klient, został zmniejszony do około 215 mil (60 kWh). Inżynierowie Tesli twierdzili, że wykonano to w ramach "usuwania błędu". Później koncern zażądał za przywrócenie poprzednich ustawień opłaty w wysokości 4500 USD, ponieważ okres gwarancji na akumulatory już się skończył.

Zobacz również:

– Klienci są słusznie oburzeni – mówi Hughes. – Jeśli auto stoi już na twoim podjeździe, nie sądzę, żeby komuś wolno było w nie ingerować.

Producent, który nie odpowiedział na prośbę o komentarz, ostatecznie przestawił samochód z powrotem na większy zasięg po tym, jak Hughes opisał swoje doświadczenia w mediach społecznościowych. Jednak jest to tylko pojedynczy i nowszy przykład irytującej kontroli, jaką konsumenci są zmuszeni oddać firmom technologicznym.

Kto decyduje o stopniu w jakim kontrolujemy własne przedmioty?

Amerykańska Tesla twierdzi, że jednym z największych atutów produkowanych przez koncern samochodów jest to, że są one stale połączone z firmą za pośrednictwem sieci komórkowych, co pozwala zdalnie aktualizować oprogramowanie, a także oferować usługi rozrywkowe „over the air” (OTA). To zdalne połączenie może być rewolucyjne dla branży, otwierając drogę do pobierania funkcji jazdy autonomicznej i transmisji programów telewizyjnych na żywo w wysokiej rozdzielczości. Jednak, jak na razie, zdalna kontrola samochodów przez producenta sprawia użytkownikom więcej problemów, niż przynosi korzyści.

Zdalna łączność z producentem to nie tylko zwiększona kontrola, ale także sposobność do zarobku. Tesla oferuje swoim klientom usługi uruchamiane on-line, za które żąda regularnych opłat, jednak amerykański koncern nie jest tu wyjątkiem. Mercedes-Benz pobiera od brytyjskich klientów 19 funtów rocznie za możliwość dostępu z poziomu deski rozdzielczej do listy rzeczy do zrobienia i kalendarza. Volkswagen pobiera 590 funtów za aktualizację nawigacji w najnowszych modelach swoich aut.

Do sprzętu samochodowego wkrada się również model „mikrotransakcji” przypominający subskrypcje. BMW zaczęło oferować w Wielkiej Brytanii podgrzewane siedzenia za 15 funtów miesięcznie. Instalacja grzewcza jest w samochodach fizycznie dostępna, ale można z niej korzystać tylko wtedy, gdy jest opłacona z góry lub w okresach miesięcznych. W razie braku opłaty możliwość podgrzewania foteli jest zdalnie wyłączana. Powyższe fakty często wywołują grymas niedowierzania na twarzy odbiorców takich rewelacji.

– Podgrzewane siedzenia „w abonamencie” rozśmieszają wszystkich, ale jest w tym logika – mówi Philippe Houchois, analityk motoryzacyjny w banku inwestycyjnym Jefferies. – To sposób, w jaki producenci samochodów starają się uzyskać więcej powtarzalnych przychodów i opcji od klientów. Można też w tym miejscu dodać, że jest to doskonały sposób na sprzedaż aut w wyższej cenie, która z pozoru taka się nie wydaje.

Dla Tesli ten model sprzedaży – podobny do systemów subskrypcji maszynek do golenia – zapowiada się lukratywnie: pod koniec czerwca koncern stwierdził, że będzie miał 2,7 miliarda dolarów „przychodów odroczonych” związanych z aktualizacjami oprogramowania. Analitycy spodziewają się, że będzie się on rozwijać wraz z udoskonalaniem oprogramowania do jazdy autonomicznej. Według firmy badawczej Gartner, do 2023 roku połowa z dziesięciu największych producentów samochodów będzie oferować funkcje odblokowujące i ulepszenia dostępne poprzez płatne i zdalne aktualizacje oprogramowania. Kierowcy będą mogli je wykupić już po nabyciu pojazdu.

Apple podstępnie spowalniał smartfony

Właściciele samochodów nie są też jedynymi konsumentami, którzy dowiadują się, że oprogramowanie może być podstępne w sposób niedosiągalne dla rozwiązań typowo sprzętowych. W 2017 roku Apple przyznał, że jego oprogramowanie spowalniało wydajność starszych iPhone’ów. Koncern twierdził, że projekt miał na celu oszczędzanie baterii, ale krytycy uważają, że był to przykład „planowanego starzenia się” – sztucznego skracania żywotności urządzenia, aby kupujący szybciej dokonywali aktualizacji. W 2009 roku Amazon dostarczył doskonałej metafory potencjalnie dystopijnych implikacji ekonomii subskrypcji, gdy bez ostrzeżenia wycofał ze wszystkich swoich czytników Kindle kopie powieści „1984” George'a Orwella.

BMW, które próbowało w 2019 roku przekonać użytkowników do płacenia 80 dolarów rocznie za przywilej łączenia iPhone'ów za pośrednictwem Apple CarPlay, twierdzi, że zdalne aktualizacje są dla konsumentów korzystne.

– Oferują klientom możliwość dodania wybranych funkcji, których nie zamawiali w momencie budowy pojazdu – powiedział rzecznik koncernu. – Jest to szczególnie przydatne dla kupujących samochody używane, ponieważ mają oni możliwość dodania opcji, których pierwszy właściciel nie wybrał.

Informacje marketingowe ze sklepu internetowego BMW sugerują, że użytkownicy muszą również płacić za potencjalnie ratujące życie funkcje, takie jak automatyczne hamowanie, gdy pieszy wejdzie na jezdnię. W odpowiedzi na pytania Observera producent pośpiesznie stwierdził, że opis w internecie był nieprawidłowy, a zabezpieczenia były standardowo montowane we wszystkich pojazdach.

Ponieważ jednak coraz więcej producentów samochodów zaczyna pobierać opłaty za funkcję autonomicznej jazdy – która nie musi, ale może być bezpieczniejsza niż prowadzenie aut w wykonaniu ludzi – scenariusz płatnych funkcji bezpieczeństwa nie jest całkowicie naciągany. W tym przypadku ubezpieczyciele mogą odmawiać ubezpieczania kierowców, którzy zdecydują się nie płacić za technologię oficjalnie uznaną za zmniejszającą liczbę wypadków.

Zdalne aktywowanie funkcji jest korzystne dla producentów

Producenci samochodów są bardzo dobrzy w budowaniu dziesiątek lub setek tysięcy identycznych produktów z wysoką wydajnością, ale każda fizyczna zmiana specyfikacji dla różnych modeli sporo kosztuje. Instalowanie rozwiązań technicznych, takich jak elementy grzewcze w każdym fotelu samochodowym i ewentualne późniejsze ich aktywowanie, może kosztować producenta mniej – nawet jeśli wiele z nich pozostanie niewykorzystanych.

Houchois jednak uważa, że „to działa, jeśli to, co oferują, jest wyjątkowe, jest rzadkością w samochodach”. A o unikalność trudno, bo jeśli Mercedes-Benz uczyni jakąś opcję standardem, BMW na pewno pójdzie w jego ślady.

Wasi Rizvi z firmy badawczej Redburn mówi, że „ciekawie będzie obserwować, jak konsumenci reagują na pobieranie opłat za usługę, do której sprzęt będzie już zainstalowany i nie ma oczywistego wzrostu kosztów” dla producentów samochodów.

Iain Litchfield, właściciel firmy Litchfield Motors z Gloucestershire, która oferuje ulepszenia osiągów samochodów, powiedział, że producenci od dawna potajemnie ograniczali możliwości, takie jak osiągi silników wyścigowych. Teraz, w ramach nowego modelu biznesowego, będą coraz częściej mieli możliwość natychmiastowego, zdalnego wyłączenia aktualizacji oprogramowania, a także zmiany ustawień i funkcji pojazdu.

Będzie „gra w kotka i myszkę” – powiedział Litchfield, ponieważ producenci samochodów próbują przesuwać granice tego, za co ich klienci są gotowi zapłacić. – Jeśli producent stale kontroluje twój samochód… to tak naprawdę nie jest on twój – dodał. – No i nikt nie chce, być wciąż obserwowany przez Wielkiego Brata – mówi Litchfield.

Ja ze swojej strony zadam pytanie: czy na pewno nikt?

Źródło: The Guardian